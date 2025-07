Kezd magához térni az ingatlanpiac európa legnagyobb gazdaságában

A német lakáspiac szerény ütemben kezdett magához térni 2025 első negyedévében, de a kilátások továbbra is bizonytalanok maradtak a kormányzati reformok ellenére - számolt be az ING

A Német Statisztikai Hivatal nemrég tette közzé a 2025 első negyedévére vonatkozó lakásárindexét. Az adatok szerint

a német ingatlanárak 1,4%-kal emelkedtek negyedéves alapon, szemben az előző negyedév lefelé módosított 0,1%-os növekedésével.

Az árak így is mintegy 10%-kal maradnak el a 2022 második negyedévében elért csúcsértéktől, de 4%-kal meghaladják a 2024 első negyedévi mélypontot.

A lakáspiac helyreállása tehát gyorsult az év első három hónapjában, de még messze nem tekinthető stabilnak.

Az első negyedéves fejlemények még a kormány költségvetési irányváltása előtti időszakot tükrözik, amely márciusban jelentősen megemelte az államkötvényhozamokat. A magasabb jelzáloghitel-kamatok hatása azonban csak áprilisban jelentkezett. Az új jelzáloghitelek volumene az első negyedévben még 35%-kal nőtt éves alapon.

A német államkötvényhozamok és ezáltal a jelzáloghitel-kamatok várhatóan stabilak maradnak idén, majd 2026-ban emelkedhetnek, ahogy a kormány költségvetési fordulata teljesen érvényesül. Eközben a bérnövekedés fokozatosan normalizálódik, és a munkaerőpiac enyhe lehűlésével az erős bérigények korszaka véget érhet.

A lakáspiac helyreállását az is hátráltatja, hogy a fogyasztók továbbra is óvatosak. A felmérések szerint a legtöbb háztartás vonakodik nagyobb vásárlásokat eszközölni, miközben a megtakarítási ráta magas marad. Bár a kormány bejelentései növelték az üzleti bizalmat, a fogyasztók továbbra is óvatosak, főként a geopolitikai bizonytalanság miatt.

Pozitívum azonban, hogy az építőiparban visszatérőben van az optimizmus. Bár a hangulat továbbra is visszafogott, a várakozások javultak, és három éve a legmagasabb szintet érték el. Ennek egyik fő mozgatórugója a kormány által javasolt "Bau-Turbo" intézkedés, amely a nagy keresletű területeken az engedélyezési folyamatok egyszerűsítésével kívánja felgyorsítani a lakóingatlan-fejlesztéseket. Összességében a lakáspiac helyreállása várhatóan folytatódik, bár visszafogott ütemben.

