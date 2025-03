Jelentős beruházásokat jelentettek be a 35. MIPIM-en

A világ legnagyobb ingatlanpiaci eseményén - a 2025-ös MIPIM-en - több mint 20 000 szakember gyűlt össze Cannes-ban, ahol a geopolitikai bizonytalanságok, a mesterséges intelligencia hatásai, a dekarbonizáció és a bérlői igények változásai voltak a fő témák. A négynapos rendezvényen jelentős beruházásokat jelentettek be, és optimista hangulat uralkodott a piac jövőjét illetően - derül ki a rendezvény sajtóközleményéből.

A 35. MIPIM-en 90 ország képviselői vettek részt, köztük brit, német és olasz delegációk, valamint jelentősen megnövekedett a közel-keleti részvétel.

Üzbegisztán, Bahrein, Dél-Korea és a Fülöp-szigetek először képviseltette magát a rendezvényen, csatlakozva olyan országokhoz, mint Japán, Kanada, az USA, Mexikó, Brazília, Szaúd-Arábia, India, Törökország, Omán, az Egyesült Arab Emírségek és Katar.

A március 10-én kezdődő esemény a Housing Matters! konferenciával indult, ahol az iparági vezetők a lakhatási kihívásokról, a népességváltozásról és a diákszállások hiányáról tanácskoztak. A lakóingatlan-szektor kiemelt téma volt a héten, amelyről francia, ománi és dán lakásügyi miniszterek, valamint az ENSZ-Habitat vezetője is egyeztetett.

Jelentős beruházásokat is bejelentettek:

London 22 milliárd fontos befektetési lehetőségeket kínált, Rijádban 63,2 milliárd dolláros média- és innovációs negyed létesül, Manchester pedig 2 milliárd fontos Old Trafford-fejlesztési tervet mutatott be. Franciaország lakásügyi minisztere 100 millió eurós támogatást jelentett be a polgármestereknek lakásfejlesztésre, és további 230 millió eurót barnamezős területek rehabilitációjára.

Mario Draghi nyitóbeszédében a dekarbonizáció fontosságát hangsúlyozta Európa jövője szempontjából. Az eseményen kiemelt figyelmet kaptak az adatközpontok és a mesterséges intelligencia ingatlanpiacra gyakorolt hatásai. A befektetők továbbra is vonzónak találják az ingatlanpiaci befektetéseket, és a szakértők szerint a piac már túl van a mélyponton.

Nicolas Kozubek, a MIPIM igazgatója szerint a rendezvény valódi fordulatot jelzett a piaci hangulatban. A döntéshozók nagy számban választották a MIPIM-et jelentős bejelentéseik platformjául, és az előző év óvatossága helyett most már őszinte optimizmus volt tapasztalható a tőkebefektetések terén.

A rendezvény a MIPIM Challengers konferenciával zárult, ahol a jövő építészeti innovációit mutatták be, valamint kiosztották a MIPIM-díjakat 11 kategóriában. A következő MIPIM-et 2026. március 9-13. között rendezik meg Cannes-ban.

