Bevezeti a Prémium Magyar Építőanyag védjegyet az ÉVOSZ

Az ÉVOSZ védjegye ellenőrzött, tanúsított minőséget jelent, szakmai súlyát az adja, hogy a tanúsítási rendszert maga az építési vállalkozók közössége hozta létre és működteti. Stratégiai célja, hogy egyértelmű segítséget nyújtson a fogyasztóknak a minőségtudatos választásban.
A védjegyjogosultsággal a szövetség
szeretné előtérbe helyezni a hazai gyártású építőanyagok használatát, ezzel is csökkentve az ágazat importkitettségét és erősítve a hazai építőanyag-gyártók piaci pozícióit.
A védjegy a gyártók által önként vállalt minőségi többletfeltételeket jelent.
A tanúsítás során a terméket és a gyártót egyaránt vizsgálják, a használat odaítélésénél az alábbi szempontok érvényesülnek:
- Előállításhoz használt természetes anyagok aránya
- Újrahasznosíthatóság
- Hulladékkezelés
- Környezettudatosság
- Termékhez kapcsolt szolgáltatások
A védjegy használatra a gyártók 2025. október 1-től jelentkezhetnek, ezzel kapcsolatban további információ szintén október 1-től lesz érhető az ÉVOSZ honlapján. A védjeggyel ellátott termékek köre várhatóan fokozatosan fog bővülni, a használati jogosultság 5 évre szól.
A szakmai szövetség célkitűzése, hogy összhangban az Otthon Start támogatási programmal és az energiamegtakarítást szolgáló felújítási programokkal 2026. év elejére a legtöbbet használt építési termékek mindegyikéből legyen védjeggyel ellátott magyar és regionális termék.
Az ÉVOSZ rövidesen levélben keresi fel a gyártókat, hogy termékük védjegyeztetésével segítsék a hazai építőanyagok iránti kereslet növekedését. A védjegy az Építési és Közlekedési Minisztérium partnerségével készült, és összhangban van az építésgazdaságot érintő új jogszabályokkal.
A legnagyobb építőipari megrendelőt, a magyar államot is arra kéri az ÉVOSZ, hogy az építési-beruházási célú közbeszerzéseinél pozitív értékelési szempontként jelenjen meg a védjeggyel ellátott termékek ajánlása, használata.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
