Ez beteg: már az Otthon Start bejelentése előtt kilőttek a lakásárak

A Magyar Nemzeti Bank megállapításai szerint
- Budapesten 2025 második negyedévében 6,3 százalékkal emelkedtek a lakásárak a megelőző negyedévhez képest, ezzel az éves növekedési ütem 23,1 százalékra gyorsult.
- A vidéki városokban 5,9 százalékkal növekedtek a lakásárak 2025 második negyedévében, így az éves lakásár-dinamika 18,7 százalékra emelkedett.
- A községekben 2,8 százalékos áremelkedés volt megfigyelhető a második negyedévben, ezzel az előző év azonos időszaki szintet 10,7 százalékkal haladták meg a lakásárak.
- Országos átlagban 5,1 százalékkal emelkedtek a lakásárak 2025 második negyedévében, míg éves alapon 17,9 százalékkal nőttek.
Megállapítható tehát, hogy minden településtípuson gyorsult a lakásárak éves növekedése 2025 első negyedévében.
Budapesten a 2025. első negyedévi 10,6 százalékos drágulás után a második negyedévben 6,3 százalékkal nőttek a lakásárak, ezzel a nominális éves lakásár-dinamika 21,1 százalékról 23,1 százalékra gyorsult a fővárosban.
A vidéki városokban a megelőző negyedévi 7,7 százalékos drágulást követően 2025 második negyedévében újabb 5,9 százalékkal emelkedtek a lakásárak, így az éves lakásár-dinamika 15,4 százalékról 18,7 százalékra emelkedett.
A községekben a 2025 első negyedévi 3,6 százalékot követően a második negyedévben 2,8 százalékos lakásár-emelkedés volt megfigyelhető, míg az éves növekedési ütem 12,4 százalékról 10,7 százalékra lassult.
2025 második negyedévében majdnem mindegyik régióban gyorsuló ütemben emelkedtek a lakásárak negyedéves alapon. A MNB megállapításai szerint
- A legnagyobb negyedéves áremelkedés a Dél-Alföldön (+9,9 százalék) volt megfigyelhető,
- illetve a Dél-Dunántúl (+9,8 százalék) és a Nyugat Dunántúl (+8,4 százalék) városaiban volt mérhető.
- Pest megyében 6,9 százalékkal, az Észak-Alföldön 4,8 százalékkal, a Közép-Dunántúlon 4,1 százalékkal emelkedtek a városi lakásárak 2025 második negyedévében.
Éves szinten jelentős eltérések alakultak ki az egyes régiók lakásár-dinamikái között. A dél-dunántúli városokban egy év alatt 26,5 százalékkal nőttek a lakásárak, míg az észak-magyarországi (+11,1 százalék) és közép-dunántúli (+13,6 százalék) városokat érdemben alacsonyabb dinamika jellemezte. A többi régió városaiban 17-23 százalékos éves lakásár-emelkedés volt tapasztalható.
A lakásárak alakulását országos átlagban bemutató aggregált MNB lakásárindex alapján 2025 második negyedévében negyedéves alapon 5,1 százalékkal nőttek a lakásárak a megelőző negyedévi 7,5 százalékos emelkedést követően. Az éves nominális növekedési ütem az előző negyedévben megfigyelt 16,3 százalékról 17,9 százalékra gyorsult, reálértelemben pedig éves szinten 12,9 százalékkal nőttek a lakásárak országos átlagban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
