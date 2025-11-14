  • Megjelenítés
Bejelentették: jöhet a közműrendezés a MÁV-telepen
Bejelentették: jöhet a közműrendezés a MÁV-telepen

MTI
Lázár János építési és közlekedési miniszter jóváhagyta a MÁV-telep közműrendezésére benyújtott szakmai javaslatot, elkezdődött a tervezési folyamat - jelentette be Király Nóra, a Déli Körvasút közösségi kapcsolataiért felelős miniszteri megbízott a Facebook-oldalán.

A képviselő a bejegyzésében azt írta,

a MÁV megkezdte a szennyvíz, a közvilágítási és elektromos hálózat fejlesztésének előkészítését, a tervek kora tavaszra elkészülnek.

A környéken élők egy rendezettebb és biztonságosabb lakókörnyezetben bízhatnak.

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára elmondta: "bár az elhelyezkedő ingatlanok kapcsán a MÁV-nak már hosszú évtizedek óta nincsen itt tulajdoni viszonya", a helyi lakóknak és az önkormányzatnak azzal segítenek, hogy a MÁV átvállalja a közművek kiváltásának a megtervezését.

