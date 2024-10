Drasztikus lépésre szánta el magát a kormány - Mit gondol a piac az Airbnb szigorításáról?

A konferencián Nagy Márton kiemelte, hogy a következő évek céljai között van a megfizethető lakhatás, amelyhez 5 év alatt 150 ezer lakásnak kell épülnie Magyarországon. Emellett megfizethető négyzetméterárakra van szükség, amely Budapest esetén egymilliós négyzetméterárat jelent, a lakáshitel-kamatoknak pedig vissza kell térnie 5% alá. A miniszter szerint egyértelműen lakhatási válság van, a budapesti lakosság 18 százaléka a bérleti piacon van, így a magas bérleti díjak is súlyos problémákat okoznak. A kormánynak ezért be kell avatkoznia a budapesti lakáspiacba, melynek egyik eleme, hogy a

A kormány két évig nem ad ki engedélyt új AIrbnb-re Budapesten.

Az Airbnb feltételeinek szigorítása mellett a lakásbérleti díjakat és a szerződési feltételeket is szabályozza, valamint biztosítani akarja a megfelelő számú és színvonalú kollégiumi férőhelyet. Ezek mellett újraindítja a korábbi állami, 3+3 milliós otthonfelújítási programot is, de csak a leszakadó (valószínűleg 2000 fő alatti) kistelepüléseken. A nyugdíjpénztárak feltörése és a SZÉP-kártya juttatásainak 50%-os felhasználása esetében egyaránt ugyanazon felújítási munkálatokat lehetne finanszírozni, mint az otthonfelújítási program esetében - hangsúlyozta a miniszter.

Üdvözlik a piac szereplői a döntést

„Nagyon üdvözlöm, hogy végre egy komplex és hosszútávra tervező lakáspolitikai javaslatcsomagban gondolkodik a kormányzat. A szakma részéről sok javaslatot tettünk az elmúlt években, és ezek egy része úgy tűnik, hogy beépítésre került az elképzelések közé. Ilyen például az 5% alatti kamatszint valamilyen megoldással, a fiatalok és közszolgálati munkát végzők számára bérlakástámogatás, jelentős közteher nélkül, munkaadó által adható lakbértámogatás, a kollégiumi férőhelyek számának növelése magánberuházók részvétele mellett, a bérleti szerződések jogi keretrendszerének felülvizsgálata, az átgondolt hosszútávú célrendszer mellett működő lakáspolitikai stratégia. A részletek egyelőre nem ismertek még a szakma számára, ezért korai még véglegesen véleményt formálni, de az irány jó" - mondta el Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Property Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója.

A Metrodom is üdvözli a kormány kezdeményezését, ami a lakáspolitikát a fókuszba helyezi. A kormányzati bejelentések széles skálán támogatják a lakásszektort, ami jó alapot ad arra, hogy 2025-től egy organikusan növekvő egészséges piac alakuljon ki - tette hozzá Kiss Gábor, a Metrodom ügyvezető igazgatója, az IFK alelnöke.

A bejelentett lakhatási program legnagyobb vívmánya, hogy átfogóan, a lakhatás legtöbb területére hoz valamilyen megoldást.

A gazdaságnövekedési célok elérése érdekében elindított akcióterv piacnövelő hatása az építőiparban valószínűsíthetően több száz milliárd forint lesz, és új lendületet biztosít az épületek energetikai korszerűsítéséhez is. A Vidéki Otthonfelújítási Program kapcsán fontos, hogy – a már jelenleg is futó Otthonfelújítási Program tapasztalatait felhasználva – alacsony adminisztrációs teher mellett lehessen igénybe venni - hangsúlyozta Koji László, az ÉVOSZ elnöke.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 10. 18. Helyzetbe hozza az építőipart az új gazdaságpolitikai akcióterv

Airbnb és lakbérszabályozás

A kormányzati bejelentés fontos eleme volt a rövidtávú lakáskiadás szabályozása, amiről a VI. kerületi szeptemberi szavazás kapcsán mi is többször írtunk, illetve új elemként megjelent a lakbérek szabályozása is.

