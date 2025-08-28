Otthon Start: tömegével kötik már az előszerződéseket, nagyon fogynak a 60 millió alatti budapesti lakások

Csak szeptember elejétől indul a gyakorlatban az Otthon Start program, azonban az utóbbi hetekben már sokak fantáziáját megmozgatta a 3%-os kedvezményes kamatozású hitellehetőség. A kereslet várható növekedésének hatására már most látszik, hogy az árak várhatóan felfelé mozdulnak majd el. „Már júniusról júliusra felére csökkent az árcsökkentések száma a piacon, ami már egyértelműen az Otthon Start bejelentésének hatása” – emelte ki Kurecskó József. Az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője hozzátette: gyakoribbá vált az áremelés az eladók oldaláról, de még nem túlzott mértékben, mivel a második negyedévben visszafogott volt a kereslet.
A régióvezető a kínálati oldalon nem lát érdemi bővülést, vagyis nem jelentek meg nagy számban olyan eladók, akik eddig esetleg kivártak.
Ugyanakkor vannak olyan befektetők, akik gondolkodnak az eladáson, mivel a bérbeadásból származó hozam tovább csökkenhet, akár 3% alá is. „A bérleti díjak emelkedése az elmúlt hónapokban megállt és sok befektető számít stagnálásra vagy akár csökkenésre idővel, ha a jövőben albérlet helyett sokan inkább a saját otthonukat finanszírozzák” – hangsúlyozta Kurecskó József. Vagyis az Otthon Start program elindulásával várhatóan egyre kevésbé éri majd meg lakást kiadni.
Az OTP Ingatlanpont szakembere szerint már most látszik, hogy nagyon nagy az érdeklődés az Otthon Start program iránt. Korábban hasonlót csak a Zöld Otthon Program 2022-es elindulásakor tapasztalt, de akkor korlátozott volt a keretösszeg és az igénybe vevők köre is, míg most jóval szélesebb réteg lehet érintett. „Gyakorlatilag azok is szeretnének ingatlant vásárolni, akik korábban nem gondolkoztak ezen vagy teljesen elhessegették a gondolatot” – érzékeltette a helyzetet.
Ugyanakkor a régióvezető szerint érdemes óvatosnak lenni a vásárlóknak, mivel a többségüknek nincs piaci tapasztalata, sokaknál még most alakul ki az elképzelés, hogy pontosan milyen lakást szeretnének vásárolni. Vagyis a látható élénkülés mellett nagy a bizonytalanság, miközben várakozni nincs idő, mert az árak mennek felfelé.
A vevők szeptembertől arra számíthatnak, hogy az árak gyorsuló ütemben nőhetnek és gyorsan kell dönteniük, ha megfelelő ingatlant találnak
– hangsúlyozta Kurecskó József. Szerinte egy jól árazott ingatlannál nem lesz idő napokat, de akár órákat sem gondolkozni. Az alkuk aránya, mértéke jelentősen csökken, sok ingatlan fog elkelni irányáron.
A kereslet most egyértelműen az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakásokra koncentrál, ettől eltekintve szinte megállt a piac – hangsúlyozza a régióvezető. Ennek oka, hogy a második negyedévre túlárazottá váltak a lakások, emiatt jelentősen visszaesett a kereslet. Ez továbbra is kitarthat azoknál az ingatlanoknál, melyek nem felelnek meg a kedvezményes hitel feltételeinek – tette hozzá.
„A jelenlegi tapasztalatok alapján Budapesten a 60 millió forint alatti kislakások iránt nőtt meg a kereslet, mivel ez az az összeghatár, amihez a többségnek rendelkezésére áll a 10%-os önerő és a kedvezményes hitel összegébe is belefér” – mondta a régióvezető. Tapasztalatai szerint a legtöbben a jó állapotú ingatlant keresik, mert nincs tapasztalatuk felújítás terén, azonban a szűkös kínálat és magas árak miatt egyre többen hoznak kompromisszumot és felújítandó ingatlanok felé is elmozdul.
Az OTP Ingatlanpont szakembere szerint a kereslet élénkülése nem csak az érdeklődések szintjén valósult meg az utóbbi hetekben. „Előszerződéssel már több tucat ingatlant értékesítettünk 3%-os hitellel, sokan nem várják meg a szeptembert. A hitelügyintézést, értékbecslést is sokan elkezdték” – számolt be róla. A régióvezető szerint egyelőre inkább saját célra nézelődnek a vevők, de a kiadható, kedvező ár-érték arányú lakások iránti befektetési célú érdeklődés is látszik.
Az biztosnak tűnik, hogy az Otthon Start jelentősen felforgatja majd a lakáspiacot a következő hónapokban, a program indulása után a tranzakciók száma szinte biztosan jelentősen emelkedni fog. A kedvezményes hitel legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméterárú lakásokra vehető igénybe, ezzel Budapest egy része már eleve kiesik a jelenlegi árak mellett. Ennek ellenére éves összesítésben
könnyen 20% feletti áremelkedés lehet 2025-ben a fővárosi lakáspiacon, az eddig 1,5 millió forint alatti négyzetméterárak várhatóan gyorsan emelkednek majd.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
