"Embertelen" otthon startos beruházások: Vitézy kifakadt

„Városrombolás kiemelő rendeletek útján, közvetlen kormányzati kézivezérléssel. Lakhatási válság megoldásának álcázva alkalmatlan helyeken, alkalmatlan telkeken, embertelen építési szabályokkal újabb és újabb lakótelepeket engedélyez a kormány, minden eddigi építési szabályt felülírva” – fogalmaz posztjában a várospolitikus.
Vitézy Dávid szerint hétfőn a szakbizottsági ülésen hosszasan kivesézték az újpalotai Szilas Liget problémáit - a beépítés elhibázott, közlekedés és zöldfelület nincs, egyszerűen nem való 3500 lakás Újpalota mögé, főleg nem ilyen minőségben és átgondoltságban. Mindenkinek ajánlom a bizottsági vitát - végül a bizottság a Fidesz képviselőin kívül teljes egységben mondta ki, hogy a fejlesztés mai formájában összeegyeztethetetlen Budapest fejlesztési terveivel, jövőképével – írja Vitézy, hozzátéve:
Erre ma éjjel újabb kiemelő rendelet jelent meg
- utal a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervekre Vitézy.
Az egyik a XVIII. kerületben, Szemeretelepen, egy olyan ipari területen ami leírása szerint a legközelebbi villamosmegállótól vagy vasútállomástól is legalább 20 perc séta, gyakorlatilag tömegközlekedése nincs. 669 lakást szabályozott ide ki a kormány egy tollvonással, zéró egyeztetés az önkormányzatokkal, zéró átgondoltság, minden fővárosi jogkört felülírtak – teszi hozzá.
A másik egy XIII. kerületi telek a Szegedi úton - itt még Rákosrendező kapcsán talán lesz is kellő közlekedési infrastruktúra, bár addig nincs sok, de a paraméterek ijesztőek, a legrosszabb kínai tömeges lakásépítés, kényszerített városi betelepítések korát idézik – fogalmaz Vitézy, kiemelve:
a megengedett legkisebb lakásméret 25 négyzetméter.
Azt írja a kormányrendelet, hogy központi hűtő-fűtő berendezés nem kell, mindenki kiteheti a klímát a teraszra - apróság, de új építésnél ez is balkáni. “Kedvenc” apró részletem, hogy még a kerékpárok tárolására vonatkozó építési előírások alól is felmentik az ingatlanfejlesztőt - tényleg néhány kerékpártároló se fér már bele a tízmilliárdos profit mellé? – fogalmaz a politikus.
Elképesztő, ami zajlik, kormányzati aranyláz van Budapesten, kormányrendeletekkel tervezik a várost, az egyetlen szempont az ingatlanfejlesztők profitja. Megálljt kell ennek parancsolni
- zárja posztját Vitézy Dávid.
A hétfői nap folyamán Újbuda önkormányzata is jelezte elégedetlenségét a tervekkel. A önkormánzyzat vizsgálja annak jogi lehetőségét, hogy az Alkotmánybíróságtól kérjen jogi védelmet a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal szemben.
A kerületben jelenleg 19 ilyen építkezés zajlik, ami közel 10 ezer lakást, tehát nagyságrendileg 20-30 ezer új lakost jelent.
