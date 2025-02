Látványos átalakuláson megy át a zuglói óriásberuházás környéke

Grandiózus beruházás zajlik Zuglóban, melynek részleteiről mi is többször írtunk . Az iroda-, kiskereskedelmi- és lakóépületek mellett azonban a környék számos utcájában is változások jönnek. A Csömöri út egy szakasza, a Rákospatak utca, a Bosnyák utca, Vezér utcai csomópont, illetve a Bosnyák köz is az érintett közterületek között van - írja a Magyar Építők . A lap képeket is megosztott a legújabb átalakulásokról.