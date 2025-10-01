Robbanás a magyar lakáspiacon: íme az első eredmények az Otthon Start Programról

Elkészült az első teljes havi mérleg a szeptemberben elindult Otthon Start Program hatásáról. Az ingatlan.com a szeptemberi kínálatot és keresletet összegző elemzése szerint bár szeptemberben minimálisan mérséklődött az érdeklődés havi alapon, de éves összevetésben továbbra is erős bővülés látszik. Szeptemberben több mint 360 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladásra szánt lakóingatlanokra, ami időarányosan 6 százalékkal elmarad az augusztusi szinttől.
Tavaly szeptemberhez viszonyítva ugyanakkor masszívan, 34 százalékkal erősödött az érdeklődés.
Budapesten 30 százalékkal nőtt a telefonhívások száma éves összevetésben, de ezzel a főváros messze nem kiemelkedő. Az érdeklődés Győr-Moson-Sopron, Tolna és Fejér vármegyében nőtt leginkább tavaly szeptemberhez képest, sorrendben 65, 62 és 55 százalékkal. Jól mutatja a felfokozott lakáspiaci helyzetet, hogy a leggyengébb bővülést mutató vármegyékben, Baranyában, Somogyban és Zalában is két számjegyű, 10-17 százalékos volt az érdeklődés növekedése.
Szeptemberben megérkeztek az eladók és az OSP-s új lakások is a piacra
„Az augusztusi keresleti boomot meglovagolva szeptemberben már az eladók is egyre nagyobb számban jelentek meg a piacon, emiatt pedig a friss kínálat is ugrásszerűen bővült. Országosan több mint 38 ezer lakóingatlant hirdettek meg eladásra szeptemberben a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. Ennyi friss hirdetésre legutóbb évekkel ezelőtt, 2021 tavaszán volt példa. Havi szinten ez az érték 29, éves összevetésben pedig 23 százalékos bővülést jelent.
Az Otthon Start Programban érdekelt elsőlakás-vásárlók tehát a szélesebb kínálatból válogathatnak,
ami élénkítőleg hat a 3%-os hitelnek nem megfelelő ingatlanok piacára is.” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember kifejtette:
Azok az eladók, akiktől az első lakásvásárlók veszik meg az otthonukat, könnyebben tudnak tovább lépni. Őket viszont a legtöbb esetben már nem köti se a másfél milliós négyzetméterár-korlát, sem pedig 100-150 milliós árhatár. Ennek a folyamatnak, vagyis a lakáspiaci láncreakciónak, az egyik nagy nyertese lehet az új építésű lakások piaca.
Havi szinten Budapesten, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyékben nőtt a tulajdonosok és ingatlanközvetítők által feladott hirdetések száma, mégpedig 39 százalékkal. Éves összehasonlításban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye utcahosszal vezet a 71 százalékos bővülésével, utána következik Heves és Győr-Moson-Sopron, ahol 38, illetve 35 százalékkal nőtt a friss kínálat.
Csak a kínálatbővülés foghatja vissza a drágulás ütemét
A hirdetésfeladások növekvő számának köszönhetően szeptember végén már 135 ezer eladó lakóingatlanból választhattak a vevőjelöltek, ami 3 százalékkal meghaladja az augusztus végére jellemző 131 ezres szintet.
Balogh László hozzátette:
Az országos kínálatban szeptember végére több mint 100 ezer eladó lakóingatlan-hirdetés felelt meg a 3 százalékos hitel feltételeinek, ami közel 3 ezerrel több mint egy hónappal ezelőtt.
Budapesten viszont az otthon startos ingatlanok száma közel ezer darabbal nőtt egy hónap alatt, viszont az arányuk jóval alacsonyabb: a több mint 34 ezer eladó fővárosi lakóingatlanből 13 ezer teljesíti a feltételeket. Ugyanakkor szeptember végén közel 4 ezer hirdetésben kínáltak új építésű budapesti lakóingatlanokat, amelyek 21 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, ez az arány pedig növekedést jelent az augusztus végi 18 százalékhoz képest. A budapesti OSP-s újlakás-hirdetések száma több mint 200 darabbal nőtt szeptember végére, mivel a fejlesztők már elkezdték értékesíteni azokat az új lakásokat, amiket 3 százalékos hitelre lehet megvásárolni. „Fontos látni azt is, hogy a beruházók sok esetben csak a típuslakásokat hirdetnek, tehát a tényleges kínálatbővülés a gyakorlatban ennél jóval nagyobb.
Csak az elmúlt hetekben 5-10 ezer OSP-s új lakás építéséről érkezett bejelentés,
és néhány nagyobb fejlesztő további 10 ezer új lakással áll startra készen, hogy piacra lépjenek.” – fogalmazott az ingatlan.com szakértője.
A szakember a jövőről szólva azt mondta, az elkövetkező hónapokban a kereslet és a kínálat új egyensúlya lesz meghatározó abban, hogy a lakásárak milyen tempóban emelkednek tovább. Jelenleg ugyanis az intenzív kereslet miatt növekvő pályán vannak, de a kínálat szeptemberben indult látványos bővülése lassíthatja az áremelkedést a lakáspiacon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kínos "szégyenlista" látott napvilágot Európa legnagyobb gazdaságáról
Befejezetlen híd, drága denevérköltöztetés is szerepel a felsorolásban.
Példátlan lépés Európában: betiltja a fél netet a 16 év alattiaknak egy ország
A Facebookot, a TikTokot, az Instagramot és az X-et is blokkolják.
Rendkívüli: megállt az élet Washingtonban, leállt a kormányzat
Nem született egyezség.
Kimondta Trump megbízottja: Európának merészebbnek kell lennie Moszkvával szemben
Több rizikó vállalására biztatott.
Dugába dőlt Putyin nagy terve, ezt már Moszkvában sem tudják kimagyarázni
Meglepetésszerű eredmény született Moldovában.
Megszólalt a Kreml Európa védelmi gigaprojektjéről: nincsenek elragadtatva a "drónpajzstól"
Az amerikai Tomahawk-rakétákról is üzentek.
ÁKK: Átrendeződés jön a lakossági állampapírok között, cél a stabilitás növelése
Hoffmann Mihály ÁKK-vezért kérdeztük a változásokról.
Új AI-videós alkalmazást mutatott be az OpenAI
Máris szerzői jogi aggályok merültek fel.
Abszolút hozam euróban - hogyan fordítható előnnyé a bizonytalan piaci környezet?
Ha befektetésről van szó, sokan keresik az arany középutat: ne kelljen kitenni magukat a részvénypiac szeszélyeinek, de ne is kelljen megelégedni a pénzpiaci eszközök szerény hozamaival. Az eu
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.