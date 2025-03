Megrengethetik a lakáspiacot a legújabb kormányintézkedések?

Tavaly októberben mutatta be a kormány az Új Gazdaságpolitikai Akciótervét, melynek számos pontja a megfizethető lakhatással foglalkozik. Ezek között például olyan programok szerepelnek, mint az önkéntes nyugdíjpénztári pénzek adómentes felhasználása lakáscélra, a vidéki otthonfelújítási program elindítása, a munkáshitel bevezetése, a kedvezményes adózású munkáltatói támogatás lakáscélra vagy a nemrég bejelentett lakhatási tőkeprogram. Hogy ezek közül melyiknek lehet a legnagyobb hatása a lakáspiacra nézve 2025-ben, arról Lakáspiaci Hangulatfelmérésünk második részében kérdeztük a szakértőket, akik emellett a külföldi vásárlásokról és a hitelpiac várható alakulásáról is véleményt mondtak.

Hangulatfelmérésünk legutóbbi részében a lakásárakkal kapcsolatos előrejelzéseket mutattuk be, ezúttal viszont a kormányzati intézkedésekre fókuszálunk.

A válaszadók több tekintetben is eltérő módon látják az eddig bejelentett intézkedések várható lakáspiaci hatásait. Vannak kétkedők, akik szerint ezeknek marginális hatása lesz a lakhatási kérdések enyhítésében, míg mások szerint egyes programok biztosan befolyásolni fogják a lakáspiac alakulását.

Valkó Dávid (OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont) szerint

az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásának és az új vidéki otthonfelújítási programnak lehet a legnagyobb hatása

a felsoroltak közül, a lakásépítési számokban viszont csak 2026-tól várható majd élénkülés. A lakásbérletre vonatkozó intézkedések hatása várhatóan mérsékeltebb lesz, de a legnagyobb piaci hatása az állampapírpénzeknek lehet, ami ezen intézkedésektől függetlenül befolyásolja a piacot.

Hasonlóan az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználását és az új vidéki otthonfelújítási programot említette Lipták Zsuzsa (zenga.hu) is, de Tancsics Tünde (Eltinga) és Krakker Ádám (Otthon Centrum) is ezektől várja a legnagyobb változást. Kiss Gábor (Metrodom) szerint ugyanakkor

a lakáspiacra egyértelműen az 5%-os áfa meghosszabbítása hatott a legnagyobb mértékben.

Úgy véli, ha az áfa 27%-ra növekedett volna, akkor a piac a mostani növekvő trend helyett csökkenő volumennel szembesülne.

Balogh László (ingatlan.com) szerint a 150 ezer forintos lakhatási támogatás súlya a keresletben jelentősen növekedhet 2025-ben, de nagyobb lakáspiaci hatása csak ezt követően lehet.

A kínálati oldal szempontjából véleménye szerint a lakhatási tőkeprogram hozhat új lendületet, jóllehet ez még nem szerepelt a tavaly októberi gazdaságpolitikai akciótervben.

Balla Ákos (Balla Ingatlan) bízik abban, hogy a lakhatási tőkeprogram és a többi lakáspiaccal kapcsolatos bejelentés nemcsak az árakat nyomja majd felfelé, hanem a lakbértámogatás például valóban segíthet a bérlakáspiac fellendítésében, ami befektetőket vonzhat majd a piacra.

A választásokhoz közeledve én még várok olyan további bejelentést, amely hitel- és állami támogatásalapú (pl. további CSOK-variáns), és a 2024 őszén tett bejelentéseknél szélesebb kört ér el - tette hozzá.

Szűcs Attila (Ingatlanpáholy) szerint, ha a hitelkamatokat és az inflációt sikerül alacsonyan tartani, valamint, ha az árak nem növekednek irreálisan, a 150 ezres tranzakciószám elérhető, de ehhez kell az új lakások építése, és az, hogy a hitelfelvételi kedvet semmilyen gazdasági változás ne változtassa meg. A gazdaságpolitikai akciótervből véleménye szerint nem lehet egyetlen elemet kiemelni, valamekkora mértékben mindegyik hatni fog a piacra.

Mennyi külföldi vásárló jelenhet meg a piacon?

A magyar állampolgárokat célzó lakhatási támogatások mellett érdemes megemlíteni, hogy

nagyjából minden 20. lakásvásárlás külföldihez köthető Magyarországon.

Ez az arány meglehetősen állandó, az utóbbi években nem növekedett jelentősen a külföldi lakásvásárlók száma, sőt, 2023-ban csak mintegy 6300 külföldi állampolgár vásárolt lakást Magyarországon, ami 1700-zal kevesebb volt, mint egy évvel korábban.

A forint árfolyamváltozása és a lakáspiaci árrobbanás következtében több külföldi vásárló jelenhet meg a fővárosi lakáspiacon a következő egy évben - mondta el Balogh László (ingatlan.com).

A külföldi vevők jelentősebb arányban landolhatnak az újlakáspiacon.

Külön érdekesség még, hogy beruházói oldalon is kezdenek visszatérni a külföldi ingatlanbefektetők, és főleg a fővárosban kisebb-nagyobb társasházépítési projektek is köthetők hozzájuk. Szintén új jelenség, hogy bizonyos célterületeken pl. Szegeden megjelentek kínai hátterű beruházók is - tette hozzá.

