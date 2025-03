Dübörög a lakáskampány, idén 760 ezren lehetnek a nyertesei

Erősödik a biztosítók közötti verseny az idei lakásbiztosítási kampány hatására – hangzott el a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) sajtótájékoztatóján. Márciusban szerintük akár 360 ezer lakásbiztosítást köthetnek újra az ügyfelek, és további 400 ezer szerződés kerülhet átdolgozásra. Az igazán nagy hajrá a márciusi kampány utolsó napjaiban várható, ugyanis sok ügyfél halasztja az utolsó pillanatra a lakásbiztosításának lecserélését. A legtöbb új szerződéskötés az Groupama, az Uniqa, a KÖBE, a K&H és az Alfa biztosítóknál csapódik le.

A mindenkire kiterjedő lakásbiztosítási kampány segíti a jobb ár-érték arányú szerződések létrejöttét, mondta el Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke. A biztosítók közötti verseny erős, amiben a jelenleg elérhető új, kedvezményes tarifák mellett a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) is nagy szerepet játszanak. Papp Lajos szerint nemcsak megtakarítási céllal kell foglalkozni a biztosításokkal, hanem a kockázatok elleni megfelelő védelem kialakítására is érdemes figyelmet fordítani.

Az alkuszok szerepe meghatározó a piacon, a lakásbiztosítást kötő ügyfelek 49%-a tájékozódik biztosítási alkusznál vagy biztosítási ügynöknél,

31% pedig a szerződést is az ő segítségükkel köti meg. Sőt, a márciusi kampányban az új szerződések mintegy 40%-át az alkuszi csatorna biztosítja. Az online kalkulátor oldalak is igen népszerűek, 41% tájékozódik ilyen módon, azonban csak 9% köti meg a szerződést a kalkulátor oldalán. A biztosítók honlapját 37% keresi fel tájékozódás céljából, de csak 12% köt így szerződést, a biztosítók fiókjaiban pedig 34% fordul meg, és 33% a tájékozódást követően meg is köti az új lakásbiztosítását.

Fontos tudni, hogy az alkuszoknak árgaranciát kell vállalniuk, azaz nem fordulhat elő, hogy az ügyfél kedvezőtlenebb díjon szerződjön, mint amit az alkusz vagy kalkulátor oldal kommunikált felé. Ez kifejezetten biztonságossá teszi az értékesítést. Az alkuszok nem csupán egyedi kedvezményekkel tudnak javítani az ügyfelek helyzetén, hanem adminisztratív támogatást is nyújtanak, kezdve akár a lecserélendő szerződés felmondásának elintézésével, valamint a kárrendezésben is igénybe vehető a segítségük.

Baksa Melinda, a FBAMSZ elnökségi tagja elmondta, hogy sok biztosító új terméket fejleszt, és a 14 lakásbiztosítást kínáló biztosító közül 13-nál már az MFO is elérhető. Az alkuszok által megkötött szerződések 28-30%-a tartozik a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások körébe, míg a biztosítók által szerzett szerződéseknél alacsonyabb ez az arány.

Az új szerződések átlagos díja most 36 ezer forint, ami a tavalyi kampányban tapasztalttal megegyező érték,

azaz a most szerződő ügyfelek megspórolhatják az éves 12-18%-os indexálást, miközben akár magasabb biztosítási limitet is kaphatnak. A FBAMSZ várakozásai szerint a kampány második felében tovább élénkülhet a piac, idén várhatóan 360 ezer szerződést cserélnek majd le az ügyfelek, míg további 400 ezer szerződés biztosítón belül kerülhet átdolgozásra, azaz együttesen 760 ezer szerződés mozdulhat meg. Ezt a volument azonban visszafoghatja az a tényező, hogy mind az alkuszok, mind a biztosítók a kampány előtti időszakban is megkereshetik az ügyfeleket, hogy felhívják őket a szerződés aktualizálására.

