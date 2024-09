Mi húzhatja ki a gödörből a gyengélkedő építőipart?

Portfolio 2024. szeptember 23. 10:17

A technológiai beruházásokban látják a megoldást az ágazat gondjainak enyhítésére az építőipar szereplői, ugyanakkor az új eljárások bevezetése továbbra is lassan halad - derül ki a PlanRadar 17 országra, köztük Magyarországra is kiterjedő, 669 vállalat bevonásával végzett felméréséből. Az építőipar szereplőinek többsége hazánkban is egyetért azzal, hogy a korszerű technológiák alkalmazása optimizmusra adhat okot és növelheti a hatékonyságot.