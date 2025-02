Íme a világ legkiválóbb szállodái, éttermei és gyógyfürdői

Szállodák

Az idei díjazottak között számos új ötcsillagos szálloda található, amelyek egyedi élményeket kínálnak vendégeiknek. A montanai RiverView Ranch például lehetőséget ad a vendégeknek, hogy felfedezzék Nyugat-Montana változatos terepét, míg a vietnami Capella Hanoi a helyi kultúrába merít el. A Waldorf Astoria Seychelles Platte-szigeten pedig a sziget gazdag élővilágát és kulturális örökségét mutatja be.

Makaó immár harmadik éve vezeti a listát a legtöbb ötcsillagos szállodával, szám szerint 24-gyel.

Ezt London követi 20 ötcsillagos szállodával, köztük olyan új belépőkkel, mint a The Cadogan és a Raffles London at The OWO. Európa más részein is számos új ötcsillagos elismerést osztottak ki, többek között Franciaországban, Görögországban, Olaszországban és Spanyolországban, de például Azerbajdzsánban is.

Az Egyesült Államokban is több új ötcsillagos győztes született, köztük a The Maybourne Beverly Hills és a The Spa at Four Seasons Hotel and Residences Fort Lauderdale. A Közel-Keleten és Ázsiában szintén több új ötcsillagos szálloda és spa kapott elismerést.

A Forbes Travel Guide idén először értékelte a hajókon található éttermeket is. Az első díjazottak között van a Celebrity, a The Ritz-Carlton Yacht Collection, a SeaDream Yacht Club, a Silversea és a Windstar flottája.

Éttermek

Az éttermi kategóriában Makaó dominált, de Mexikó is megszerezte első ötcsillagos éttermét a María Dolores személyében. Dubajban három étterem érdemelt ki öt csillagot, míg az Egyesült Államokban az Ojai Valley Inn Olivella étterme csatlakozott az elit klubhoz.

Wellness

A wellness továbbra is fontos szerepet játszik a luxusszállodák kínálatában. A balinéz Mandapa például a digitális detoxra helyezi a hangsúlyt, míg az arizonai The Canyon Suites at The Phoenician egészséges ételkínálattal és változatos fitnesz programokkal várja vendégeit.

Az igazi luxust azonban nem a csillagok számában, hanem a valódi kapcsolatokban és pillanatokban mérik - fogalmazott a Forbes Travel Guide.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images