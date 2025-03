Mélyponton az építőipar: mit kellene tennünk a sikeres kilábaláshoz?

Többféle probléma is van most az építőiparban, de mi a legfőbb gond? Sokan a tisztességtelen versenyt említik. A problémák tisztázása után a lehetőségekről is beszéltek a szakértők a Portfolio Építőipar 2025 konferencia záró panelbeszélgetésének szakértői Ditróy Gergely , a Portfolio Csoport üzletfejlesztési igazgatójának moderálásában.