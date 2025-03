Drámai fordulat az építőiparban: 35 ezer munkahely kerülhet veszélybe

Portfolio 2025. március 17. 09:13

Az építésgazdaságban tapasztalható piaci körülmények kedvező lehetőséget teremtettek a lakásépíttetők és felújítók számára az idei évben. Az építőanyagok és kivitelezői kapacitások elérhetősége, a kiaknázható támogatási források, kedvezményes finanszírozási lehetőségek és várható ár trendek alapján is kijelenthető, hogy a piacon a legjobb pillanat most van az építkezésre, felújításra. Az ágazatot sújtó kihívások miatt azonban akár 35 ezer tartós munkahely is megszűnhet az építésgazdaságban. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) által frissen közzétett piaci helyzetelemzés a gyártók, kereskedők és kivitelezők véleményét foglalta össze.