Hétfőn indul az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszer Budapesten

Budapest Főváros Kormányhivatala szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert, amely a papír alapú ügyintézés mellőzésével jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást.

A kormányhivatal azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy az új rendszerre történő átállás miatt egy rövid időszakban,

augusztus 29. és szeptember 5. - között szünetel a személyes ügyintézés

a földhivatali ügyfélszolgálatokon (Budapest XI. kerület, Budafoki út 59. és Budapest XIV. kerület, Bosnyák tér 5.).

A beadványokat azonban postai és elektronikus úton ezen időszak alatt is előterjeszthetik az ügyfelek - tették hozzá.

Az átállás első napjaiban, augusztus 29-én és szeptember 1-jén a kormányablakok nem tudnak tulajdoni lapot és térképmásolatot szolgáltatni - jelezték, hozzáfűzve,

hogy szeptember 8-án hétfőtől újra zavartalanul várja személyesen is ügyfeleit a földhivatal.

Címlapkép forrása: Portfolio

