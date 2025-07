Túljutott a mélyponton a magyar ingatlanbefektetési piac – most már jöhet a robbanás?

A magyar gazdaság lassú újraindulása az ingatlanpiacon is érezteti hatását – derült ki a Colliers sajtótájékoztatóján, melynek során az iroda-, retail- és logisztikai ingatlanpiac aktuális trendjei kerültek terítékre. Pozitívum, hogy a Marriott Hotel tranzakciójával együtt az idei első félévben 451 millió euróra nőtt a hazai ingatlanbefektetések volumene, ezzel meghaladva a tavalyi egész éves adatot. Az irodapiacon a kínálatvezérelt üresedés továbbra is kihívást jelent, de a kereslet stabil, sőt évről évre növekszik. Komolyabb fejlesztések 2027-ig főként a Váci Corridornál várhatók.

Alacsony kereslet tartja fogságban az építőipart

2025-re szerény, 0,5-0,9% közti gazdasági növekedés várható Magyarországon, és a gazdaság beindulásának nehézsége az ingatlanpiacon is érezteti a hatását. Jövőre kedvezőbb, 2-3% közötti gazdasági növekedéssel számol a Colliers – mondta Tóth Kristóf (Associate Director, Head of Research). A munkaerőpiac feszes, némi lazulás a következő időszakban bekövetkezhet, miközben a hazai nominális bérnövekedés a korábbi évek 10% feletti dinamikájához képest idén lassabb, 9% körüli értéket mutat.

Az építőipar a gazdaság egészéhez hasonlóan döcög, idén minden hónapban csökkent az építések száma,

ami az árak konszolidációjával is együtt jár. Az alacsony kereslet miatt a Colliers várakozása szerint a közeljövőben nem várható nagy áremelkedés, bár ezt az euró-forint árfolyam is befolyásolja, hiszen az építőanyagok kb. 50%-a importból származik.

Az elemző kiemelte: az energiahatékonyság szerepe a 2021-22-es energiakrízis hatására megnövekedett, ma már főként azok az ingatlanok képesek a felértékelődésre, amelyek energiahatékonyan működnek, és ezzel mind a tulajdonosok, mind a bérlők tisztában vannak.

Túljutott a piac a tranzakciós mélyponton

Zelles-Görgey Balázs (Director, Head of Capital Markets) rámutatott, hogy a 2024-es év mélypontot hozott az ingatlanbefektetéseknél, alig 400 millió euró volt a tranzakciós volumen, holott a Covid előtt a 2 milliárd eurót is közelítette a piac. Ehhez képest most pozitív a momentum, aktívabb a piac, már az idei első félév túlléphette a tavalyi egész éves befektetési volument, a Marriott Hotel tranzakcióját is beleértve 451 millió euróval.

A Colliers szerint idén várhatóan 7-800 millió euró lehet a teljes volumen, ami nagyjából duplázódást jelentene az előző évi szinthez képest.

A piacon főként a magyar befektetők aktívak, a korábbi években számos nyugati befektető elszivárogott az országspecifikus kockázatok miatt. A pátyi 84 000 négyzetméteres HelloParks Erste Alapkezelő általi megvásárlása a valaha volt legnagyobb logisztikai tranzakció volt, 100 millió eurót közelítő értékkel, ezenkívül az 50 millió euró feletti Bakerstreet-tranzakció is jelzi, hogy van már igény a nagyobb értékű tranzakciókra. (A Marriott-tranzakció értéke a 100 millió eurót is meghaladta.)

Az ázsiai befektetők elsősorban FDI-befektetésekkel vannak jelen, a CATL, BYD és más elektromosautó-beruházások érkezése feltette a térképre Magyarországot, ugyanakkor a klasszikus befektetések piacán egyelőre még kevéssé érezhető a távol-keleti befektetők jelenléte. A "living" szektor (ide tartoznak például diákszállók) még gyerekcipőben jár, míg Nyugat-Európában kifejezetten domináns szektornak mondható, itt még van tér a felzárkózásra.

