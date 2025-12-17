Városfejlesztés pénz nélkül - Kreatívoké a jövő az önkormányzati helyiséggazdálkodásban

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Budapest, Margit-negyed: placemaking fókusz

A Margit körút kedvező elhelyezkedése és magas vásárlóerejű környezete ellenére hosszú időn át a budai oldal alulhasznosított főútvonalának számított. Az intenzív átmenő forgalom, a rendezetlen közterületi állapotok és a tartósan üres önkormányzati üzlethelyiségek együttesen rontották Bel-Buda tengelyének megújulási esélyeit.

A II. Kerületi Önkormányzat Margit-negyed programja az egyik első olyan hazai kísérlet volt, amely fizikai nagyberuházások nélkül, döntően kommunikációs és közösségépítő eszközökkel próbált piaci folyamatokat generálni egy korábban tranzitzónaként kezelt területen.

A beavatkozás egy identitásépítő kampánnyal indult, amelynek első lépése a tágabban értelmezett terület Margit-negyedként való elnevezése volt. A placemaking központi elemei közé tartoztak az üres önkormányzati helyiségek üvegfelületeire elhelyezett nagyméretű kirakati matricák, valamint a vállalkozóknak kiosztott, ajtóra ragasztható Margit-negyed logómatricák. Online felületeken elindult a „Margit-negyed arcai” sorozat, amely a környék lakóit, vállalkozóit és meghatározó szereplőit mutatta be.

A közösségi jelenlét fizikai bázisát pedig a Margit-Negyed Nappali elnevezésű közösségi tér adta, amelyet egy üres önkormányzati helyiségből alakítottak ki.

A helyiségek hasznosítása tematikus, csoportos pályázatokkal indult, erős kommunikációs háttérrel: igényes honlappal, célzott social media-kampányokkal és PR-megjelenésekkel támogatták a folyamatot. A döntés-előkészítésben részt vett a Margit-negyed Testület, amely civil és szakmai szereplőket fogott össze, és funkcióalapú szűrési javaslatokat tett a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságnak.

A kulturális és civil profilú bérlők kedvezményes díjjal kezdhették meg működésüket, amelyet a kerület közösségi programok vállalásához és – bizonyos esetekben – felújítási kötelezettséghez kötött.

Civil közösségi tér a Margit körúton. (Fotó: Lopez Benjamin)

A program világosan megmutatta, hogy egy határozott vízió, következetes kommunikáció, a placemaking eszközei és az üres helyiségek stratégiai hasznosítása még korlátozott fizikai-infrastrukturális beavatkozás mellett is képes vállalkozói aktivitást és saját városrészi identitást teremteni.

A Dugattyús, mint kulturális és rendezvénytér „mágnesbérlőként” hozott új életet az évek óta üresen álló földszinti helyiségébe. A gyors siker azonban lakossági panaszoktól tartva szigorú korlátozások bevezetéséhez vezetett. (Fotó: Lopez Benjamin)

A modell hatékonyan vonzotta be a kulturális és kreatív vállalkozásokat, igazolva, hogy a „városi hangulat” önmagában is tőkevonzó tényező lehet.

A program indulásakor több tucat önkormányzati helyiség állt üresen; rövid időn belül az utcafronti ingatlanok döntő többsége bérlőre talált, és a meglévő kulturális és vendéglátóhelyek is bekapcsolódtak a negyed új arculatának alakításába.

A kereslet gyorsan igazodott az önkormányzat célrendszeréhez, és a piaci helyiségekben is megjelentek a magasabb színvonalú szolgáltatások.

A program ugyanakkor rávilágított a „soft” eszközök korlátaira is. A jelentősebb fizikai beavatkozások (járdaszélesítés, forgalomcsillapítás, mellékutcák közterület-humanizálása) hiánya miatt a negyed revitalizációja csak részben tudott kibontakozni.

A szűk járdák és a jelentős átmenő forgalom érdemben korlátozzák a Margit körút és környékének további revitalizációját. (Fotó: Lopez Benjamin)

A program elején kisebb közterületi beavatkozások történtek ugyan: a Margit körút egy szakaszán az aszfaltjárdát térkőre cserélték, új utcabútorokat helyeztek ki, és rendezték a zöldfelületeket. Bár nem jelentett faltól falig tartó átalakítást, a beavatkozás így is látványos javulást hozott, és hozzájárult a helyi gazdaság élénküléséhez. (Fotó: Lopez Benjamin)

A Margit körút mellékutcáinak közterület-humanizálása kulcsfontosságú lenne a negyed további fejlődése szempontjából. (Fotó: Lopez Benjamin)

További kihívást jelentett, hogy a kulturális és közösségi profil erősödése együtt járt az éjszakai aktivitás növekedésével. A lakossági konfliktusokra válaszul a II. kerület szigorú zárórarendeletet vezetett be, és az eredeti városfejlesztési célokkal ellentétesen megtiltotta új vendéglátóhelyek megjelenését az önkormányzati üzlethelyiségekben.

