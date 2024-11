ÉVOSZ: az új otthonfelújítási programot mielőbb egyszerűsíteni kellene

Az ÉVOSZ fontosnak tartja, hogy a programpontok minél előbb a gyakorlatban is testet öltsenek, hogy 2025-ben ennek köszönhetően az építőipar már erőteljes növekedési pályára tudjon állni. Az energetikai célú felújítások dinamikus elindulásához nélkülözhetetlen, hogy többféle, már januártól elérhető támogatási forrás egymással kombinálhatóan is igénybe vehető legyen.

A szakmai szövetségnek - annak érdekében, hogy ne kóklerek dolgozzanak rossz minőségű építőanyagokkal - az államilag támogatott, valamint az EKR-rendszeren belül megvalósuló programokhoz kapcsolódó általános javaslata, hogy legyen kötelező elem a kivitelezőkre és termékekre vonatkozó ÉMI-regisztráció és az egyszerűsített környezettanúsítás megléte, ami – a kezdeti nehézségek után - az Új Otthonfelújítási Programnál ma már jól működik.

A program több eszközzel és több oldalon fejtheti ki hatását, ezek megfelelő súlyozásával teljesülhet a keresleti és kínálati oldal együttes bővülésének igénye. A Gazdaságfejlesztési Akcióterv segítheti az építőipar talpra állását, és a jelenlegi szinteken nem kell félni a túlhevüléstől, a program képes a fenntartható növekedés gyors elindítására.

Az építőipar oldaláról kijelenthető, hogy jelenleg vannak a rendszerben tartalékok,

mind a termékgyártás, mind a kivitelezői kapacitás oldalon képes a szakma a számottevő drágulás nélkül megvalósuló magasabb kibocsátásra. Az idei évben például az újlakásépítések száma jelentősen alacsonyabb lesz, és várhatóan nem sokkal fogja meghaladni a 16 ezret, tehát a tavalyi – 9,2%-os visszaesést követő – 18,6 ezres számhoz képest is akár további 13%-kal csökkenhet az aktivitás. Eközben

a tervszámként közölt évenkénti 25 ezres új lakás építésére az iparág minden adottsága megvan és ezt az ÉVOSZ is egy jó évenkénti célszámnak tartja.

"Fontosnak tartjuk a kiszámíthatóságot és a fokozatosságot, hogy az iparág bővülő megrendelési állomány mellett, hatékonyan tudjon dolgozni. A fenti lakásépítési példát tovább folytatva ez azt jelenti, hogy a programban megcélzott 150 ezer lakást ne egy túl rövid időszak alatt kelljen az iparágnak teljesíteni azért, hogy az árrobbanást és az utána következő hirtelen fékezést majd pangó éveket elkerüljük. Ez a megrendelők, a gyártók és az állam érdekét is szolgálja és elébe megy a hirtelen keresletnövekedésből adódó túlzottan felpörgő piacnak, miközben hosszabb távon magasabb kibocsátást és hatékonyságnövekedést okozhat" - mondta el Tibor Dávid, az ÉVOSZ alelnöke és Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatának elnöke.

Vidéki otthonfelújítási program elindítása

Az ÉVOSZ szerint a település méretbeli korlátozásának ismeretében a program akkor tudna értelmezhető méretű, azaz legalább 100 milliárd forint értékű többletberuházást generálni, ha a támogatást a nem gyerekes vidéki családok is felhasználhatnák, vagyis azok, akik a program első köréből kimaradtak. Az épületfelújításfelújítás az idősek és gyermektelenek esetében is kiemelten fontos szociális és gazdasági cél.

A szervezet úgy látja, fontos lenne az is, hogy a vidéki épületek energetikai korszerűsítési folyamatát támogassa a program oly módon, hogy akik az első körben nem ilyen felhasználási céllal vették igénybe a támogatást, azok a mostani programot kifejezetten ilyen, energiafogyasztást és karbonkibocsátást csökkentő hatású felújításokra újra igényelhessék.

A finanszírozás kapcsán megjegyezték, a kötelező hitelfelvétel jelentősen szűkítené az igénybe vevői kört, ezért azt javasolják, hogy a hitelfelvétel csak egy lehetőség legyen, de anélkül is részt lehessen venni a programban.

