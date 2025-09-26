  • Megjelenítés
Máltai szeretetszolgálat: másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztek be
Máltai szeretetszolgálat: másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztek be

MTI
Másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely a felzárkózó településeken élő, hátrányos helyzetű családok számára nyílt pályázaton tesz elérhetővé egészséges és tágas otthonokat - közölte a karitatív szervezet pénteken az MTI-vel.

A Felzárkózó települések-program századik szociális bérlakásába egy háromtagú drávagárdonyi család költözött be - írja a közlemény.

A program első szociális bérlakását 2024 júniusában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jánkmajtison vehette birtokba a pályázati úton kiválasztott család, azóta összesen 212 felnőtt és 144 gyerek költözhetett egészséges lakókörnyezetet nyújtó otthonba - tették hozzá.

A programot irányító Magyar Máltai Szeretetszolgálat eddig 139 bérlakást alakított ki, többségében használt családi házak teljes felújításával. 192 ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, 261 további épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló program 166 településen létesít szociális bérlakásokat

- írták.