A Magyar ApartmanKiadók Egyesülete elfogadható kompromisszumos megoldásnak tartja a két évig tartó budapesti szálláshelynyitásai moratóriumot, amennyiben a moratórium január 1-től lép életbe,

így elegendő időt hagyva a piaci szereplőknek a felkészülésre. A moratórium abban is hasznos, hogy a renitens, a közösségi együttélés szabályait be nem tartó házigazdák szállásait az önkormányzatok szankcióként töröljék a nyilvántartásból, és a moratórium ideje alatt ne tudják új név alatt ismét megnyitni a szállásokat, ami segíti az önkormányzatokat és a tisztességes piaci szereplőket is. Mivel a szálláshelyek minősítését végző Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület október 2-től az eddigi 15 munkanap helyett 90 munkanap alatt auditálja az új szálláshelyeket, fontos, hogy a szálláshely-minősítésüket még idén elkezdő házigazdák 2025-ben is nyilvántartásba tudják vetetni az apartmanjukat - mondta el Schumicky Balázs, a Magyar ApartmanKiadók Egyesületének elnöke.

Határozottan üdvözöljük, hogy a nemzetgazdasági miniszter által elmondottak alapján úgy tűnik, lekerült a napirendről a kizárólag a szállodalobbi által szorgalmazott kiadható napok számának korlátozása.

"Bízunk benne, hogy az NGM magán-, és egyéb szálláshelyeket érintő új intézkedései eltörlik az önkormányzatok azon jogát, hogy a nyitvatartási napok számát korlátozzák. Bár ezzel 4 éve, mióta megvan a jogkörük egyszer sem éltek, de a lehetőség folyamatos egzisztenciális fenyegetést jelent(ett) a szálláskiadók részére, és nem biztosította a kiszámítható jogszabályi/gazdasági környezetet" - tette hozzá.

Összességében a moratórium segítheti a piac hűtését, megkönnyítheti a kormány lakáspiaci célkitűzéseinek elérést és a már piacon lévőket védi a jelenlegi túlkínálat további növekedésétől. Bízunk benne, hogy ez az intézkedés a tervezett adóemeléssel együtt azzal jár, hogy az egy évben kiadható napok számának korlátozása, és ennek hatásaként a szektor tönkretétele, a továbbiakban nem merül fel, és a szállodalobbi is felhagy ezirányú próbálkozásával - fogalmazott Schumicky Balázs.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint mindenképpen üdvözlendő, hogy a döntéssel megszűnt a bizonytalanság a belvárosi lakáspiacon. Már a VI. kerületi népszavazás is nagy bizonytalanságot okozott és láncreakciót indított el az eladó terézvárosi lakások körében:

az 50 négyzetméternél kisebb felújított és újszerű lakások kínálata 50 százalékkal nőtt, az átlagos négyzetméteráruk pedig 5 százalékkal csökkent két hónap alatt.

Ugyanezek a mutatók ugyanebben a lakásszegmensben fordított irányba mozdultak el a szomszédos V. és VII. kerületekben.

Property Awards 2024 Az év legnagyobb ingatlanpiaci teljesítményeit díjazza a szakma november 28-án a Property Awards 2024-en. Részletekért kattints!

Az Airbnb-moratórium és adóemelés támogatja a használt lakáspiaci elérést, de az új építésű piac szempontjából inkább semleges hatású.

A lakásbérletre vonatkozó előírások már régen elavultak, itt az ideje felülvizsgálni és egy olyan jogszabályt alkotni, ahol a bérlők és bérbeadók érdeke kiegyensúlyozottan figyelembe van véve,

amely alapján a normál használat és rendezett fizetés esetén a bérlő védelme megoldott, ugyanakkor ha konfliktus van, akkor gyors és hatékony vitarendezési szabályok álljanak rendelkezésre - mondta el Kiss Gábor. Hozzátette,

A lakásbérleti-díjak szabályozása kontraproduktív intézkedés lehet, mert ez a kínálatot csökkenti és a kreatív "szürke/fekete" kiadás felé tereli a szereplőket.

Sokkal kívánatosabb a kínálat bővítése, mely moderált piacot alakít ki. A kollégiumi férőhelyek számának növelése mellett a meglévő férőhelyek minőségi felújítása is szükséges. A további intézkedések közül kiemelten fontos a munkáltatók által adható lakhatási támogatás adókedvezménye, mert a munkáltatóknál van érdemi forrás erre és ezt motivációs céllal szívesen használnák, ha nem kellene bérjövedelem szerinti teljes adóterhet fizetni utána. Ez az intézkedés hosszú távon adhat a lakáspiacnak megfelelő támaszt - hangsúlyozta Kiss Gábor.

Nagygyörgy Tibor úgy véli, ha a már Airbnb-ként működő lakások folyamatosan lejáró engedélye meghosszabbításra kerül és nem eredményezi a teljes kifuttatását a lehetőségnek, illetve a napok száma nem kerül korlátozásra, az egy vállalható és korrekt középutat jelenthet a szélsőséges megoldásokhoz képes (teljes tiltás vagy a jelenlegi rendszer korlátok nélküli fenntartása) - emelte ki a szakember.

