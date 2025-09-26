Bevezeti a Prémium Magyar Építőanyag védjegyet az ÉVOSZ

Prémium Magyar Építőanyag és Prémium Regionális Építőanyag védjegyeket vezet be az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, ami tervei szerint minőségi és szakmai garanciát jelent majd a hazai gyártású termékeknél és a szomszédos országokban magyar érdekeltségű vállalkozások kínálta építőanyagok esetében – írja a szövetség.

Az ÉVOSZ védjegye ellenőrzött, tanúsított minőséget jelent, szakmai súlyát az adja, hogy a tanúsítási rendszert maga az építési vállalkozók közössége hozta létre és működteti. Stratégiai célja, hogy egyértelmű segítséget nyújtson a fogyasztóknak a minőségtudatos választásban.

A védjegyjogosultsággal a szövetség

szeretné előtérbe helyezni a hazai gyártású építőanyagok használatát, ezzel is csökkentve az ágazat importkitettségét és erősítve a hazai építőanyag-gyártók piaci pozícióit.

A védjegy a gyártók által önként vállalt minőségi többletfeltételeket jelent.

A tanúsítás során a terméket és a gyártót egyaránt vizsgálják, a használat odaítélésénél az alábbi szempontok érvényesülnek:

Előállításhoz használt természetes anyagok aránya

Újrahasznosíthatóság

Hulladékkezelés

Környezettudatosság

Termékhez kapcsolt szolgáltatások

A védjegy használatra a gyártók 2025. október 1-től jelentkezhetnek, ezzel kapcsolatban további információ szintén október 1-től lesz érhető az ÉVOSZ honlapján. A védjeggyel ellátott termékek köre várhatóan fokozatosan fog bővülni, a használati jogosultság 5 évre szól.

A szakmai szövetség célkitűzése, hogy összhangban az Otthon Start támogatási programmal és az energiamegtakarítást szolgáló felújítási programokkal 2026. év elejére a legtöbbet használt építési termékek mindegyikéből legyen védjeggyel ellátott magyar és regionális termék.

Az ÉVOSZ rövidesen levélben keresi fel a gyártókat, hogy termékük védjegyeztetésével segítsék a hazai építőanyagok iránti kereslet növekedését. A védjegy az Építési és Közlekedési Minisztérium partnerségével készült, és összhangban van az építésgazdaságot érintő új jogszabályokkal.

A legnagyobb építőipari megrendelőt, a magyar államot is arra kéri az ÉVOSZ, hogy az építési-beruházási célú közbeszerzéseinél pozitív értékelési szempontként jelenjen meg a védjeggyel ellátott termékek ajánlása, használata.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio