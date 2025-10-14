Még épül, de már bérbeadták ezt a budapesti irodaházat

A H2Offices második fázisának tetőfelépítménye a tervek szerint 2026 második negyedévére készül el,
az átadást pedig 2027 első negyedévére tervezik.
A teljes irodakomplexum a háromfázisú fejlesztés befejezését követően összesen 67 000 négyzetméter összterületű lesz.
A most épülő H2Offices ütem lesz az első olyan épület Magyarországon, amely működésében karbonsemleges, ráadásul spekulatív, tehát nem bérlői megrendelésre épülő irodafejlesztési projekt lesz. Az épület nem kapcsolódik távfűtéshez és nem használ semmilyen szénhidrogént, energiaellátását ezek helyett helyben telepített napelemekkel, négy évszakos hőszivattyúkkal és 100 százalékban megújuló forrásokból származó villamos energiával működő rendszer biztosítja. Az épület átadásakor egy 3600 négyzetméteres, vízfelületekkel és növényekkel kialakított közparkkal bővül a meglévő belső udvar.
Építése során a Skanska alacsony szén-dioxid-kibocsátású anyagokat, például tanúsított acélt és betont használ, ami a hagyományos értékekhez képest, a becslések szerint több, mint 1,2 millió kilogrammnyi szén-dioxid-ekvivalenssel kevesebb szén-dioxid-kibocsátást jelent, ez nagyjából húsz ezer darab, tíz évig nevelt facsemete által megkötött szén-dioxid-mennyiségnek felel meg.
A beszerzés során most először a Skanska környezetvédelmi terméknyilatkozatokat (EPD) követel meg a főbb építőanyagbeszállítóktól. Ez a kezdeményezés nemcsak a teljes ellátási lánc átláthatóságát és nyomon követhetőségét biztosítja, hanem edukálja is a piacot, és új követelményrendszert állít fel a fenntartható építési gyakorlatok terén.
A Skanska Csoport több mint 38 éve működik Magyarországon, és már 250 000 négyzetméternyi kereskedelmi területet fejlesztett.
Címlapkép forrása: Skanska
Felvásárolhatják Európa egyik legnagyobb diszkont légitársaságát
Kilőtt az árfolyam.
IMF: Ellenálló maradt a világgazdaság, de a növekedés lassulhat
Itt a szervezet legújabb nemzetközi gazdasági körképe.
A mindent meghatározó döntés - Profi befektetők mondják el, mi vár a piacokra
Érkezik a Portfolio következő online befektetői klubja.
Ez aztán a macskajaj: valósággal elárasztották a szigetet a négylábú kóborok, a hatóságnak lépnie kell
A jelenlegi program nem elég.
Itt a nagy fordulat: a profik szerint így lehet most sok pénzt keresni a tőzsdéken
Nagyon izgalmas a helyzet.
Nagy botrány kerekedhet ebből: törvénytelen volt a hatalmas bankmentés?
A pénzpiaci felügyelet jogalap nélkül törölhetett kötvényeket.
Olcsóbban jutnak hitelhez a magyar vállalkozások, mint az osztrákok
A szombathelyi iparkamara elnöke szerint a kkv-k jövedelmezőségét a kamatkondíciók mértéke határozza meg.
Rossz hírt kapott Ukrajna: sokkoló szám érkezett Amerikából - Ez az egész háborúra hatással lehet
Ennek nagyon nem fog örülni Kijev.
Bérlés vagy saját otthon? Az Otthon Start miatt mozdulhat a mérleg nyelve
Az MBH Index elemzése alapján 2025-ben a lakásvásárlás és bérlés pénzügyi szempontból közel azonos költségekkel járhat, de számos tényező befolyásolja, hogy kinek melyik megoldás éri
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Eddig leginkább a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal
Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban... Th
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!