Ez beteg: már az Otthon Start bejelentése előtt kilőttek a lakásárak

Budapesten 23 százalékra gyorsult a nominális lakásárak emelkedése egy év alatt, a vidéki városokban 19 százalékkal, országos átlagban pedig éves alapon 18 százalékkal nőttek az árak – derült ki a Magyar Nemzeti Bank lakásárindexének hétfőn közzétett második negyedéves adataiból. Ezek azért megdöbbentő adatok, mert még az Otthon Start Program július eleji bejelentése előtt jártunk ekkor. Budapesten 23%-kal nőttek a lakásárak, és majdnem minden régióban áremelkedés volt tapasztalható éves szinten.

A Magyar Nemzeti Bank megállapításai szerint

2,8 százalékos áremelkedés volt megfigyelhető a második negyedévben, ezzel az előző év azonos időszaki szintet 10,7 százalékkal haladták meg a lakásárak. Országos átlagban 5,1 százalékkal emelkedtek a lakásárak 2025 második negyedévében, míg éves alapon 17,9 százalékkal nőttek.

Megállapítható tehát, hogy minden településtípuson gyorsult a lakásárak éves növekedése 2025 első negyedévében.

2025 második negyedévében majdnem mindegyik régióban gyorsuló ütemben emelkedtek a lakásárak negyedéves alapon. A MNB megállapításai szerint

(+9,8 százalék) és a (+8,4 százalék) városaiban volt mérhető. Pest megyében 6,9 százalékkal, az Észak-Alföldön 4,8 százalékkal, a Közép-Dunántúlon 4,1 százalékkal emelkedtek a városi lakásárak 2025 második negyedévében.

Éves szinten jelentős eltérések alakultak ki az egyes régiók lakásár-dinamikái között. A dél-dunántúli városokban egy év alatt 26,5 százalékkal nőttek a lakásárak, míg az észak-magyarországi (+11,1 százalék) és közép-dunántúli (+13,6 százalék) városokat érdemben alacsonyabb dinamika jellemezte. A többi régió városaiban 17-23 százalékos éves lakásár-emelkedés volt tapasztalható.

A lakásárak alakulását országos átlagban bemutató aggregált MNB lakásárindex alapján 2025 második negyedévében negyedéves alapon 5,1 százalékkal nőttek a lakásárak a megelőző negyedévi 7,5 százalékos emelkedést követően. Az éves nominális növekedési ütem az előző negyedévben megfigyelt 16,3 százalékról 17,9 százalékra gyorsult, reálértelemben pedig éves szinten 12,9 százalékkal nőttek a lakásárak országos átlagban.

