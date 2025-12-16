  • Megjelenítés
FONTOS Elkészült az új béketerv – Azt mondják, közel az áttörés, véget érhet még idén a háború?
"Embertelen" otthon startos beruházások: Vitézy kifakadt

Budapest olyan szintű városszerkezeti roncsolása zajlik épp az Otthon Start program álcája mögött, amire rég nem volt példa - fogalmazott Facebook-posztjában Vitézy Dávid, miután egy fővárosi szakbizottság kimondta: egy újpalotai kiemelt fejlesztés „összeegyeztethetetlen Budapest fejlesztési terveivel, jövőképével.” Újbuda önkormányzata hétfőn közölte: vizsgálja annak lehetőségét, hogy az Alkotmánybíróságtól kérjen jogi védelmet a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal szemben.
„Városrombolás kiemelő rendeletek útján, közvetlen kormányzati kézivezérléssel. Lakhatási válság megoldásának álcázva alkalmatlan helyeken, alkalmatlan telkeken, embertelen építési szabályokkal újabb és újabb lakótelepeket engedélyez a kormány, minden eddigi építési szabályt felülírva” – fogalmaz posztjában a várospolitikus.

Vitézy Dávid szerint hétfőn a szakbizottsági ülésen hosszasan kivesézték az újpalotai Szilas Liget problémáit - a beépítés elhibázott, közlekedés és zöldfelület nincs, egyszerűen nem való 3500 lakás Újpalota mögé, főleg nem ilyen minőségben és átgondoltságban. Mindenkinek ajánlom a bizottsági vitát - végül a bizottság a Fidesz képviselőin kívül teljes egységben mondta ki, hogy a fejlesztés mai formájában összeegyeztethetetlen Budapest fejlesztési terveivel, jövőképével – írja Vitézy, hozzátéve:

Erre ma éjjel újabb kiemelő rendelet jelent meg

- utal a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervekre Vitézy.

Milyen egy tökéletesen működő iroda? És mi hiányzik a legjobban a dolgozóknak?

Otthon Start: két újabb lakásfejlesztést nyilvánít kiemelt beruházássá a kormány

Spanyolország azt mondta, elég! – Gigantikus bírságot kapott az Airbnb

Az egyik a XVIII. kerületben, Szemeretelepen, egy olyan ipari területen ami leírása szerint a legközelebbi villamosmegállótól vagy vasútállomástól is legalább 20 perc séta, gyakorlatilag tömegközlekedése nincs. 669 lakást szabályozott ide ki a kormány egy tollvonással, zéró egyeztetés az önkormányzatokkal, zéró átgondoltság, minden fővárosi jogkört felülírtak – teszi hozzá.

A másik egy XIII. kerületi telek a Szegedi úton - itt még Rákosrendező kapcsán talán lesz is kellő közlekedési infrastruktúra, bár addig nincs sok, de a paraméterek ijesztőek, a legrosszabb kínai tömeges lakásépítés, kényszerített városi betelepítések korát idézik – fogalmaz Vitézy, kiemelve:

a megengedett legkisebb lakásméret 25 négyzetméter.

Azt írja a kormányrendelet, hogy központi hűtő-fűtő berendezés nem kell, mindenki kiteheti a klímát a teraszra - apróság, de új építésnél ez is balkáni. “Kedvenc” apró részletem, hogy még a kerékpárok tárolására vonatkozó építési előírások alól is felmentik az ingatlanfejlesztőt - tényleg néhány kerékpártároló se fér már bele a tízmilliárdos profit mellé? – fogalmaz a politikus.

Elképesztő, ami zajlik, kormányzati aranyláz van Budapesten, kormányrendeletekkel tervezik a várost, az egyetlen szempont az ingatlanfejlesztők profitja. Megálljt kell ennek parancsolni

- zárja posztját Vitézy Dávid.

A hétfői nap folyamán Újbuda önkormányzata is jelezte elégedetlenségét a tervekkel. A önkormánzyzat vizsgálja annak jogi lehetőségét, hogy az Alkotmánybíróságtól kérjen jogi védelmet a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal szemben.

A kerületben jelenleg 19 ilyen építkezés zajlik, ami közel 10 ezer lakást, tehát nagyságrendileg 20-30 ezer új lakost jelent.

Asztalra csap Újbuda, véget vethet a kiemelt óriásberuházásoknak

