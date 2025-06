Megvannak az első nevek: velük nyit a Blahán az új gasztropiac

Portfolio 2025. június 24. 11:07

A Blaha Lujza téren, a Corvin Áruház első emeletén nyílik meg idén a Time Out Market Budapest. A koncepció lényege, hogy egy fedél alatt mutatkozzanak be a felkapott hazai gasztroszereplők, kulturális programokkal kiegészítve. Most bejelentették az első vendéglátóhelyeket, akik megtalálhatók lesznek az új "gasztropiacon".