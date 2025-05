Elkészült a vadonatúj MTK Sportpark, így néz ki a magasból

A fővárosi Kerepesi út rozsdaövezeti területén 660 nap alatt valósította meg az MTK új sportkomplexumát a Bayer Construct Zrt – írja a magyarepitok.hu.

A 94 ezer négyzetméteres telken mintegy 25 ezer négyzetmétert építettek be, emellett 22 ezer négyzetméternyi térkőburkolat és 285 fa is helyet kapott. Az építkezés során 15 ezer köbméter betont és 1670 tonna betonacélt használtak fel, a födémszerkezethez pedig 3666 négyzetméternyi előregyártott panelt építettek be – számolt be a portál.

Az 1300 méter mély termálkutakból nyert víz felhasználás után visszakerül a föld mélyébe, így biztosítva a fenntartható vízkörforgást. A létesítmény energiaellátása is speciális: közel ezer napelem gondoskodik az 500 kWp névleges teljesítményről, amely a fűtési és melegvíz-rendszert működtető termálkutak energiaigényét is fedezi – hívja fel a figyelmet a magyarepitok.hu.

A projekt különlegességei közé tartoznak az 50 méteres fesztávolságú, 15 tonnás acél rácsostartók, amelyeket 22 méter magas vasbeton pillérek támasztanak alá. A létesítmény elektromos rendszerei – a biztonságtechnika, sportvilágítás, audiovizuális és informatikai hálózat – a legmodernebb elvárások szerint készültek.

A projekt különösen fontos mérföldkő volt a Bayer Construct Zrt. számára is: itt mutatkozott be a vállalat új geotermikus üzletága, amely elsőként itt helyezett üzembe termálvíz alapú fűtési rendszert.

Murányi József projektvezető kiemelte: „A sportpark megvalósítása során a Bayer Construct teljes cégcsoportja részt vett a munkában – a saját gépparkkal végzett földmunkáktól kezdve, a vasbeton szerkezetek előregyártásán keresztül a teljes szerkezetépítést is házon belül oldottunk meg.”

A sportcsarnok 4900 főt tud befogadni,

és nemcsak edző- és versenyhelyszínként funkcionálhat, hanem kiállítások, konferenciák, koncertek, valamint szabadidős rendezvények lebonyolítására is alkalmas.

Címlapkép forrása: Youtube