Nem igazán akar beindulni a fogyasztás, de egyes üzleteknek így is jól megy

Csörgő Anita (Director, Head of Retail) elmondta, hogy a lakossági fogyasztás elmarad a fogyasztás a nettó bérnövekedés által indokolt (és a kereskedők által remélt) szinttől, aminek főként a magas élelmiszerár-emelkedés és általános infláció lehet az oka. Hiába van több pénzük a lakosoknak, azt inkább bankban vagy ingatlanban tartják, és nem elköltik. Pozitívum, hogy a turizmus az eleve erős bázisról tud növekedni, ma már a nagy budapesti plázák vásárlóközönségének mintegy 10%-át a külföldi turisták teszik ki.

A budapesti Váci utcai üzleteknél ma alig van üresedés, sőt gyakran licitálnak a bérlők, ma már a 2027-ben lejáró szerződésű ingatlanokra is van kereslet. A bérlők magas árazással találkoznak, a Váci utcában átlagosan 160 euró/négyzetméter a havi bérleti díj a prime üzletek piacán.

A retail parkok (úgymint diszkontláncok, élelmiszerláncok, drogériák, szolgáltatók) piacát meghatározza, hogy nagyon nehéz az engedélyeztetés folyamata, amire a szigorodó plázastop is rátett egy lapáttal.

A bevásárlóközpontok közül a Zuglóban érkező, 2025 negyedik negyedévében megnyitó 11 000 négyzetméteres Zenith Corso bevásárlóközpont említhető, valamint lebontják a Duna Plázát, és a helyére felépül a 2028-ra tervezett, 48 000 négyzetméteres bevásárlóközpont, a Duna Mall, ahová várhatóan nagy külföldi márkák boltjai is érkeznek majd.

Még mindig magas az üresedés az irodapiacon

Korábban a növekvő üresedés volt meghatározó, 2025 második negyedéve azonban jelentősebb üresedéscsökkenést hozott a piacon, lévén a nettó abszorpció növekedett, az új fejlesztések pedig megálltak.

A keresleti oldal mintha már a növekedés jeleit mutatná, az új nettó kereslet (költözéseket is beleértve) a idei első félévben 101 000 négyzetméterre rúgott, ezzel a teljes kereslet 47%-át tette ki.

Ezen a piacon Európából és a Távol-Keletről egyaránt vannak új érdeklődők.

Ecsődi Miklós (Director, Head of Occupier Services) rámutatott, hogy Magyarország a legalacsonyabb üresedési rátával futott neki a Covidnak, most azonban a legnagyobb üresedéssel rendelkezik (12,8%), mivel számos fejlesztés időközben megvalósult: nagyságrendileg 3,5 millió négyzetméteres piacra zúdult rá 600 000 négyzetméternyi új fejlesztés. A járvány következtében azonban a bérlők valóban optimalizálni kezdtek, de így is nagyságrendileg évi 50 ezer négyzetméterrel nő a nettó abszorpció, azaz a kihasznált kapacitás. Az üresedés tehát ma egyértelműen kínálati oldali jelenség az irodapiacon. 2026-ban egy nagyobb üresedési ugrás lesz érezhető a kormányzati intézmények költözése miatt, de ezt leszámítva egy egészségesebb trend, mérséklődő üresedés várható a következő években.

A 2027-ig előretekintő "pipeline" kapcsán az mondható el, hogy négyzetméter-alapon az új fejlesztések 77%-a a Váci Corridornál koncentrálódik, itt főként a GTC, a Skanska és az Indotek nagy fejlesztései említhetők. A változó trendek miatt a jelenlegi piacon a funkcióváltások is igen hangsúlyosak, sok esetben az irodaháznak tervezett projektek időközben fordulnak a más jellegű, például lakossági vagy szállodai hasznosítás felé.

A Colliers szakértői szerint a magyar irodapiac nagyon Budapest-centrikus, emellett Debrecen jelentős szereplő még (a helyi, infrastruktúrafejlesztést célzó törekvéseknek is köszönhetően), Szeged azonban kínálati problémákkal küzd, Győrben pedig az Audi dominanciája miatt új belépők már kevésbé érdeklődnek.

