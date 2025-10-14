Még épül, de már bérbeadták ezt a budapesti irodaházat

Bérbeadták a budapesti Skanska H2Offices irodafejlesztési projektjének második, még építés alatt álló teljes irodaterületét. A három fázisból álló váci úti komplexum második épületén 2024 negyedik negyedévében kezdtek dolgozni, a betonszerkezetek szintje mostanra eléri a már meglévő épület második emeletét. Ha elkészül, a második épületben több mint 22 000 négyzetméternyi irodahelyiség áll majd a bérlő rendelkezésére.

A H2Offices második fázisának tetőfelépítménye a tervek szerint 2026 második negyedévére készül el,

az átadást pedig 2027 első negyedévére tervezik.

A teljes irodakomplexum a háromfázisú fejlesztés befejezését követően összesen 67 000 négyzetméter összterületű lesz.

A most épülő H2Offices ütem lesz az első olyan épület Magyarországon, amely működésében karbonsemleges, ráadásul spekulatív, tehát nem bérlői megrendelésre épülő irodafejlesztési projekt lesz. Az épület nem kapcsolódik távfűtéshez és nem használ semmilyen szénhidrogént, energiaellátását ezek helyett helyben telepített napelemekkel, négy évszakos hőszivattyúkkal és 100 százalékban megújuló forrásokból származó villamos energiával működő rendszer biztosítja. Az épület átadásakor egy 3600 négyzetméteres, vízfelületekkel és növényekkel kialakított közparkkal bővül a meglévő belső udvar.

Építése során a Skanska alacsony szén-dioxid-kibocsátású anyagokat, például tanúsított acélt és betont használ, ami a hagyományos értékekhez képest, a becslések szerint több, mint 1,2 millió kilogrammnyi szén-dioxid-ekvivalenssel kevesebb szén-dioxid-kibocsátást jelent, ez nagyjából húsz ezer darab, tíz évig nevelt facsemete által megkötött szén-dioxid-mennyiségnek felel meg.

A beszerzés során most először a Skanska környezetvédelmi terméknyilatkozatokat (EPD) követel meg a főbb építőanyagbeszállítóktól. Ez a kezdeményezés nemcsak a teljes ellátási lánc átláthatóságát és nyomon követhetőségét biztosítja, hanem edukálja is a piacot, és új követelményrendszert állít fel a fenntartható építési gyakorlatok terén.

A Skanska Csoport több mint 38 éve működik Magyarországon, és már 250 000 négyzetméternyi kereskedelmi területet fejlesztett.

Címlapkép forrása: Skanska