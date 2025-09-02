  • Megjelenítés
Ellepték a lakáspiacot az Otthon Start-os vevők, felére esett Budapesten az alku mértéke
Ellepték a lakáspiacot az Otthon Start-os vevők, felére esett Budapesten az alku mértéke

Portfolio
Jelentősen csökkent az alkupozíció mértéke a lakáspiacon augusztusban Otthon Start Programhoz köthető keresletélénkülés miatt - derül ki az ingatlan.com elemzéséből, amely közel 50 ezer olyan 2024-2025-ben eladott lakás és ház adata alapján készült, ahol a hirdetők megadták az eladási árat.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte: „Az alku lehetősége látványosan szűkült a lakáspiacon, ami egyértelműen az élénkülő kereslet és az Otthon Start program elindulásának következménye. Míg a tavalyi második felében és idén május-júniusban is a vevők diktáltak, mostanra az eladók pozíciója erősödött, így kevesebb árengedményt kell adniuk.”

A szakértő szerint ez részben annak is köszönhető, hogy az elmúlt 1-2 hónapban a tulajdonosok és ingatlanközvetítők még nem emelték jelentősen az eladó lakások és házak árait. Az országos eladó használt lakóingatlanok átlagos négyzetméterárai augusztus végén 1,4 százalékkal voltak magasabbak, mint július elején.

Az egyes településtípusok között nagy különbségek mutatkoznak, mivel a budapesti lakások és házak árai két hónap alatt 4,1 százalékkal kerültek feljebb, míg a megyei jogú városok és vármegyeszékhelyek áremelkedése 1,9 százalékos volt. A városokban (0,9%) és községekben (0,5%) viszont kevesebb mint egy százalékkal nőttek az árak július eleje óta.

A vevők nem csak a kibontakozó keresleti hullámra reagálnak gyorsabban kisebb alkuval, hanem arra is, hogy a piacon megjelenő egyre több eladó lakás és ház közül a legjobbakra gyorsan lecsapnak a vásárlók.

” – tette hozzá az ingatlan.com szakértője.

ingatlan2

Települések és alkumértékek

A hirdetési és a tényleges eladási ár közötti különbség országos átlagban 2–5 százalékponttal csökkent 2024 augusztusához képest, de településtípusonként jelentős különbségek mutatkoznak. A fővárosi eladó lakásoknál 2024 augusztusában még közel 4 százalékos alkura volt lehetőség, ami 2025 júliusára 3,2 százalékra, augusztusra pedig 1,9 százalékra zsugorodott. Ez éves összevetésben több mint 2 százalékpontos visszaesés azt jelenti, hogy

a fővárosi eladóknak ma már lényegesen kevesebb engedményt kell adniuk a meghirdetett árakból.

A fővárosi házaknál kisebb a változás: a tavalyi augusztusi 8,5 százalékos alkupozíció 4,9 százalékra mérséklődött, ami viszont havi szinten is emelkedést jelent, hiszen júniusban 4,4 százalékot tett ki. Balogh László szerint a kertes házaknál június óta elérhető nagyobb alkupozíció is arra utal, hogy az első lakásvásárlók kereslete leginkább a társasházak körében csapódik le.

alku

A vármegyeszékhelyeken és a kisebb városokban ugyancsak erősen szűkült az alku tere. A  vármegyeszékhelyeken lévő lakásoknál például a 2024 augusztusában még átlagosan 5 százalékos alkura volt lehetőség, ez 2025 augusztusára 4 százalékra mérséklődött. A családi házaknál pedig egy év alatt 6,7 százalékról 5,3 százalékra csökkent az átlagos árengedmény.

Balogh László közölte: A legnépszerűbb kategóriákat nézve a panellakásoknál is jelentős a csökkenés.

A fővárosi lakótelepi paneleknél most már mindössze alig több mint 1 százalék lehet az alku mértéke, míg egy évvel ezelőtt 3 százalékos szintről volt szó.

A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban található paneleknél pedig egy év leforgása alatt 4-ről 3,5 százalékra mérséklődött az alku mértéke.

Az adatok alapján tehát az eladóknak most különösen érdemes piacra lépni, hiszen a tavalyihoz képest jóval kisebb engedményekkel lehet lezárni az adásvételeket, és a befolyt vételárból az eladók is tovább tudnak költözni. „A vevőknek viszont naprakészen kell követniük a kínálatot, mert egyre folyamatosan nő a feladott hirdetések száma, de a csökkenő alku mellett egyre nagyobb a verseny a legjobb ár-érték arányú otthonokért.” – fogalmazott az ingatlan.com szakértője.

