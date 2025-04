MNB: túl lehet a mélyponton a hazai ingatlanpiac

A héten tette közzé a BRF idei első negyedéves irodapiaci jelentését, most pedig az MNB mutatta be legfrissebb Kereskedelmiingatlan-piaci jelentését, ami az irodapiacon túl a többi szektorra is kitért. Az esemény sajtótájékoztatóján Nagy Tamás , az MNB pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős igazgatója elsőként a kereskedelmiingatlan-piac szempontjából releváns ágazatok teljesítményét ismertette és kiemelte, hogy az MNB 2025-re 1,9-2,9 százalékos GDP-növekedést vár. Nézzük, hogy teljesítettek az egyes ingatlanszegmensek!