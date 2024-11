Gázkazánok betiltása: megvan az első döntés

Már 2027-től betiltja a gázfűtés alkalmazását az új építésű otthonokban, ezzel ösztönözve az elektromos hőszivattyúk vagy egyéb alternatív fűtési rendszerek alkalmazását a brit kormány. A világ több országában, valamint az Európai Unióban is hasonló lépéseket terveznek, a brit szabályozás pedig megnyithatja az utat a további betiltások előtt.

A „Future Homes Standard” szabályozás célja, hogy növelje az ingatlanok energiahatékonyságát és csökkentse a szén-dioxid-kibocsátást. Az új szabályozást először 2019-ben jelentette be Philip Hammond, korábbi konzervatív kancellár, és a hatéves bevezetési időszakot a piac felkészítésére szánták – írja a Financial Times.

A munkáspárti kormány, amely idén júliusban nyerte el a választásokat, tervezi a végleges irányelvek jövő évi kihirdetését, a kapcsolódó törvényhozási lépésekkel pedig akár már 2025 májusában elindulhat a folyamat.

A szabályozás végső bevezetésére azonban 2027 májusáig várni kell, amikor is várhatóan kötelező lesz a gázfűtéstől mentes építés.

James Dyson, az E3G éghajlatpolitikai agytröszt vezető kutatója „botrányosnak” nevezte a késedelmet, amely becslései szerint 700 000 olyan új otthon építéséhez vezetett, amelyek fűtési rendszere cserére szorulhat majd, több mint 12 000 font költséget róva családokra és lakásszövetkezetekre.

Dyson szerint a fokozatos bevezetés hátrányosan érintené a családokat, és magasabb energiaköltségekhez vezetne.

A kormány ugyanakkor ösztönözné a napelemek használatát, de nem teszi kötelezővé azok telepítését az új épületek tetejére. A Home Builders Federation ügyvezetője, Steve Turner szerint a napelemek a „többség” számára ideális megoldást jelentenek, de az építőiparnak világos iránymutatásokra és fokozatos átállási időszakra van szüksége a szabvány teljesítéséhez.

A brit döntés azért is fontos, mert az Európai Unió is a gázkazánok betiltását tervezi az éghajlatvédelmi célok elérése érdekében. A lépésnek közegészségügyi és energiahatékonysági okai is vannak. Az EU legújabb jelentései szerint szükséges is lenne a tilalom bevezetése, hogy gyorsítsák az átállási folyamatot. Az uniós döntéshozók jövő tavasszal döntenek az esetleges további lépésekről, de a tagállamok közül több is ellenáll a tervnek.

