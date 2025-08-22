Lakótársakat hív maga mellé Leó pápa a vatikáni palotába

A La Repubblica olasz napilap augusztus 19-i beszámolója szerint bár a terv még nem hivatalos, várhatóan ősszel valósággá válik. Korábban már ismert volt, hogy Leó pápa a hagyományokhoz visszatérve az Apostoli Palotába költözik, szakítva Ferenc pápa gyakorlatával, aki a vatikáni Szent Márta házban élt egy egyszerű szobában.

A szerzetesek várható beköltözéséről viszont most először számoltak be.

Az olasz lap információi szerint jelenleg is zajlanak a felújítási munkálatok az Apostoli Palota harmadik emeletén, hogy a pápa és lakótársai elhelyezését biztosítsák. Eddig tíz helyiséget újítottak fel, köztük a vasárnapi Úrangyal imádságokhoz használt dolgozószobát, a pápa hálószobáját, egy fogadótermet és egy kápolnát.

A munkálatokat szerkezeti problémák lassítják. A nedvesedés, amely már XVI. Benedek idején is gondot okozott, és Ferenc pápa 12 éves távolléte alatt súlyosbodott, a vízvezetékrendszer cseréjét tette szükségessé. Az átalakítás is hozzájárul a munkálatok elhúzódásához.

Az új elrendezés nemcsak a pápának és titkárának, a perui Edgar Rimaycuna atyának biztosít helyet, hanem több ágostonrendi szerzetesnek is. "

A cél egy kis közösség létrehozása három-négy ágostonrendivel, akik megosztanák a mindennapi életet testvérükkel, a pápával

- írja a La Repubblica.

A pápával várhatóan azok a szerzetesek fognak élni, akik már most is a pápai sekrestyében szolgálnak: egy olasz, egy Fülöp-szigeteki és egy nigériai. A beszámoló szerint Leó már most is rendszeresen velük ebédel, fenntartva a közösségi élet szokását.

Leó pápa többször hangsúlyozta, hogy nem kívánja feladni az ágostonrendi életmódot. "Sok mindenről le kell mondanom, az életem megváltozott, de soha nem fogok lemondani arról, hogy ágostonrendi vagyok" - mondta rendtársainak május 13-án, néhány nappal megválasztása után.

A korábban Robert Prevost néven ismert egyházfő évekig élt az Augustinianumban, a Vatikántól néhány lépésnyire, ahol követte a rend szigorú imarendjét, misézési és közös étkezési szokásait. Még bíborosként is értesítette a ház elöljáróját, ha távol volt, ami a szerzetesi élethez tartozik.

