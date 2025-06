Nyaralóárak a Balatonnál: nem érdemes várni a vásárlással?

Portfolio 2025. június 04. 09:57

A Duna House szerint a nyaralóingatlan-piac 2025 nyarán is stabil növekedési pályán marad, köszönhetően a korlátozott kínálat mellett is folyamatosan élénkülő keresletnek. A népszerű régiókban akár a lakóingatlanokat is meghaladó mértékű áremelkedés várható, miközben a vevői érdeklődés egyre inkább az egész évben használható, energiahatékony ingatlanok felé tolódik el. A patinás balatoni villák viszont az átlaghoz képest kevésbé drágultak - ismertette közleményében a Duna House.