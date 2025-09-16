Nagy építkezést jelentettek be a Balaton-parton, egyszerre két ikonikus helyen

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Október 27-ig várják az ajánlatokat a kivitelezésre. A szántódi kompkikötőnél helyreállítják a hiperbolikus-paraboloid formájú vasbeton héjszerkezetű utasvárót, amely továbbra is a kikötő meghatározó eleme marad. A tervek szerint kiemelik a nádas látványát, és egy kilátó útvonalat létesítenek, ahonnan rálátás nyílik a vízre, a nádasra és a teljes kikötőre.

A szántódi kompkikötő esetében tervünkben helyreállítjuk a 60-as években épült, hiperbolikus-paraboloid formájú vasbeton héjszerkezetű utasvárót, mely a jövőben is a kikötő ikonikus eleme marad. Kiemeljük a hely egyik legszebb természeti értékét, a nádas látványát.

Egy levegőbe vezető kilátó útvonal létesítése által ráláthatunk majd a vízre, a nádasra és teljes kikötőre, valamint kisétálhatunk a mólóra. A szükséges kiszolgáló funkciókat tartalmazó új épületegység L alakban megtört tömege szorosan kapcsolódik a sétaúthoz és egyszerű térfalat képez a kikötő és a nádas között.

A kivitelezésre 30 hónap áll majd rendelkezésre. A projektet két részfeladatra bontották, de mindkét helyszínen hasonló munkálatokat kell elvégezni: építészeti, tartószerkezeti, belsőépítészeti, gépészeti és elektromos munkákat, valamint külső közművek kiépítését, közlekedési és térburkolatok kialakítását, kertépítést, akadálymentesítést és vízépítési munkálatokat.

A Szántód-rév fejlesztése során egy 430 négyzetméteres, földszintes kiszolgálóépületet kell létrehozni egyedi kerámia homlokzatburkolattal. Emellett a meglévő 172,23 négyzetméteres betonszerkezetű épület teljes felújítása is szükséges. A munkálatok részét képezi továbbá több mint 3000 négyzetméter térburkolat és 6726 négyzetméter aszfaltburkolat kialakítása, valamint a belső közműhálózat kiépítése.

Tihany-révnél egy 379,22 négyzetméteres, földszintes vasbeton szerkezetű kiszolgáló épület felépítése a feladat egyedi finombeton homlokzattal. A helyi védelem alatt álló, 160,81 négyzetméteres épület teljes körű felújítása mellett 4755 négyzetméter térburkolat, 1020 négyzetméter zöldfelület, valamint 2090 négyzetméter aszfaltburkolat és 2080 négyzetméter pályaburkolati beton telepítése is a kivitelező feladata lesz.

A projekt jelentős vízépítési munkálatokat is tartalmaz. A szántódi kikötői medence teljes átépítése során a nyugati oldalon új partvédőművet kell építeni függőleges és rézsűs kialakítással, míg a keleti oldalon a meglévő szerkezet szélesítésére kerül sor. A tihanyi öbölben, bár a partvédőmű paraméterei nem változnak, kőszórás pótlására és a rézsűs partfal megerősítésére lesz szükség.

A címlapkép illusztráció.