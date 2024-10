Mi gátolja a német lakásépítések fellendülését?

Portfolio 2024. október 14. 13:23

Németországban a rendkívül magas építési költségeknek főként az új lakóépületek építésére van negatív következménye. Sok háztartás már most is nehezen birkózik meg a fogyasztói árak meredek emelkedésével, az építési költségek alakulása pedig egyértelműen beárnyékolja a legutóbbi inflációs hullámot. A jövőbeli beruházások listája is egyre rövidül az építési engedélyek számának csökkenésével. Igaz, a hosszú kivitelezés miatt 2023-ig még stabilak voltak a projektbefejezési adatok, idén viszont elindul a csökkenés – véli Ludwig Dorffmeister, az Euroconstruct német kutatója.