Azzal, hogy a golden visa programban törölték a lakásvásárlás lehetőséget, elmarad a külföldiek által történő lakásvásárlási növekedés,

arra számítunk hogy a külföldi vásárlások száma az előző évekhez hasonlóan alakul - árnyalta a képet Kiss Gábor (Metrodom).

Az elmúlt évben a kormányzat arra készült, hogy aranyvízummal, illetve befektetési lehetőséget kínálva külföldi beruházói kört csábít Magyarországra, ám az év végén előbb kivette az ingatlanvásárlást a lehetőségek közül, és a Rákosrendezőre tervezett külföldi beruházói körrel is megszűnt a kapcsolat, így ezen a téren nem várható nagy változás a korábbi évekhez képest - vélekedik Lipták Zsuzsa (zenga.hu).

Optimistább viszont Vincze Edit (OC Solutions), aki szerint a külföldiek lakásvásárlási hajlandósága nagyban függ majd a politikai helyzettől és az ország megítélésétől is, de az ázsiai és az izraeli vevők vélhetően a jövőben is aktívak lesznek.

A többi szakértő jellemzően stagnálásra számít, azaz a korábbi évekhez hasonló volumenre és arányra a külföldi lakásvásárlók terén.

Bővülhet még a hitellel történő lakásvásárlás?

Végül ki kell emelni, hogy a lakásvásárlások egy jelentős részéhez hitelfelvétel is társul, így Hangulatfelmérésünkben az ezzel kapcsolatos várakozásokat is megvizsgáltuk. A lakáshitel-kihelyezési volumen már 2023-ról 2024-re is nagyon nagyot bővült. Ahogy Lipták Zsuzsa (zenga.hu) rámutatott, az ingatlanhitelezés továbbra is növekszik, köszönhetően annak, hogy a korábbi éveket bőven meghaladja az ingatlanpiaci forgalom,

2024-ben több mint 1350 milliárd forintos lett a lakáshitelpiac, a 2025-ös évben várhatóan eléri majd az 1700 milliárd forint körüli szintet.

A CSOK Plusz belépésével pedig a hitelösszegek is emelkedtek: 2024 decemberben 19,5 millió forint volt az átlagos hitelösszeg, ami 2024 októberében még csak 17,4 millió forint volt, 2023-ban pedig mindössze 11,2 millió.

A lakásárak növekedése egyértelműen élénkíti a hitelfelvételi kedvet Balogh László (ingatlan.com) szerint, de a hitelkényszer talán pontosabb kifejezés. A probléma viszont abban rejlik, hogy a hitelkamatok relatíve magas szinten stagnálnak, és a makrogazdasági folyamatok alapján a közeljövőben sem számíthatunk jelentős kamatcsökkentésre.

A jelenlegi 6-7 százalék körüli lakáshitelkamatok pont a lakosság lélektani határán táncolnak, mivel ha 6 százalék alatti ajánlatot tudnának adni a bankok, akkor sokkal nagyobb hitelvolumennel tudnának számolni 2025-re.

A növekvő 1000-1100 milliárdos hitelvolumen ezért ne tévesszen meg senkit: emögött lehet, hogy magasabb összegű hitelek, de kevesebb hitelfelvevő áll majd - tette hozzá.

A hitelezés a volumene jelentősen nőtt, de a lakásdarabszámára vetített hitelek mennyisége még mindig tartogat további növekedési lehetőséget - véli Kiss Gábor (Metrodom).

Bár a hitelügyletek mértéke nem változik idén 2024-hez képest, de a hitelek mértéke tovább növekszik az adott tranzakcióknál - véli Szűcs Attila (Ingatlanpáholy). Enyhe, 10 százalékos volumennövekedésre számít Tancsics Tünde (Eltinga) és Máté Ferenc (Duna House) is, míg Valkó Dávid (OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont) 17 százalékos bővülést vár az előttünk álló évre. Krakker Ádám (Otthon Centrum) pedig 100 ezer folyósított lakáshitelt vár az idei évre. Balla Ákos (Balla Ingatlan) szerint a jelenlegi szinthez hasonlóan alakulhatnak az előttünk álló évben is a hitelkihelyezések, mivel a hitelkamatok erőszakos állami beavatkozás nélkül nem csökkennek tovább jelentősen. Tartós növekedésre Vincze Edit (OC Solutions) sem számít, aki elmondta, hogy az infláció és a reálbérek alakulása befolyásolják a hitelfelvételi hajlandóságot/lehetőséget. A kamatok csökkenése hozhatna még további volument, de jelentős növekedésre nem számít.

A felmérésben az alábbi szakértők vettek részt:Balla Ákos - Balla Ingatlan, Balogh László - ingatlan.com, Kiss Gábor - Metrodom, Krakker Ádám - Otthon Centrum, Lipták Zsuzsa - zenga.hu, Máté Ferenc - Duna House, Szűcs Attila - Ingatlanpáholy, Tancsics Tünde - Eltinga, Valkó Dávid - OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont, Vincze Edit OC Solutions és a Portfolio Ingatlan csapata.

