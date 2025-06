Megint a panellakás lesz a magyar ingatlanpiac nagy slágere?

A 2025 első negyedévében tapasztalt budapesti lakáspiaci boom legérzékenyebben a panellakások vásárlóit érintette, mivel 2024 júniusa és 2025 áprilisa között az árak 32 százalékkal emelkedtek. Azóta viszont több, a vevők számára kedvező változás is történt: korrigáltak az árak, robbanásszerűen nőtt a kínálat és új támogatások jelentek meg a paneltulajdonosok számára – derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből.

Portfolio Property Investment Forum 2025 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén 21. alkalommal!

Kis árkorrekció után máris erősödik a kereslet

A fővárosi eladó panellakások átlagos négyzetméterára júniusban 1,1 millió forint volt az ingatlan.com adatai alapján, ami több mint egy százalékos csökkenést jelent április elejéhez képest. Májusban ennek hatására a kereslet is erősödött az ingatlan.com szerint: miközben a budapesti lakáspiaci kereslet stagnált, a panellakások iránt több mint 12 százalékkal nőtt az érdeklődések száma áprilishoz képest.

A budapesti panellakások piacát idén év elején jelentős kereslet hajtotta a befektetők és a saját célra vásárlók részéről, ami az árak gyors emelkedését okozta. A tavasz óta végbement árkorrekció és a távhővel fűtött épületek lakói számára most meghirdetett új támogatások ismét lendületet adhat a panelpiacnak.

– mutatta be a változásokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Egyedi mérőórák: alacsonyabb rezsiköltség, nagyobb értéknövekedés

Az Energiaügyi Minisztérium június 16-án indította el azt az 5 milliárd forintos állami támogatási programot, aminek segítségével a távfűtéses lakásokban egyedi mérőórákat szerelhetnek fel akár önrész nélkül. A pályázati keret az érintett háztartások felére is elengedő lehet, így a költségmegosztókkal 200 ezer lakásban az egyedi fogyasztás alapján fizethetik a fűtésköltségeket, ami csökkentheti a rezsikiadásokat.

“Az egyedi mérőórákkal a panellakások méregfogát tudják kihúzni az eladók, mivel az átalánydíjas fűtésköltség-elszámolás nem veszi figyelembe a lakók energiatakarékossági erőfeszítéseit. Ha egy társasházban mindenki az egyedi fogyasztása után fizet, az rendszerint jelentősen csökkenti az egész épület energiafelhasználását, ami pedig komoly kiadáscsökkenést jelent valamennyi tulajdonos számára. A kisebb rezsiköltség pedig értéknövekedés formájában visszatükröződik az ingatlanárakban is.” – fogalmazott Balogh László.

Robbanásszerű kínálatbővülés a panelpiacon

A cég szakértői rámutatnak, hogy a kínálat is követi a megváltozott piaci helyzetet:

Budapesten jelenleg több mint 2700 eladó panellakás érhető el,

ami tavaly júniushoz képest több mint 7 százalékos, az idei áprilisi kínálathoz képest pedig 75 százalékos növekedést jelent. Ez jól mutatja, mennyire „kiszáradt” a piac az év eleji keresleti hullám végére. Április elején már csak alig több mint 1500 panellakásból válogathattak a vevők, a szűkülő kereslet pedig hozzájárult a lakásárak növekedéséhez is.

Jelentős különbségek a fővárosi panelárakban

A budapesti panellakások átlagos négyzetméterára 2025 júniusában 1,1 millió forint, de az egyes kerületek és városrészek között jelentős eltérések tapasztalhatók. A legdrágább városrész a XI. kerület, ahol már 1,37 millió forint az átlagos négyzetméterár, ezt követi a XIII. kerület 1,29 millióval, majd a IX. kerület 1,24 millióval. A legkedvezőbb árak a XVIII. kerületben találhatók, ahol 962 ezer forint az átlagos négyzetméterár, valamint a XVIII. és XX. és a VIII. kerületben, ahol 968 és 997 ezer forint az átlag.

Az egyes lakótelepek közötti árkülönbség is jelentős. Az ingatlan.com adatai szerint a legdrágább a Pók utcai lakótelep, ahol az átlagos négyzetméterárak megközelítik az 1,5 millió forintot, a legolcsóbb pedig a VIII. kerületi Századosnegyed, ahol közel feleennyiért, 846 ezer forintos négyzetméteráron lehet panellakást vásárolni.

A vármegyeszékhelyek panellakásainak árai továbbra is jelentősen elmaradnak a fővárosi szinttől. Debrecen az egyedüli kivétel, ahol szinte budapesti árakon lehet panellakást vásárolni 963 ezer forintos az átlagos négyzetméteráron. Győrben 811 ezer, Szegeden 844 ezer, Pécsett pedig 826 ezer, A legolcsóbb vármegyeszékhelyek közé tartozik Miskolc (509 ezer), Szolnok (486 ezer) és Salgótarján (313 ezer forint).

Népszerűség és árelőny

A panellakások továbbra is az egyik legkeresettebb ingatlantípusnak számítanak, hiszen átlagosan még most is 27 százalékkal olcsóbbak, mint az azonos elhelyezkedésű és állapotú téglalakások.

A nyári árkorrekció, a megfizethetőség, valamint az új költségcsökkentő lehetőségek várhatóan tovább növelik a keresletet a panelpiacon 2025 második felében.

– fogalmazta meg az hátralévő részére vonatkozó várakozásait az ingatlan.com szakértője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