Szomorú helyen szerepel Magyarország a vasúti rangsorban, így teljesít a MÁV

Az európai vasúti szolgáltatások minőségét és megbízhatóságát vizsgáló új jelentés szerint jelentős eltérések mutatkoznak a különböző országok és társaságok között - írta a The Guardian . A MÁV a vizsgált 27 vasúttársaságból a 17. helyen végzett, azaz átlag alatti színvonalú a magyar társaság szolgáltatása.

A Közlekedés és Környezetvédelem (KKK) kampánycsoport által készített tanulmány rávilágít a kontinens vasúti közlekedésének erősségeire és gyengeségeire, kiemelve a fejlesztendő területeket.

A T&E nyolc szempont alapján értékelte a 27 európai vasúttársaságot, figyelembe véve olyan tényezőket, mint a jegyárak, a pontosság és a jegyvisszatérítési hajlandóság. Az eredmények szerint csak

11 üzemeltetőnél haladta meg a 80%-ot a pontossági arány, ami rámutat a megbízhatóság terén tapasztalható hiányosságokra.

A rangsor élén az olasz Trenitalia végzett 10-ből 7,7-es átlagpontszámmal, amit a svájci SBB, a cseh RegioJet, az osztrák ÖBB és a francia SNCF követett. Meglepő módon a lista végén olyan ismert nevek találhatók, mint az Eurostar, a görög Hellenic Train és a francia Ouigo.

A magyar vasúttársaság 5,8 ponttal a 17. helyen szerepel az összesített pontszámokat vizsgáló rangsorban, ezzel a MÁV az átlag alatt teljesítő társaságok csoportjához tartozik.

Victor Thévenet, a T&E vasúti szakértője és a jelentés vezető szerzője szerint:

Az emberek vonattal szeretnének utazni, de sokan azért nem teszik ezt meg, mert az ár túl magas, különösen a családok számára, vagy mert a vonatozás nem megbízható.

A jelentés rámutat arra is, hogy bár a vonatok környezetbarátabb közlekedési módot jelentenek, mint a repülőgépek vagy az autók, sok útvonalon még mindig olcsóbb repülővel utazni. A Greenpeace tavalyi jelentése szerint Európában a vonatjegyek átlagosan kétszer annyiba kerülnek, mint a repülőjegyek ugyanarra az útvonalra.

Malcolm Morgan, a Leedsi Egyetem közlekedéskutatója szerint:

Lehetséges olyan vasúti szolgáltatásokat kiépíteni és működtetni, amelyek olcsó, népszerű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású utazást kínálnak a legtöbb ember igényeinek megfelelően. Európai szomszédaink közül sokan már most is így tesznek, bár van még hova fejlődni, ahogy a jelentés is mutatja.

A tanulmány eredményei alapján a kampányolók arra ösztönzik a kormányokat, hogy segítsék a vasúttársaságokat a szolgáltatások javításában. Az Európai Bizottság jövőre egy egyszerűsített jegyrendszert tervez javasolni, amely megkönnyítené az országok közötti utazást és erősítené az utasok jogait késések esetén.