A Portfolio Biztosítás 2025 konferenciájának szakmai közönsége ennél alacsonyabb aktivitásra számít az idei kampányban:

A legtöbb új szerződéskötés 5 biztosítónál csapódik le, ezek a Groupama, az Uniqa, a KÖBE, a K&H és az Alfa.

– mutatják a FBAMSZ adatai. A kisebb szereplők térnyerése megfelel a Magyar Nemzeti Bank azon célkitűzésének, hogy csökkenjen a lakásbiztosítási piac koncentrációja, ugyanis a tavalyi kampány kezdete előtt a szerződések 85%-át négy nagy szereplő tartotta kézben.

Besnyő Márton, a Netrisk alapítója és a FBAMSZ Gépjárműbiztosítási és Digitális Szekciójának vezetője elmondta, hogy a márciusi kampányban egységesen május 1-től lépnek életbe az új szerződések, és április 30-ig kell fenntartani a díjjal rendezett meglévő szerződéseket – ez a tavalyihoz képest is átláthatóbb folyamatot eredményez. Arra is kiemelten fontos odafigyelni, hogy felmondás és újrakötés esetén a hitelhez kapcsolódó lakásbiztosítás cseréjéről a bank is értesüljön. Besnyő Márton hangsúlyozta, hogy nem érdemes az utolsó napra (március 31-re) hagyni a váltást, ma már a legkedvezőbb díjakkal vannak jelen a piacon a biztosítók, tehát nincs miért halogatni.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint most 68 ezer forint a magyar lakásbiztosítások átlagos éves díja, ehhez képest az újonnan megkötött szerződések 36 ezer forintos átlagdíja évi 32 ezer forint megspórolását teszi lehetővé.

Akik 3 éve nem cserélték le a meglévő biztosításukat, ők a váltással már 30-40%-ot is megtakaríthatnak a biztosításuk díján, miközben gyakran magasabb fedezetet (biztosítási összeget, limitet) érhetnek el.

Besnyő Márton szerint nagy probléma az alulbiztosítottság, 10-ből 8 lakásbiztosítás tekinthető elavultnak ebből a szempontból. Alulbiztosítottságról akkor beszélhetünk egyértelműen, ha négyzetméterenként 600 ezer forintnál kevesebb a biztosítási fedezet, de az is gondot okozhat, ha hiányos a biztosítási csomag tartalma. Fontos odafigyelni arra, hogy ne csak a legelterjedtebb fedezetek (csőtörés, üvegkár stb.) szerepeljenek a szerződésben, hanem olyan kiegészítők is, mint például a felelősségbiztosítás, amely többek között egy társasházban az alsó szomszéd eláztatása esetén térít.

A nem megfelelő védettség amiatt nagyon gyakori, mert a magyarok átlagosan 7 évente cserélik le a lakásbiztosításukat, miközben 10-ből 6 lakóingatlan-tulajdonos sosem újította meg a szerződését, hanem akár 20-30 éve ugyanazzal a lakásbiztosítással rendelkezik. Ökölszabályként elmondható, hogy a 3 évnél régebbi szerződések esetében több mint valószínű az alulbiztosítottság.

Jelenleg 71% a lakásbiztosítási penetráció Magyarországon, ami igen magas arány, de a tavaszi kampányok hatására 5 éven belül akár 80%-ra is nőhet ez a szám – mondta Besnyő Márton. Azaz nem csak a lakásbiztosítással rendelkezők vesznek részt a kampányban, hanem sok esetben olyanok is kötnek szerződést, akiknek korábban nem volt lakásbiztosításuk. A 2024-es kampány amiatt is sikeres volt, mert a penetráció 1,5 százalékpontos növekedése mellett az átlagdíjak drasztikusan csökkentek, míg a biztosítási limitek 24%-kal emelkedtek.

Besnyő Márton kiemelte, hogy a jó biztosítás fő ismérve a jó ár-érték arány. Véleménye szerint egy ügyfél kétszer lehet elégedett a lakásbiztosításával: először akkor, amikor kedvező ár-érték arányú szerződést kötött, másodszor pedig akkor, amikor káreseményt követően színvonalas térítési szolgáltatást biztosít a szerződés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images