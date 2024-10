Beindult a brit lakáspiac, mégsem örülhetnek a bérlők

Portfolio 2024. október 10. 09:44

A Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) legfrissebb felmérése szerint a brit lakáspiac szeptemberben további élénkülést mutatott. Ingatlanpiaci szakértők arról számoltak be, hogy mind a lakásárak, mind az eladások és az érdeklődések emelkedtek. Ezzel párhuzamosan azonban a bérleti szektorban továbbra is jelentős nyomás tapasztalható, mivel a bérlői kereslet meghaladja a kínálatot.