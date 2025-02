Rákosrendező csak a kezdet! - Döbbenetes méretű budapesti területek sorsáról kell még dönteni

Szakmai konferencián beszélt a főváros Rákosrendezőre tervezett fejlesztési elképzeléseiről Karácsony Gergely, részletesen bemutatva, mi lesz a pontos menetrend, miután a főváros tulajdonába kerül a 85 hektáros terület. A főpolgármester szerint Budapesten a történelmi városmag és a 75 éve a városhoz csatolt peremkerületek közötti rész még mindig nincs megtöltve élettel, amin segíthet a rákosrendezői fejlesztés, de ezen túl további hatalmas területek tartoznak még ide. A főpolgármester mellett más szakértők is megosztották a terület fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos gondolataikat.

A főváros tulajdonosként ezen a 85 hektáros területen elő tudja segíteni azt a városfejlesztést, amire Budapestnek szüksége van. Amikor fejlesztünk valamit, mindig a városnak fejlesztünk, így meg kell állapítani, Budapesten melyek a legnagyobb kihívások és arra kell reagálni a fejlesztésekkel. Az egyik ilyen kihívás a klímaváltozás, a másik a motorizációs forradalom miatt megnövekedett gépjárműforgalom. Emellett a rendszerváltás óta kialakult népességcsökkenési trend és az agglomeráció népességnövekedése is ide sorolható, ami az ingázás miatt jelentős környezeti terhet jelent. 2050-re a közép-magyarországi régió és a fővárosi agglomeráció a hazai népesség még nagyobb arányának lesz a lakóhelye, az agglomeráció népessége el fogja érni Budapest népességét - mondta el Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

Célozzuk meg azt, hogy Budapest újra 2 milliós népességű város lehessen,

amihez a várost élhetőbbé kell tenni. A rozsdaövezetek lakóövezetekké történő fejlesztése ehhez elengedhetetlen.

Idén 75 éves Nagy-Budapest, de

a történelmi városmag és a hozzácsatolt peremkerületek közötti rész még mindig nincs megtöltve élettel. Ezen segíthet a rákosrendezői terület fejlesztése is, de ezen túl további hatalmas területek tartoznak még ide.

Mit tervez a fővárosi önkormányzat a területen?

A város kihívásaira kell, hogy válaszoljon ez a fejlesztés. Ha megvan a világos mesterterv, akkor lehet a magántőke bevonásáról beszélni.

A telket nem egyben, hanem tagoltan, külön-külön kell fejleszteni, versenyhelyzetet teremtve a magánberuházók között.

Csak az épület maradjon a beruházóé, és a város a telekhasználatért földhasználati díjat kaphasson, amely elősegítheti a megfizethető lakhatás javítását.

Azt kell elérni, hogy a beruházók keressék a városlakók kegyeit, mindezt a klímaváltozást figyelembe véve. A fejlesztés nem cél, hanem egy eszköz egy jobb város megteremtése érdekében.

A beépítési tervek közül a korábbiakhoz képest az irodákkal szemben a lakófunkciót kell növelni, de egy legalább 25 hektáros közparkot mindenképpen meg kell valósítani, a Rákos-patak vizéből kialakított tóval, mindezt a 15 perces város koncepciója jegyében.

A területnek vannak olyan részei, ahol magasabb házak beépítésére is van lehetőség, de összességében szellős beépítettség szükséges - tette hozzá Karácsony Gergely.

Mi fog most történni?

Pozitív kormányzati hozzáállás nélkül ebből az álomból nem lesz semmi, miután ez egy létező vasúti terület.

A tervek megvalósulásához az itteni vasúti infrastruktúra megújítása is elengedhetetlen.

A szerződés szerint a szükséges közlekedési beruházásokról 6 hónapon meg kell állapodni a fővárosnak és az államnak.

Ezzel párhuzamosan szükséges egy részletes mestertervet kialakítani, az ingatlanfejlesztési pályázatok meghirdetéséhez.

Ha ez megvan, utána kell rendbe tenni a területet. Az arab befektető ebben nem vállalt semmi konkrétat, nekünk meg kell állapodni a kormánnyal, hogy ki tisztítja meg a területet.

Ha megvan a terület talajszennyezésének megszűntetése, akkor lehet kiírni a nemzetközi pályázatot, de nem egyben, hanem részenként.

