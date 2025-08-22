Lakótársakat hív maga mellé Leó pápa a vatikáni palotába

A La Repubblica olasz napilap augusztus 19-i beszámolója szerint bár a terv még nem hivatalos, várhatóan ősszel valósággá válik. Korábban már ismert volt, hogy Leó pápa a hagyományokhoz visszatérve az Apostoli Palotába költözik, szakítva Ferenc pápa gyakorlatával, aki a vatikáni Szent Márta házban élt egy egyszerű szobában.
A szerzetesek várható beköltözéséről viszont most először számoltak be.
Az olasz lap információi szerint jelenleg is zajlanak a felújítási munkálatok az Apostoli Palota harmadik emeletén, hogy a pápa és lakótársai elhelyezését biztosítsák. Eddig tíz helyiséget újítottak fel, köztük a vasárnapi Úrangyal imádságokhoz használt dolgozószobát, a pápa hálószobáját, egy fogadótermet és egy kápolnát.
A munkálatokat szerkezeti problémák lassítják. A nedvesedés, amely már XVI. Benedek idején is gondot okozott, és Ferenc pápa 12 éves távolléte alatt súlyosbodott, a vízvezetékrendszer cseréjét tette szükségessé. Az átalakítás is hozzájárul a munkálatok elhúzódásához.
Az új elrendezés nemcsak a pápának és titkárának, a perui Edgar Rimaycuna atyának biztosít helyet, hanem több ágostonrendi szerzetesnek is. "
A cél egy kis közösség létrehozása három-négy ágostonrendivel, akik megosztanák a mindennapi életet testvérükkel, a pápával
- írja a La Repubblica.
A pápával várhatóan azok a szerzetesek fognak élni, akik már most is a pápai sekrestyében szolgálnak: egy olasz, egy Fülöp-szigeteki és egy nigériai. A beszámoló szerint Leó már most is rendszeresen velük ebédel, fenntartva a közösségi élet szokását.
Leó pápa többször hangsúlyozta, hogy nem kívánja feladni az ágostonrendi életmódot. "Sok mindenről le kell mondanom, az életem megváltozott, de soha nem fogok lemondani arról, hogy ágostonrendi vagyok" - mondta rendtársainak május 13-án, néhány nappal megválasztása után.
A korábban Robert Prevost néven ismert egyházfő évekig élt az Augustinianumban, a Vatikántól néhány lépésnyire, ahol követte a rend szigorú imarendjét, misézési és közös étkezési szokásait. Még bíborosként is értesítette a ház elöljáróját, ha távol volt, ami a szerzetesi élethez tartozik.
Címlapkép forrása: Valeria Ferraro/Anadolu via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Vámháború: úgy néz ki, részben célt ért Donald Trump izmozása
Kanada nagy bejelentést tett.
Trump bejelentette, hogy beszáll az állam az Intelbe, szárnyal az árfolyam
10%-os részesedést szerez a szövetség állam.
Véleményt mondott Donald Trump elnök a Munkács elleni orosz támadásról
Kommentár jött a Fehér Házból a kárpátaljai amerikai üzem elleni támadásról.
Meglépte a kormány: szigorodik a plázastop, már a bérbeadást is engedélyeztetni kell
Szeptember közepén lép érvénybe a szigorítás.
Lukasenka: hamarosan vége a háborúnak, jobb, ha Ukrajna azonnal kapitulál
A minszki vezető szerint Ukrajna létezése is veszélybe került.
Besokalltak a bankok, új szabályozást sürgetnek Amerikában
Különösen az úgynevezett debanking gyakorlat körül sok a vita.
Egészen elképesztő ötletet dobott be Trump szövetségese: vegyük be az oroszokat a NATO-ba!
Szerinte ezzel le lehetne zárni a háborút.
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?