A lakbérszabályozást viszont kifejezetten rossz iránynak gondolom, amely kontraproduktív lesz és fordított hatást fog kiváltani.

Az államnak a minél nagyobb kínálat kialakulását kell elősegítenie, de rögzített, állami beavatkozással felkavart bérleti piacon a befektetők nem fognak befektetni, így nem lesznek vevői a fejlesztőknek és ezzel a kínálat növelése korlátos lesz. A kínálatösztönző lépések (pl. kedvezményes kamatozású hitel az intézményi bérlakásokra, telekkínálat növelése állami ingatlanok, illetve szabályozási kedvezmények révén) biztosíthatják, hogy a bérleti díjak csökkenjenek"- tette hozzá.

Szűcs Attila ingatlanszakértő, az Ingatlanpáholy tulajdonosa szerint érdekes piacot fog eredményezni a szabályozások összessége, mert könnyen megtörténhet, hogy 2025-ben és 2026-ban az ingatlanárak emelkedése a belvárosban lelassul vagy megáll, de a XIII. vagy XIV. kerületben nagyobb áremelkedés jöhet a belvároshoz képest. A 18 százalékos bérleti piacméret nagyon magas, egyértelműen csökkenteni kell,

a kollégiumi férőhelyek bővítését és a kiadások szigorítását is jó iránynak tartom, de egyiknek sem lesz közvetlen és rövid távon kimutatható eredménye, inkább 5 éves távlatban lehet majd kimutatható hatásokkal számolni.

A nyugdíjpénztárak feltörése és a SZÉP-kártya juttatásainak 50%-os felhasználhatósága is egyértelműen azt mutatja, érzi a kormány, hogy az ingatlanpiacnak segítség kell, amit most úgy néz ki, ezekkel a döntésekkel terveznek megindítani.

Mit gondolnak a tervezett adóemelésről?

Az adóemelés tervezett részletei még nem ismertek, így a pontos álláspontot a szabályok megismerése után lehet kialakítani, de tény, hogy a magánszállások zöme által használt tételes átalányadó mértéke 2016 óta nominálisan sem emelkedett, jóllehet a Turizmusfejlesztési Hozzájárulás bevezetése plusz 4% adóemelést jelentett az elmúlt években a legkisebb házigazdák számára.

Amennyiben a tervezett adóemelés nem jár többletadminisztrációval, úgy elfogadható lehet azért az árért cserébe, hogy a magán-, és egyéb szálláshelyek továbbra is 365 napot lehessenek nyitva Budapesten.

Várakozásunk szerint a jó minőségű, magas kihasználtságú, hatékonyan vezetett szállások az adóemelést részben vagy egészben át tudják hárítani a turistákra, hiszen a budapesti magánszállások áraiban bőven van tér az emelésre, ez pedig segítheti az igényesebb, magasabb költésű turisták Budapestre vonzását, és zárulhat az olló a hotelek és a magánszállások árai között. Talán nem túl nagy merészség azt állítani, hogy az árak emelésével kiárazódhatnak azok a vendégek a piacról, akik viselkedésükkel olykor problémát jelentenek a társasházakban életvitelszerűen lakók számára - fogalmazott Schumicky Balázs.

Balogh László szerint a mostani intézkedés biztonsági játéknak tűnik.

Eddig évente 38 400 forint volt a lakáshotelek után fizetendő átalányadó, így akár a 10-szeres adómérték sem lenne elviselhetetlen teher az Airbnb-tulajdonosok számára.

A kétéves moratórium - miszerint újabb engedélyt már nem adnak ki Airbnb üzemeltetésére - pedig konzerválja a jelenlegi állapotokat. A biztonsági játéknak megvan az előnye, hogy nem rúgja rá az ajtót a budapesti apartmantulajdonosokra. A terézvárosi piaci hatásokat nyomon követve viszont fennmarad a lehetősége a további korlátozásoknak is, ha ezek beválnak a VI. kerületben. A döntéssel azt a szabályozói lehetőséget is megteremti magának a kormányzat, hogy nem egyszerre vezet be két olyan változást a lakbérek szabályozása és az Airbnb-k korlátozása kapcsán, amik egyaránt piaci hullámokat kelthetnek, így mindegyik intézkedés visszamérhetővé és ennek fényében finomhangolhatóvá válik - tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