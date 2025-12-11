Megtört a jég: tízéves csúcson a budapesti új lakások kínálata

Elkészítette negyedévente megjelenő Budapesti Lakáspiaci Riportját az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont és az ECRS, amelyek 2015 második felétől kezdve végeznek felmérést a budapesti, és 2019-től a vidéki újlakás-piacról. Az aktuális felmérés 27 650 lakást tartalmaz, ezek olyan fejlesztésekben találhatóak, ahol az elmúlt fél év során legalább egy lakást kínáltak eladásra. Bár a negyedik negyedévben élénk volt az értékesítés, a számos újonnan induló beruházásnak köszönhetően a kínálat bővült: az előző negyedévhez képest a felmérésben szereplő lakások száma 8 százalékkal, a projektek száma pedig 7 százalékkal emelkedett – közölték az elemzők.
Az értékesített állomány egyharmada megfelelt a program feltételeinek, és két, döntően Otthon Start-kompatibilis nagyprojektben is 50 feletti lakásszámot értékesítettek.
A korábbi negyedév átmeneti csökkenését követően az újlakás-piaci kínálat ismét jelentősen bővült. Bár a piacra kerülő 3281 lakás elmarad a második negyedéves 4000 darabos rekordtól, a volument tekintve hosszú távon is kiemelkedőnek számít. Ennek köszönhetően
a kínálat tízéves csúcsra ért: ősszel a vevők közel 8200 új ingatlanból választhattak, ami mintegy 10 százalékos növekedést jelent
az előző negyedévhez képest.
A negyedik negyedév legnagyobb új projektjei:
- a SunDell Port (642 lakás),
- a Szilas Liget I. üteme (427 lakás),
- illetve számos, régebb óta piacon lévő fejlesztés is jelentkezett új ütemekkel (Waterfront City VI, Metrodom River 3, BudaPart IX, Sasad Resort Sungate).
Az előző három hónapot jellemző, stagnálás közeli árváltozást ismét nagyobb mértékű drágulás követte a negyedik negyedévben, az új építésű lakások átlagos négyzetméterára negyedéves szinten 3,3 százalékkal nőtt, míg az éves áremelkedés mértéke 12,2 százalékos volt.
A negyedéves fajlagos árváltozásban némi eltérés látszott a különböző részpiacokon:
- A legnagyobb drágulás Budát jellemezte (+3,3%),
- nem sokkal maradtak el ettől Külső-Pest kerületei sem (3%),
- Belső-Pesten ugyanakkor a növekedés csak 1,8 százalékos volt.
A budapesti új lakások átlagos árszintje az előző negyedéves átmeneti csökkenést követően ismét emelkedett, közelítette a 131 millió forintot.
Az őszi időszakban a fejlesztők a lakások valamivel kevesebb mint felénél tartották a korábbi árszinteket, így
az árváltoztatási hajlandóság kissé csökkent.
Ahol mégis történt korrekció, ott a negyedik negyedévben már az áremelések domináltak az árcsökkentésekkel szemben. A drágulás mértéke jellemzően mérsékelt maradt: a legtöbb esetben, nagyjából 400 lakásnál 2,5 millió forint alatti, míg több mint 300 ingatlannál 2,5-5 millió forint közötti volt a növekmény. Ezzel szemben az árcsökkentési stratégiáknál bátrabban vágtak az árakból: a leggyakoribb engedmény a 2,5-5 millió forintos sávba esett.
Budapesten továbbra is a teljes kínálat csak
kisebb része felel meg az Otthon Start Program feltételeinek, a negyedik negyedévben ez az arány nagyjából 20 százalék körül mozog.
A program kritériumait teljesítő lakások jelentős része, körülbelül 60 százaléka külső-pesti kerületben található. Az itt történt értékesítések aránya már elérte a 38 százalékot, az előző negyedévben is rekordnak számító 35 százalékot követően. Ezzel szemben Angyalföld szerepe tovább mérséklődött, már csak minden ötödik értékesítés kapcsolódott ide. Az előző negyedévhez képest az értékesítések még Buda egyéb részein, illetve Belső-Pesten erősödtek némileg, a többi részpiacon ugyanakkor nem volt jelentős átrendeződés.
Továbbra is a kétszobás otthonok számítottak a legnépszerűbbnek, közel minden második eladott lakás ezek közül került ki. A három szobásnál nagyobb otthonok aránya nem változott az értékesítéseken belül, a garzonok és háromszobás ingatlanok részesedése azonban minimálisan csökkent. A kínálatban a kisebb lakások nagyjából azonos arányt képviselnek, mint az előző negyedévben, a garzonok most a teljes kínálat 10%-át teszik ki, míg a kétszobás lakások részesedése 42 százalékos.
A negyedik negyedévben emelkedő tendenciát mutatott a kivitelezés megkezdése előtt piacra dobott lakások aránya, elérve a 16 százalékot. Ugyanakkor a fejlesztői gyakorlatban továbbra is az építkezés indítását követő értékesítés dominál.
Az eladatlan készlet aránya tovább zsugorodott,
már csak a kínálat 6 százalékát teszi ki. Az átadási ütemezést vizsgálva a szabad állomány felét a 2027-es átadású ingatlanok adják. A jövőre várható átadású lakások kínálata jelentősen, az összes mintegy harmadára szűkült, miközben a 2028-as átadások súlya közel 20 százalékra nőtt.