A döntések beszűkítették több kulturális és vendéglátóhely mozgásterét, ami fluktuációt indított el, ez pedig az üresedési arány mérsékelt növekedésében is megmutatkozott.

Hasznosításra váró üres üzlethelyiségek a Margit körúton. (Fotó: Lopez Benjamin)

Átmeneti hasznosítási gyakorlatok

Ha a hosszú távú, piaci alapú bérbeadás akadályokba ütközik, az átmeneti hasznosítás kínálhat megoldást. Bár ez a modell ritkán termel azonnali bevételt, ideális esetben „előszobát”, támogató környezetet biztosíthat kezdő vállalkozók vagy civil szervezetek számára.

Túl rövid tesztidőszak – A Nyitva! fesztivál tapasztalatai

A Nyitva! fesztivál keretében az Erzsébetvárosi Önkormányzat a Kortárs Építészeti Központtal (KÉK) együttműködésben egyhónapos próbaidőre adott ki üres üzlethelyiségeket. A pályázók bérleti díj fizetése nélkül, kizárólag a rezsiköltségek és a minimális állagmegóvás vállalásával költözhettek be.

A modell közösségépítő kampányként jól működött, gazdasági szempontból azonban a konverzió alacsony maradt: kevés érdeklődőből vált hosszú távú bérlő. A kudarc egyik fő oka az időtényező volt: az egy hónapos tesztidőszak alatt érdemben nem lehet felmérni a piaci keresletet, így a program valódi inkubációs szerepe korlátozott maradt.

A helyzetet tovább rontotta az ingatlanok leromlott állapota. Hiába kapták meg ugyanis ingyen a helyiséget a vállalkozók, a rossz műszaki állapot miatti felújítási kényszer olyan beruházást igényelt, ami ilyen rövid időtávon egyszerűen nem térült meg. A folyamatot ráadásul a bürokratikus terhek is lassították.

Bevált inkubációs modell – Pécs K20 Kirakatprogram

Ebben a programban a vállalkozók négy hónapra kapnak hozzáférést egy erre kijelölt belvárosi üzlethelyiséghez, fix, kedvezményes bérleti díj mellett. A modell sikerének kulcsa a hosszabb tesztidőszak, a jó műszaki állapot és a mögé épített intézményi támogatási rendszer.

A Pécsi Tudományegyetem, valamint a Kereskedelmi és Iparkamara szakmai mentorálást nyújt, az önkormányzat pedig marketingtámogatással segíti a vállalkozásokat. A tesztidőszak lezárulta után a sikeres vállalkozók lépcsőzetes bérleti díjú konstrukcióval kerülhetnek át az önkormányzat portfóliójának más helyiségeibe.

Az önkormányzat ezzel piacépítő szereplővé válik: a mentorálással csökkenti a vállalkozások kockázatát, ezzel pedig egy stabilabb, hosszú távon is fizetőképes bérlői portfóliót alapoz meg.

A fentiekből leszűrhető tanulság:

az átmeneti hasznosítás csak akkor működőképes, ha az ingatlan műszakilag beköltözhető, a tesztidőszak legalább 3-6 hónap, és a konverzió ügyfélútja világosan fel van építve.

Közösségi alapú hasznosítás – A Jurányi Ház modellje

A II. kerületben található Jurányi Ház kiváló példa arra, hogyan lehet egy funkcióját vesztett épületet újrapozicionálni. A Fővárosi Önkormányzat itt egy hibrid üzemeltetési konstrukciót dolgozott ki: az ingatlant a FÜGE Egyesületnek adta át, ám a pénzügyi modell túlmutat a hagyományos bérleten.

Bár formálisan létezik bérleti díj, a Főváros közszolgáltatási (közművelődési) szerződést kötött az üzemeltetővel. Ennek keretében a befizetett bérleti díj mintegy 80%-a feladatfinanszírozásként visszakerül a házhoz.

A Jurányi épülete (Fotó: Lopez Benjamin)

A konstrukció klasszikus „win-win” helyzet:

Az önkormányzat mentesül az állandó költségek (őrzés, rezsi, karbantartás) terhe alól.

