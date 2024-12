Duna House: 10-20%-kal emelkedhetnek az ingatlanárak jövőre, ezek az okok

A Duna House előrejelzése a 2024-es trendforduló után tranzakciószámokban és árakban is erősödő ingatlanpiacot, egyre szélesedő vásárlói kört, és további 10%-kal bővülő hitelpiacot vetít előre a 2025-ös évre vonatkozóan. Az otthonteremtők körében az első lakást vásárlóké és a gyermeket vállalóké lesz a főszerep, de intenzív piaci jelenlét várható befektetői oldalról is országszerte - közölte a társaság.

A közlemény szerint a gyengén teljesítő 2023-as év után 2024 valódi trendfordulót hozott az ingatlanpiacon. A javuló gazdasági helyzet, a csökkenő kamatkörnyezet és a megújuló otthonteremtési támogatások fokozták a vásárlási kedvet: kétéves csúcsra került idén az ingatlanpiaci kereslet, az adásvételek számát tekintve a 110-130 ezres éves sáv közepe környékén zárja majd az évet a piac, ami hozzávetőlegesen 14 százalékos növekedés 2023-hoz képest.

Kiemelték, hogy a jövőre is igényelhető CSOK Plusz és az első lakásukat vásárlókat segítő 10 százalékos önerő lehetősége mellett a kormány által bejelentett 21 pontos Új gazdaságpolitikai akcióterv újdonságai, köztük a munkáltatói oldalról kapható, maximum 150 ezer forintos, bérleti díjra és hiteltörlesztésre is használható lakhatási támogatás, valamint a munkáshitel lehetősége adhat motivációt az otthonteremtéshez. Befektetői oldalról

a Prémium Magyar Állampapír-kifizetésekből áramló tőke pedig akár plusz 20 ezer tranzakciót is hozhat az ingatlanpiacra 2025-ben.

Arra is kitértek, hogy jövőre változik a kormányzati lakáspolitika, a kereslet növelése mellett kiterjesztik a fókuszt a kínálati oldal bővítésére is. A Lakhatási Tőkeprogram gazdaságélénkítő hatása mellett gazdagítja majd az egyelőre korlátozott újlakás-kínálatot, a befektetői érdeklődés fokozódása pedig a használt ingatlanállomány állapotára is jó hatással lehet.

Jelezték ugyanakkor, félő, hogy a kitartó és várhatóan tovább fokozódó vevői érdeklődéssel nem tud majd lépést tartani a kínálat bővülése, így elképzelhető, hogy az árak ingatlantípustól, állapottól és lokációtól függően kisebb-nagyobb mértékben emelkedésnek indulnak majd.

A Duna House szakemberei éves szinten 10-20 százalékos áremelkedéssel kalkulálnak 2025-ben.

Közölték, hogy az előzetes várakozásoknál jóval aktívabban teljesített idén a hazai hitelpiac, az év végére az 1300 milliárdot is meghaladhatja a forintalapú, lakáscélú jelzáloghitelek volumene, amelynek 25 százalékát a CSOK Plusz kamattámogatott konstrukció fedi le.

A jövő évre vonatkozóan optimisták a cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass szakemberei, az idei teljesítményhez képest további 10 százalékos emelkedést prognosztizálnak 2025-re a hitelpiacon - olvasható a Duna House közleményében.

A címlapkép illusztráció.

