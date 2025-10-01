Robbanás a magyar lakáspiacon: íme az első eredmények az Otthon Start Programról

A kiemelkedően erős augusztus után minimálisan, havi szinten 6 százalékkal csökkent az érdeklődés szeptemberben az eladó lakóingatlanok iránt, ennek ellenére rendkívül erős hónapot zárt szeptemberben a lakáspiac – derül ki az ingatlan.com adataiból. Az Otthon Start Program első hónapjában több mint 360 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladásra kínált lakóingatlanokra, ami éves összevetésben masszív, bő 30 százalékos erősödést mutat. A különböző vármegyéket nézve Fejér, Győr-Moson-Sopron és Tolna áll az élen, ahol 55-65 százalékkal nőtt az érdeklődés tavaly szeptemberhez képest. A lakáspiac keresleti oldaláról elmondható, hogy az augusztusi csúcs után szeptemberben felvette az utazósebességet, ami az Otthon Start előtti időkhöz képest rendkívül tempósnak mondható. Szeptemberben ráadásul az eladók is megérkeztek a piacra: több mint 38 ezer eladó lakás és ház jelent meg újonnan a kínálatban, ennyi friss hirdetésre legutóbb 2021 tavaszán volt példa, ez havi szinten 29, éves összevetésben pedig 23 százalékos bővülést jelent.

Otthonteremtés 2025-2026-ban Első kézből, szakértők segítségével, akár személyre szabott válaszok! Minden az új Otthon Start Programról!

Elkészült az első teljes havi mérleg a szeptemberben elindult Otthon Start Program hatásáról. Az ingatlan.com a szeptemberi kínálatot és keresletet összegző elemzése szerint bár szeptemberben minimálisan mérséklődött az érdeklődés havi alapon, de éves összevetésben továbbra is erős bővülés látszik. Szeptemberben több mint 360 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladásra szánt lakóingatlanokra, ami időarányosan 6 százalékkal elmarad az augusztusi szinttől.

Tavaly szeptemberhez viszonyítva ugyanakkor masszívan, 34 százalékkal erősödött az érdeklődés.

Budapesten 30 százalékkal nőtt a telefonhívások száma éves összevetésben, de ezzel a főváros messze nem kiemelkedő. Az érdeklődés Győr-Moson-Sopron, Tolna és Fejér vármegyében nőtt leginkább tavaly szeptemberhez képest, sorrendben 65, 62 és 55 százalékkal. Jól mutatja a felfokozott lakáspiaci helyzetet, hogy a leggyengébb bővülést mutató vármegyékben, Baranyában, Somogyban és Zalában is két számjegyű, 10-17 százalékos volt az érdeklődés növekedése.

Szeptemberben megérkeztek az eladók és az OSP-s új lakások is a piacra

„Az augusztusi keresleti boomot meglovagolva szeptemberben már az eladók is egyre nagyobb számban jelentek meg a piacon, emiatt pedig a friss kínálat is ugrásszerűen bővült. Országosan több mint 38 ezer lakóingatlant hirdettek meg eladásra szeptemberben a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. Ennyi friss hirdetésre legutóbb évekkel ezelőtt, 2021 tavaszán volt példa. Havi szinten ez az érték 29, éves összevetésben pedig 23 százalékos bővülést jelent.

Az Otthon Start Programban érdekelt elsőlakás-vásárlók tehát a szélesebb kínálatból válogathatnak,

ami élénkítőleg hat a 3%-os hitelnek nem megfelelő ingatlanok piacára is.” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember kifejtette:

Azok az eladók, akiktől az első lakásvásárlók veszik meg az otthonukat, könnyebben tudnak tovább lépni. Őket viszont a legtöbb esetben már nem köti se a másfél milliós négyzetméterár-korlát, sem pedig 100-150 milliós árhatár. Ennek a folyamatnak, vagyis a lakáspiaci láncreakciónak, az egyik nagy nyertese lehet az új építésű lakások piaca.

Havi szinten Budapesten, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyékben nőtt a tulajdonosok és ingatlanközvetítők által feladott hirdetések száma, mégpedig 39 százalékkal. Éves összehasonlításban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye utcahosszal vezet a 71 százalékos bővülésével, utána következik Heves és Győr-Moson-Sopron, ahol 38, illetve 35 százalékkal nőtt a friss kínálat.

Csak a kínálatbővülés foghatja vissza a drágulás ütemét

A hirdetésfeladások növekvő számának köszönhetően szeptember végén már 135 ezer eladó lakóingatlanból választhattak a vevőjelöltek, ami 3 százalékkal meghaladja az augusztus végére jellemző 131 ezres szintet.

Balogh László hozzátette:

Az országos kínálatban szeptember végére több mint 100 ezer eladó lakóingatlan-hirdetés felelt meg a 3 százalékos hitel feltételeinek, ami közel 3 ezerrel több mint egy hónappal ezelőtt.

Budapesten viszont az otthon startos ingatlanok száma közel ezer darabbal nőtt egy hónap alatt, viszont az arányuk jóval alacsonyabb: a több mint 34 ezer eladó fővárosi lakóingatlanből 13 ezer teljesíti a feltételeket. Ugyanakkor szeptember végén közel 4 ezer hirdetésben kínáltak új építésű budapesti lakóingatlanokat, amelyek 21 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, ez az arány pedig növekedést jelent az augusztus végi 18 százalékhoz képest. A budapesti OSP-s újlakás-hirdetések száma több mint 200 darabbal nőtt szeptember végére, mivel a fejlesztők már elkezdték értékesíteni azokat az új lakásokat, amiket 3 százalékos hitelre lehet megvásárolni. „Fontos látni azt is, hogy a beruházók sok esetben csak a típuslakásokat hirdetnek, tehát a tényleges kínálatbővülés a gyakorlatban ennél jóval nagyobb.

Csak az elmúlt hetekben 5-10 ezer OSP-s új lakás építéséről érkezett bejelentés,

és néhány nagyobb fejlesztő további 10 ezer új lakással áll startra készen, hogy piacra lépjenek.” – fogalmazott az ingatlan.com szakértője.

A szakember a jövőről szólva azt mondta, az elkövetkező hónapokban a kereslet és a kínálat új egyensúlya lesz meghatározó abban, hogy a lakásárak milyen tempóban emelkednek tovább. Jelenleg ugyanis az intenzív kereslet miatt növekvő pályán vannak, de a kínálat szeptemberben indult látványos bővülése lassíthatja az áremelkedést a lakáspiacon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