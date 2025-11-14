Ez a város lett a világ vagyonosainak kedvence, átvette New York helyét

Portfolio Investment Day 2025 Dubaji ingatlanbefektetésekről is szó lesz a Portfolio Investment Day-en, legyen ott ön is!

A Savills 30 vezető célpont vonzerejét mérő rangsora szerint az emírség előretörését a kedvező adózás, a családbarát infrastruktúra és a biztonság segítette. Dubaj örökösödési-, tőkenyereség- és vagyonadó-mentessége afféle befektetői menedéket kínál a hosszú távú stabilitást és lehetőségeket kereső tehetőseknek - írja a cikk.

Az alábbi ábrán láthatóak azok a szempontok, amelyek alapján a vagyonos magánszemélyek (HNW, High Net Worth) számára legvonzóbb célpontokat méri a Savills. A sárga mező az üzleti környezet és a vagyon összpontosulása, az azúrkék a családi infrastruktúra és a kapcsolódó költségek, a narancs az örökösödés, a sötétkék az életmód, a világoskék pedig a biztonsági faktor.

A jelentés szerint Dubaj a globális elit számára a leginkább befogadó várossá vált, és sorra vonzza azokat az új lakosokat, akik üzleti lehetőségeket is keresnek. A városban működő nemzetközi iskolák közül számos intézmény egyre hosszabb várólistákról számol be a családok beáramlása miatt. Dubaj messze a legtöbb nemzetközi iskolának ad otthont az indexben szereplő célpontok közül, írja a Savills.

A virágzó ingatlanpiac, a bővülő luxusszektor és az új lakosok folyamatos érkezése tovább erősíti a város pozícióját a vagyonteremtés és -megőrzés vezető helyszíneként.

A Savills szerint a globális vagyon a 2022-es visszaesés után magára találni lászik, élen az ázsiai–csendes-óceáni régióval. 2024-ben több mint 680 ezer új milliomos jelent meg világszerte, ami 1,2 százalékos éves bővülésnek felel meg. A prognózisok szerint 2029-ig további ötmillió milliomos csatlakozhat hozzájuk.

Dubaj és New York a kedvező üzleti környezet, a geopolitikai stabilitás és a befektetésbarát szabályozás miatt került az élre. Az Egyesült Arab Emírségek Golden Visa programja 10 évre szóló, alacsony adózású tartózkodási lehetőséget biztosít 545 000 dollár értékű befektetésért, és továbbra is vonzza azokat a vállalkozókat és befektetőket, akik szabadságot és biztonságot keresnek. Ezzel párhuzamosan Olaszország globális jövedelmekre kivetett átalányadója felfűtötte a luxusingatlanok iránti keresletet olyan városokban, mint Milánó.

A Savills egyértelmű elfordulást lát a hagyományos pénzügyi központoktól – például Londontól és Hongkongtól – a technológiai fókuszú városok irányába. Sencsen az elmúlt évtizedben három számjegyű növekedést ért el a milliomosok számában. Az ázsiai–csendes-óceáni térség központjai – köztük Sanghaj, Bangkok és Tokió – szintén profitáltak a gazdasági bővülésből és a vagyonteremtésből.

London életstílus szempontból továbbra is első, a teljes rangsorban azonban visszaesett az Egyesült Királyság magas adóterhei miatt, amelyek visszafogták a luxusingatlanok iránti keresletet.

A jelentés összegzése szerint Dubaj sikerének kulcsa

Az egyértelmű szabályozási környezet, az életmód vonzereje és a befektetőbarát keretrendszer.

Az alacsony adóterhelés, a biztonság és az infrastruktúra fejlesztése önmagát erősítő vagyonvonzó ciklust hozott létre. A globális vagyon decentralizációja közepette Dubaj maradhat a gazdagok első számú központja.

Címlapkép forrása: Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images