Felpöröghet a régiós ingatlanpiac, Magyarország versenyhátrányban

A monetáris politika enyhülése és a kamatlábak csökkenése új lendületet adhat a közép-kelet-európai kereskedelmi ingatlanpiacnak, miközben a nearshoring és a digitalizáció is pozitívan hat a befektetői bizalomra – derül ki a Colliers legfrissebb elemzéséből, amelyet az Economx foglalt össze.

Az Európai Központi Bank (EKB) áprilisban már hetedik alkalommal csökkentette az alapkamatot, amit a régió jegybankjai is követnek, bár eltérő ütemben. A Colliers "Beyond Real Estate | Economy" című kiadványa szerint az EKB várhatóan júniusban és szeptemberben is folytatja a kamatcsökkentést, ami 1,75 százalékra mérsékelheti az irányadó rátát.

Miután több mint egy évig 5,75 százalékon tartotta az irányadó kamatlábat, a Lengyel Nemzeti Bank a monetáris politika lazítására utaló jelzéseket küldött, amit a csökkenő infláció és az alacsonyabb energiaár-előrejelzések is támogatnak.

A Colliers szerint 2026 végére az alapkamat akár 3,5 százalékra is csökkenhet.

A Cseh Nemzeti Bank már jelentős lépéseket tett a monetáris lazítás irányába, 2023 vége óta összesen 325 bázisponttal csökkentve a kamatlábakat. A cseh gazdaságban fellendülés várható, a GDP 2,2 százalékos növekedésével, amit elsősorban a belföldi kereslet és a reálbérek emelkedése táplál. A jegybank az év hátralévő részében óvatos kamatcsökkentéseket tervez, hogy elkerülje az inflációs nyomást és a korona gyengülését.

Magyarországról a lap szerint azt írják, hogy továbbra is a régió egyik legmagasabb, 6,50 százalékos kamatlábát tartja fenn a tartós infláció és a gazdasági bizonytalanság miatt. Bár az ország kilábal a recesszióból,

az ingatlanpiaci kilátásokat korlátozza az uniós források nehézkes elérhetősége és a járműipar strukturális problémái.

Romániában a jegybank a csökkenő infláció ellenére is magas kamatszintet tart fenn, amit főként a májusi elnökválasztások előtti politikai bizonytalanság indokol. Az inflációs nyomást fokozzák a közszféra béremelései is, de év végén mérsékelt kamatcsökkentések várhatók.

Bulgária óvatos monetáris politikát folytat, fokozatosan csökkentve a kamatlábakat az euróövezeti csatlakozás előkészítéseként. Az euró bevezetése stratégiai cél marad, bár politikai vitákat generál. Ha az infláció év végére 2 százalékra csökken, Bulgária kivételes helyzetbe kerülhet a régióban az euróövezeti felkészültség szempontjából.

Azokban az országokban, ahol kamatcsökkentés történik, az alacsonyabb finanszírozási költségek ösztönzik a beruházásokat, és javítják a kereskedelmi ingatlanpiaci feltételeket

- idézik a cikkben Grzegorz Sielewiczet, a cég elemzőjét, aki úgy látja, hogy különösen a logisztikai és ipari szegmensekben jöhet fellendülés a csökkenő finanszírozási költségek és a nearshoring által generált raktárigény miatt.

A Colliers szakértői szerint az irodapiacon is növekvő potenciál mutatkozik, különösen Varsóban és Prágában, ahol erősödik a modern, energiahatékony épületek iránti kereslet.

A diákotthonok és az intézményi bérlakás (build-to-rent) szegmensek jelentősége is növekszik, amit a lakáshiány és a demográfiai változások indokolnak. Ezzel párhuzamosan a növekvő bérek támogatják a kiskereskedelmi és szállodaipari szektor fellendülését is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio