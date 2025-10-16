Az egyik megyeszékhelyen olcsóbb lesz a parkolás, változnak a díjfizetési zónák

A parkolókról szóló rendelet módosításával
négy helyett két díjövezet lesz Zalaegerszegen.
Számos belvárosi utcában így összesen 395 parkolóhely esetében 520 forintról 360-ra, 400-ról pedig 280-ra csökken a parkolás óránkénti díja.
Egységesülnek az üzemelési idők is, ezentúl a településen minden parkolóhelyen 8 és 18 óra között kell fizetni. Miután eddig a piacnál reggel fél 7-től, a Mindszenty iskola környékén pedig 7-től már fizetni kellett, így a 8 óráig eddig fizetős idősávok ingyenessé válnak.
A polgármester arra is kitért, hogy december 15-től december 31-ig teljesen ingyenes lesz a parkolás Zalaegerszegen. Most a kereskedőkkel egyeztetve tesznek egy adventi próbát, bár a koronavírus-járvány idején az ingyenes parkolás miatt az üzlettulajdonosoknak nem volt jó tapasztalatuk, mert sokan egész napra elfoglalták a helyeket.
Balaicz Zoltán jelezte azt is: a szakemberek sorompós parkolási rendet alakítanak ki a közeljövőben a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház melletti, Baross ligeti parkolóban. Ennek az a célja, hogy a kórházba, vizsgálatra érkezők számára a parkolás első időszaka ingyenes legyen.
