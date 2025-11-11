  • Megjelenítés
A Balaton déli partján kezd 99 lakásos ingatlanfejlesztésbe a Cordia
A Balaton déli partján kezd 99 lakásos ingatlanfejlesztésbe a Cordia

Portfolio
A Cordia novemberben megkezdi legújabb projektje, a The View építését a Balaton déli partján, Fonyódon. A badacsonyi panorámával rendelkező, közvetlen vízparti lakásokat állandó vagy második otthonnak, illetve értékálló befektetésnek kínálják. Preferált településként akár a falusi CSOK is igénybe vehető a vásárlásra – hívta fel a figyelmet a cég.

A kis lakásszámú, 1-4 szobás otthonokat kínáló fejlesztés közvetlenül a Balaton partján valósul meg.

A 99 lakás mindegyikéhez erkély vagy terasz tartozik, nagy részükről panoráma nyílik a Badacsonyra és a környező hegyekre.

A felső emeleti penthouse-lakások egy része erősített födémmel készül, így akár jacuzzi is beépíthető. A projekt a kikötő szomszédságában épül fel, míg az előtte elterülő partszakasz továbbra is szabadstrandként fog működni, amelyet lakók így pár lépéssel elérhetnek.

A The View nemcsak földrajzilag jelent új irányt a Cordia számára, hanem koncepciójában is: a projekt célja, hogy olyan magas minőségű, modern otthonokat kínáljon, amelyek nemcsak nyaralásra, hanem hosszabb távú tartózkodásra és értékálló befektetésként is ideálisak.

„Az utóbbi években egyre többen használják Balaton-parti ingatlanjukat nemcsak nyaralóként, hanem második otthonként is. A távmunka elterjedése és a rugalmasabb életvitel lehetővé tette, hogy sokan egész nyárra leköltözzenek a tóhoz, és ott éljék mindennapjaikat. Erre a piaci trendre reagálva indítottuk el a The View fejlesztését Fonyódon, amely a magyar piacon az első projektünk Budapest határain kívül” – mondta Korsós Ágnes, a fejlesztés projektigazgatója.

Ami az épület megjelenését illeti, a homlokzat bronzszínű lesz, több terasz mellett pedig növénykazetta kap helyet, így elegáns, balatoni hangulatot idéző látványt nyújt majd. A fejlesztés területén közösségi teret is kialakítanak, a parkosított, zárt belső kertben pedig grillező és játszótér épül, amelyek a lakók kényelmét és a közös időtöltést szolgálják. A felszíni parkolók közül több elektromos autó töltésére is alkalmas lesz.

A regisztráció elindult,

így a gyorsan jelentkezők elsőként kaphatnak értesítést a projekt részleteiről és elsőként választhatnak majd a kínálatból – közölték.

Címlapkép forrása: Cordia

Fórum

