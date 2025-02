Vámháború: a kérdés, ki rántja el előbb a kormányt, de most nem két autó megy egymás felé, hanem legalább 25

Ellátásbiztonság, árak, zöldenergia, hálózat. Hogy az energiaellátás terén mik a legfontosabb kihívások és eszközök az ingatlanpiac szereplői számára, arról a Property Warm Up 2025 konferencián Ágházi Gyula , a Gránit Pólus igazgatósági tagja kérdezte a szakértőket. Ezt követően pedig az ingatlanpiaci trendekről és a makrogazdasági kilátásokról beszéltek az iparág szakértői.

A nagyvállalatok profitcsökkenése gyakran felülírja a fenntarthatósági célokat, miközben a meglévő technológiákkal a károsanyag-kibocsátás 50-70 százalékkal is csökkenthető lenne

Az európai energiaellátás rugalmatlan és korlátos, mennyire vagyunk így biztonságban? - kérdezte Ágházi Gyula.

Európa az elmúlt 10-15 évben elhanyagolta az energiaiparát, szinte csak a megújulókat fejlesztette, így nincs elég rugalmas kapacitás és alaperőmű.

- mondta el Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója, hozzátéve, hogy ha nincs szél és napsütés, akkor hatalmas ugrásokat látunk az árakban. A fenntarthatóság jegyében leállították például az atomerőműveket Németországban, de emiatt újra kellett indítani a szénerőműveket. A hálózat szempontjából túl sok a megújuló és kevés a hagyományos erőművi kapacitás, a sok termelőre a hálózat nincs felkészülve, így azon is dolgozni kellene. Szeretnénk fenntarthatók lenni és az ellátást is biztosítani, de ehhez fejlesztésekre van szükség.

Veres Zsolt, a Schneider Electric Hungária Zrt. Country General Managere kiemelte, hogy áram biztosan lesz, de nem biztos, hogy akkor és annyi, amikor és amennyire szükség is van. Az áramigény viszont folyamatosan nő, 2030-ra az energiamix 30 százaléka, 2050-re 50 százaléka lesz elektromos, ami hatalmas növekedés.

Az energiamenedzsment és a fenntarthatóság egy stratégiai és egy versenyképességi kérdés.

Stratégiai, mert az energia most jelentős költséghányad az üzemeltetésben, és ezáltal befolyásolja a versenyképességet - világított rá.

Ingatlanpiaci trendek 2025-ben

Az elmúlt öt év különösen turbulens volt, ami a Coviddal indult, majd jött a 2022-es orosz-ukrán háború és az infláció, ami az ingatlanpiac egyes eszközosztályaira is különbözőképpen hatott. Mik a jelenlegi piaci várakozások? Mit kéne most vásárolni? - tette fel a kérdéseket a banki szakértőknek Botos Bálint, a Forestay RE Fund Management managing partnere.

Egyelőre az látszik, hogy folyamatosan jönnek a felhők, az irodapiac még mindig nem túl népszerű, de a szállodaiparban már meghaladtuk a 2019-es aranyévet is. A logisztika pedig a Covid után kezdett növekedni, és mostanra látszik a növekedés lassulása - mondta el Dr. Németh Miklós, az OTP Bank Speciális Finanszírozási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója. A hozamok kapcsán hozzátette, hogy mindegyik szegmensben van egyfajta hullámvasút, jellemzően az 5,5-7,5 százalék közötti sávban.

Most a retail parkok megint jól mennek, miközben irodaházaknál még 7-essel kezdődő yielden sincs ma tranzakció, arra várnak sokan, hogy ez még feljebb menjen.

A bérlakáspiacon sem a piac sem a kormányzat részéről nem látunk egyelőre hatalmas fordulatot - emelte ki a szakember.

Deák Tamás, az Erste Bank ingatlanfinanszírozási vezetője szerint

lehet, hogy most jön el a fordulat a piacon, a régebbi irodaházaknál is kezdenek megérkezni a hozamok egy olyan szintre, ami a befektetők számára is vonzó,

így most lehet a mélypont környékén a piac. A logisztikát nehéz ma finanszírozni, mert a szereplők közül sokan kötvényekből oldják meg a finanszírozást. A diverzifikálás a portfólióban nagy kihívás, mert az irodaházakhoz képest a többi szegmens kisebb.

Makrogazdasági kitekintő

Mire számítsunk a magyar gazdaságtól idén? Donald Trump hatalomra jutása mennyiben írja felül a globális kilátásokat? Erről Hornyák József, a Portfolio Csoport elemzőjének moderálásában beszéltek a szakértők.

Már Trump előtt sem voltak annyira jók az európai gazdasági kilátások és a kínai gazdaság problémái is látszódtak. Erre jött rá a Trump-hatás és az azzal járó nagy kapkodás, ami biztosan negatív hatásokkal fog járni

- mondta el Palócz Éva, makroelemző, a Kopint-Tárki vezérigazgatója.

A kérdés, hogy ki rántja el előbb a kormányt, de most nem két autó megy egymás felé, hanem legalább 25.

- világított rá Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. A vámháború első fázisa a "fentanyl" fázis, majd jött az "acélipari" fázis, ami már sokkal keményebb lesz,

2025 a vámháborúkról fog szólni, így nehéz optimistának lenni.

A nap végén a fogyasztók sokkal rosszabb helyzetben lesznek.

A növekedés most 1,5-2 százalék, az infláció pedig legalább 5,5, ami szintén nem ad okot a bizakodásra.

Palócz Éva is megerősítette, hogy a GDP-növekedéssel kapcsolatos kilátások fokozatosan csökkennek.

Az idei év kilátásait nem a fogyasztás fogja eldönteni, hanem a beruházás, de a cégek többsége nem tervez beruházást - tette hozzá.

Címlapkép forrása: Mónus Márton