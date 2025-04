Otthonfelújítási támogatás: fontos bejelentést a minisztérium

Az energetikai otthonfelújítási program keretében a lakcímbejelentés időpontjára vonatkozó feltételek enyhítésével mostantól új lakcímkártyával is igényelhető a támogatás – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) szombaton az MTI-vel.

A korábbi előírás szerint csak azok az ingatlanok lehettek támogatásra jogosultak, amelyek esetében a lakcímkártyát még a 2024. decemberi pályázati felhívás megjelenése előtt kiállították. Az új szabályozás értelmében azonban elegendő, ha az életvitelszerű bentlakást a kölcsönkérelem benyújtásáig igazolják – ezáltal a frissen vásárolt családi házak korszerűsítése is lehetővé válik.

A támogatási konstrukció legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 3 millió forint kamatmentes hitelt kínál, az önrész mértéke 1 millió forint.

A támogatás és a hitel összege minden esetben azonos kell legyen, így kisebb igénylés esetén a többi komponens is arányosan csökken. A fejlesztések – például hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési rendszer korszerűsítése – együttesen legalább 30%-os energiamegtakarítást kell hogy eredményezzenek.

A 2025 januárjában újraindított program keretösszege 73 milliárd forint, amelyből mintegy 67 milliárd vidéki családi házak felújítására fordítható.

A részvételi feltételek lényegesen enyhültek: most már a 2006 végéig megépült otthonokra is kérhető támogatás, és egyszerűsödött a szükséges dokumentáció is. A tárca szerint eddig

több mint 5700 kölcsönkérelem érkezett be összesen 32 milliárd forint értékben, és közel 1200 nyertes pályázó már több mint 4 milliárd forintot meg is kapott.

A program célja, hogy elősegítse a családok energiafogyasztásának csökkentését, és ezáltal növelje a rezsicsökkentésből származó megtakarításaikat. A minisztérium szerint a korszerűsítések hosszú távon az ország energiaszuverenitását és ellátásbiztonságát is erősítik, miközben hozzájárulnak a környezeti terhelés mérsékléséhez. A közreműködő szervezetek folyamatosan vizsgálják a további egyszerűsítési lehetőségeket és a támogatható beruházások körének bővítését.

Az energetikai otthonfelújítási program részletes felhívásai a pályázati honlapon érhetők el a vidéki és a budapesti helyszínekre is. Kölcsönkérelmet legkésőbb 2027. március végéig lehet benyújtani személyesen, a Lakossági MFB Pont Plusz fiókokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images