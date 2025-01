Olcsóbbak a lakások Kelet-Magyarországon, mint Romániában - Mit okoz a schengeni határnyitás?

Románia januártól része a schengeni övezetnek, ami azt jelenti, hogy határellenőrzés nélkül lehet átlépni a magyar-román határt. Az ingatlan.com friss elemzése szerint ez új helyzetet teremtett a kelet-magyarországi lakáspiacon is. A határhoz közeli magyar településeken ugyanis megjelentek a romániai vevőjelöltek, aminek köszönhetően felélénkült a hazai ingatlanpiac régóta pangó szegmense is.

Számítani lehetett a Romániában élők részéről az eladó lakások iránti érdeklődések felfutására. Románia nyugati határvidékén található nagyvárosokban ugyanis az elmúlt években jelentős lakásár-emelkedés történt. Az ingatlan.com-on

a határmenti megyékben eladásra meghirdetett lakások és házak iránt 90 százalékkal több érdeklődés érkezett Romániából az év első három hetében az előző év azonos időszakához képest.

Főként a határhoz közeli településeken található ingatlanokat keresik a határ túloldaláról érkező érdeklődők – mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Így alakulnak a romániai négyzetméterárak

A Romániában élők érdeklődése érthető az ottani magas árak miatt. Januárban az imobiliare.ro romániai ingatlanhirdetési portál statisztikái alapján Kolozsváron 3 ezer euró az átlagos négyzetméterár, ami 1,2 milliós összeget jelent forintban. Temesváron 1700 euró, azaz majdnem 700 ezer forintról van szó, Nagyváradon pedig 1600 eurós, vagyis 650 ezer forint körüli forintosított átlagos négyzetméterár a jellemző.

Ez alapján érthető, hogy ezekből a városokból több érdeklődő érkezik, de sokan jönnek Aradról és Nagykárolyból is. A portál szakértője szerint a Romániából érkező vevők számára az is kihívást jelent, hogy a szomszédos országban az ingatlanokat euróban árazzák az eladók, miközben a lakosság lejben kapja a fizetését. Így a román fizetőeszköz euróval szembeni változása anélkül is emelheti az ottani lakásárakat, hogy a lakosság jövedelme változna. Sokak számára ezért vállalhatónak tűnik az ingázás Kelet-Magyarországról Nyugat-Romániába - tette hozzá a szakértő.

Milyenek a magyarországi négyzetméterárak?

A Romániából érdeklődők körében a legfelkapottabb város Debrecen, ahol januárban az eladó lakások átlagos négyzetméterára 890 ezer forint volt. A keresés fókuszában van még Hajdú-Bihar vármegyén belül Biharkeresztes, ahol 300 ezer forint alatt marad ez az érték. Berettyóújfalu is a célpontok között van, ott 400 ezer forint felett van az átlagos négyzetméterár. Érdekesség, hogy a debreceni eladó lakóingatlanok iránt 36 százalékkal nőtt a határ túloldaláról érkező érdeklődések száma, Biharkeresztesen pedig közel háromszorosára emelkedett éves összevetésben.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye települései közül Mérk és Csenger mondható népszerűnek; előbbiben 115 ezer, utóbbiban 184 ezer forint az átlagos négyzetméterár. A Békés vármegyei települések közül a 112 ezres négyzetméterárat képviselő Battonya mellett Gyula városát keresték többen Romániából. Utóbbi városban viszont a régióhoz képest drágábbak az ingatlanok: 427 ezer forint ugyanis a négyzetméterár az ingatlan.com adatai szerint.

Balogh László elmondta, hogy a schengeni határnyitás a következő hónapokban felélénkítheti a kelet-magyarországi kistelepülések ingatlanpiacát. Hosszabb távon viszont kiegyenlítődhetnek az árszintek, aminek következtében az érdeklődés is lanyulhat a határ túloldaláról.

Az, hogy a határ magyarországi oldalán alacsonyabbak a lakásárak annak is köszönhető, hogy a vizsgálatba itt jelentősen kisebb településeket vontak be, mint a romániai oldalon. Ehhez nagyon hasonló folyamat zajlott le egyébként korábban Északnyugat-Magyarországon is, ahol a Pozsonyból ingázók vásároltak sok esetben lakást vagy építettek házat a sokkal olcsóbb, közeli, magyarországi kistelepüléseken.