Emellett sokat segíthet az is, ha a program elszámolása a korábbi 3+3 milliós programnál megismert módot történik, az adminisztráció és folyósítás is a kormányhivatalokon, államkincstáron keresztül gyorsan és egyszerűen le tud zajlani.

A lakásbérleti díjak és szerződési feltételek rendszerének felülvizsgálata

A mesterséges lakbérplafon bevezetését nem tartják célravezető megoldásnak. A megtérülés rontása szűkítené az elérhető kínálatot, csökkentené az ingatlanfejlesztők beruházási/befektetési kedvét, valamint a feketegazdaság felé terelné a piacot. Ehelyett az állam egy transzparenciát elősegítő országos regisztrációs rendszert vezethetne be, ahol típusszerződések biztosítják a kiszámíthatóságot és akár adókedvezmények is adhatóvá válhatnak. A munkáltató által biztosított lakhatási támogatás adókedvezményének pontja is ebbe az irányba mutat. Emellett az ÉVOSZ szerint érdemes lehet felülvizsgálni a lakásbérleti törvényt is, mert jelenleg a bérbeadók kockázatai felárként beépülnek a bérleti díjakba. Egy észszerű szabályozással ez a felár bizonyosan csökkenthető lenne.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 10. 24. A lakásbérleti díjak szabályozása nagyon veszélyes gondolat

Fiataloknak szóló lakásprogram kialakítása

A fiataloknak szóló lakásprogram elindításában egy hibrid megvalósítási modell kialakítását reális opciónak látják. Ennek a lényege, hogy egy bérletinek induló konstrukció a futamidő alatt egy ponton átvált tulajdonszerzési lehetőségbe és így teremt egy elérhető otthonteremtési alternatívát a fiatalok számára. A program hatékonyságát növelné, ha az állam az önkormányzatokkal és a piaci szereplőkkel együtt lépne fel és együttműködésben, azaz koordináltan jönnének létre a projektek. Szintén jó és hiánypótló kezdeményezésnek tartják a fiatalok első lakásvásárlásra nyújtott alacsony kamatozású zöld hitel kedvezményes konstrukciójának kialakítását.

A SZÉP-kártyára érkező juttatások lakásfelújításra történő felhasználása

Sok kicsi sokra megy, és egy kisebb felújítási munkához akár ennyi is elég lehet kedvcsinálónak, hogy az ember belevágjon, ezért a szervezet ezt is egy jó javaslatnak tartja. A SZÉP-kártya kedvező adóterhe ösztönözné a munkáltatókat a magasabb juttatásokra és ez felértékelné a programpontot. A munkáltató által adható lakhatási támogatás adókedvezmény felhasználásának kiterjesztése szintén a felújításokat ösztönözné. Emellett az ÉVOSZ javasolja, hogy azok a már SZÉP-Kártyán lévő pénzek, amelyek legalább 1 éve nem lettek felhasználva, legyenek felhasználhatók energetikai felújítási munkálatokhoz.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználása

Ez a szervezet szerint hasznos lehet bizonyos élethelyzetekben, ezért az otthoncélú felhasználás lehetőségét pozitívnak tartják, másfelől a lakásvásárlás vagy -felújítás az egyik leghasznosabb előtakarékossági forma.

+1

Mindemellett szorgalmazzák, hogy az új otthonfelújítási program jelentős egyszerűsítése mielőbb megtörténjen, és számottevően kevesebb adminisztrációval működjön

a tudatos energetikai korszerűsítést célzó támogatott lehetőség a felújítók számára. Ez szükséges feltétel a program elindulásához.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 10. 30. Újraindítja a kormány a népszerű otthonfelújítási támogatást, itt vannak a részletek

Összességében az ÉVOSZ szerint a tervezett lakáspiaci intézkedések – akár egymással kombinálva – széles réteget elérve képesek lehetnek a lakhatási válság kezelésére, és a javasolt módosítások figyelembevétele esetén már a jövő évi gazdasági növekedéshez is jelentősen hozzájárulhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