- emelte ki a főpolgármester.

Közlekedésfejlesztési és más kihívások

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője kiemelte,

megfizethető lakáskínálatot szükséges növelni és a zöldterületeket javítani, de ehhez először a meglévő pályaudvart át kell építeni.

A városi rendezőpályaudvarok szerepe csökken a vasúti infrastruktúra Rákosrendezőn rendkívül rossz.

A spontán erdősülés legnagyobb területe ma Budapesten belül Rákosrendezőn van, így nem feltétlenül kell mindent letarolni, de a terület megtisztítása elengedhetetlen.

Az óbudai gázgyárhoz képest az itteni talaj kevésbé szennyezett, itt nem a vegyi anyagok, hanem a lerakott hulladék jelenti a fő problémát.

Bécsben nagyon jó példák vannak hasonló fejlesztésekre, egy ilyen fejlesztésnél a legfontosabb cél, hogy minél nagyobb olyan terület jöjjön létre, ahol nincs autóforgalom, és gyerekbarát legyen a környezet.

A 15 perces város koncepcióját itt is meg kell valósítani.

Jöjjön létre legalább 20 százaléknyi támogatott, megfizethető lakhatás.

És a városrészt kössük össze a környező területekkel közlekedési szempontból is.

- tette hozzá Vitézy Dávid, majd bécsi, prágai és berlini jó példákat mutatott be.

Ez a terület legalább 15 ezer családnak lehet az otthona, a korábbi tervekhez képest még kevesebb irodára van szükség.

Legalább idáig kiérne a kisföldalatti, és itt állnának meg a távolsági vonatok is.

A Göncz Árpád városközpont épületeinek magassága a terület egyes részein megvalósíthatók, de nem többszáz méteres felhőkarcolók.

A kormány az arab befektető felé 300 milliárd forintos infrastrukturális beruházást vállalt, arra számítunk, hogy ezt a főváros felé is vállalja.

- hangsúlyozta Vitézy Dávid.

A földalatti meghosszabbításának és a Szegedi úti felüljárónak a tervei már most megvannak, így ezt csak le kell porolni és indulhat a fejlesztés. Budapest mindent vállal, amit az arab befektető is vállalt, de a kormány is vállaljon mindent, amit az arab befektető felé vállalt - tette hozzá, kiemelve, hogy egy legalább 25 hektáros közpark megvalósítása szükséges, miközben - a New York-i High Line mintájára - lineáris parkok fejlesztésére is van lehetőség. A terület tulajdonosának kell az irányító szerepben lenni, de szoros partnerség kell a magyar állammal, hogy a lakhatási válság enyhítése valóban megtörténjen.

Pár éve a kormány úgy számolta, hogy legalább 6 év, amire a terület megtisztítása megtörténik, és a tényleges építkezés elindul.

Ez tehát egy több cikluson átívelő fejlesztés lesz, melynek során kiemelten fontos, hogy az ebből származó haszon a köz érdekeit szolgálja - zárta gondolatait Vitézy Dávid.

Hamarosan Andreas Trisko, Bécs városának városfejlesztője, Erő Zoltán, Budapest főépítésze és Tosics Iván, a Városkutató Kft. ügyvezetője is megszólal.

Cikkünk folyamatosan frissül!

Property Warm Up 2025 Megvásárolhatja a főváros Rákosrendező területét, de ki fogja végül elvégezni a fejlesztést? Lesz a magyar cégeknek elég kapacitása erre? Többek között ezekről is megkérdezzük majd Vitézy Dávidot és Lánszki Regőt, a február 20-i Property Warm Up konferencián! Részletekért kattints!

Korábbi látványtervek

A területre a főváros által korábban elképzelt Parkváros koncepcióról 2023 végén az alábbi képeket tette közzé a főpolgármester.

Mire figyeljünk a fejlesztés során?

Akkor a területben rejlő lehetőségekről több városfejlesztési szakértőt és urbanistát is megkérdeztünk, illetve külföldi példákat is bemutattunk, melyekről az alábbi cikkekben írtunk:

Mi történt tegnap?

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be, hogy a főváros tulajdonában álló gazdasági társaság élt az elővásárlási jogával Rákosrendező kapcsán, és a kormány az elővásárlási jogot tudomásul veszi.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán