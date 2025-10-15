Nem javították az MNB-székház felújításának hibáit, kemény lépés jön

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A nemrég átadott beruházást a volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám barátjának cége, a Raw Development vezette egy olyan időszakban, amikor az Állami Számvevőszék márciusban napvilágra hozott jelentése szerint súlyos hiányosságok mutatkoztak az MNB gazdálkodásában, különös tekintettel az ingatlanberuházásokra és a pénzügyi kontrollokra.

Az MNB ingatlan Kft. egyelőre nem válaszolt a Portfolio e-mailben feltett kérdéseire, ahogy ezek megérkeznek, cikkünk frissül.

A négy éve kezdődött beruházás munkálatai a kivitelezés közben

AZ EREDETI TERV MÁSFÉLSZERESÉRE, 81 MILLIÁRD FORINTRA DRÁGULTAK.

A Raw Development vezetője, Somlai Bálint a Telexnek korábban azt nyilatkozta, hogy már csak a kisebb garanciális javítási utófeladatok voltak hátra. Az MNB szerint a Raw ezeket mulasztotta el teljesíteni a kijelölt határidőre, ezért nyúlnak most a sokmilliárdos nagyságrendű bankgaranciához.

A jegybank még 2021 májusában jelentette be, hogy felújítja a műemléki épületet, a munka végül az év októberében kezdődött el. Az akkori vezetőség szerint erre azért volt szükség, mert az eredetileg 1905-ben átadott épület soha nem esett át komolyabb műszaki felújításon, mindig csak a karbantartási, illetve az adott kor igényeihez szabott technológiai beépítések történtek meg.

A feladattal azt a Raw Development Kft.-t bízták meg közbeszerzés nélkül, amelyről nem lehetett tudni, hogy korábban végzett vajon végzett-e hasonló nagyságrendű, az építőipari munkákon belül kifejezetten összetettnek számító műemléki rekonstrukciókat. A Telex szerint a szakmabeliek akkoriban meglepődtek, hogy egy ismert referenciákkal nem rendelkező vállalatra bízták az elmúlt évek legkomplexebb magasépítő-ipari feladatának végrehajtását.

Az átadott székházba végül idén januárban kezdtek visszaköltözni a Krisztina körúti átmeneti szállásukról az MNB dolgozói, ezzel párhuzamosan pedig márciusban Varga Mihály korábbi pénzügyminiszter új vezetőséggel érkezett a pozícióba. Az ÁSZ szintén március közepén publikálta jelentéseit, amik a már említett súlyos hiányosságokról számoltak be az MNB korábbi működésében.

A jegybank a Szabadság téri székházának felújítását is vizsgálta. A jelentés szerint a korábban is említett áremelés miatt a székház felújításának „bruttó átlagára a kezdeti 2,7 millió forint/négyzetméterről a 2023. évre 4 millió forint/négyzetméterre emelkedett, míg a nagyjából ugyanekkor felújított pénzügyminisztériumi épület hasonló rekonstrukciója csak 1,5 millió forint/négyzetméterről 1,7 millió forint/négyzetmétere emelkedett szintén a 2023. évre vonatkozóan”.

