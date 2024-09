Airbnb: Nagy Márton szerint a kormány is szigorításban gondolkodik

Az Airbnb lakhatási kérdéskör, nem turisztikai, ezért mi nem is így közelítjük meg ezt a témát - mondta el Nagy Márton keddi sajtótájékoztatóján , kiemelve, hogy a kérdésben Szentkirályi Alexandrával, a Fidesz-KDNP budapesti elnökével tudnak egyetérteni, aki a terézvárosi szavazás kapcsán korábban elmondta, bármilyen döntés is születik, javasolni fogja a kormánynak, hogy Budapesten és országosan is ennek megfelelő szabályokat vezessenek be.