A város egy aktív, sokszínű kulturális központtal gazdagodik.

Az üzemeltető pedig közvetlenül érdekelt a hatékonyságban, hiszen a piaci albérlőktől származó bevételeket az épület fejlesztésére és a közösségi programokra fordíthatja vissza.

A junk assetek dilemmája

Az önkormányzati ingatlanportfóliók legnehezebben kezelhető, mégis jelentős részét teszik ki az úgynevezett „junk assetek”: a vizes, sötét pincék, szuterének, tárolók és kis alapterületű, rossz adottságú helyiségek.

Ezek piaci értéke önmagában minimális, fenntartásuk és a közös költség fizetése viszont folyamatos veszteséget termel a településeknek. A hagyományos válaszreakció általában a csomagban történő értékesítés, azonban egyre több önkormányzat kísérletezik alternatív hasznosítási irányokkal.

Kulturális hasznosítás

Ami kereskedelmi célra alkalmatlan, az kulturális funkcióban új értéket nyerhet. Az Eleven Blokk Alapítvány Újbudán több mint egy évtizede bizonyítja ezt: az önkormányzat kedvezményes feltételekkel adja át a kihasználatlan szuteréneket, amelyeket az alapítvány műtermekké és alkotóterekké alakít. A tereket megfizethető áron adják tovább művészeknek, így a „holt tőke” társadalmi haszonná alakul.

Közösségi funkciók

Más esetekben az önkormányzatok saját beruházás keretében keresnek megoldást, kifejezetten a lakosság hiányzó funkcióinak pótlására. Erre jó példa a II. kerület, ahol a kerékpártárolókat alakítottak ki, közvetlenül javítva ezzel a környék élhetőségét.

Közösségi biciklitároló a II. kerületben (Fotó: Lopez Benjamin)

Új piaci irányok

A kis alapterületű, hagyományos üzletként bérbeadhatatlan helyiségekben egyre gyakrabban jelennek meg a szolgáltató automaták: csomagpontok, postai automaták vagy ételautomaták. Ez a trend már a Ferenciek tere aluljárójában is megfigyelhető, és racionális kiutat jelenthet a legkisebb helyiségek hasznosítására.

A változó fogyasztási szokásokkal felértékelődhetnek a kis alapterületű üzlethelyiségek. (Fotó: Lopez Benjamin)

Nemzetközi horizont

Nyugat-Európában ritka a magyarországihoz hasonló, kiterjedt és koncentrált önkormányzati helyiségállomány. A városok ezért kevésbé a közvetlen portfóliókezelésre, sokkal inkább célzott piaci beavatkozásokra, ügynökségi modellekre és a magánszféra szoros bevonására építenek. Bár a hazai jogi és finanszírozási környezet eltérő, a korlátok lazulása esetén ezek a menedzsmentmegoldások itthon is iránymutatók lehetnek.

Párizs – a kereskedelmi sokszínűség védelme

A SEM Paris Commerces nevű vegyes tulajdonú társaság elővásárlási jogot gyakorol a kijelölt negyedek földszinti üzleteire, majd a felújítást követően tevékenységalapú, az adott funkcióhoz igazított bérleti díjért adja tovább azokat. A beavatkozás célja a mindennapi ellátást biztosító üzletek megőrzése a tisztán piaci alapú szelekcióval szemben. Bár a modell fejlesztési banki tőkére és erős önkormányzati garanciákra épül – ami ilyen léptékben ma itthon nem elérhető –, a stratégiai logika, vagyis a preferált funkciók előnyben részesítése a bevételmaximalizálással szemben, már több hazai kerületben is megjelent.

Hamburg – a kisipar városi bázisai

A német nagyváros ingatlancége kifejezetten a városi környezetben folytatható kisipari tevékenységeknek szánt műhelyterületeket kezel. Ezek nagyrészt többszintes épületkomplexumokban találhatók, ahol koncentráltan folynak a termelési tevékenységek. A bérleti díjak differenciáltak, és jellemzően a piaci szint alatt maradnak, amit a nagyfokú területintenzitás tesz gazdaságilag fenntarthatóvá. Ez a logika Budapesten főként a rozsdaövezetek (Kőbánya, Csepel, Soroksár) alternatív, akár ideiglenes hasznosítására kínálhat kiváló mintát.

Amszterdam – alkotóterek közvetítő irodája

Az amszterdami Bureau Broedplaatsen (Alkotóterek Irodája) klasszikus közvetítő szerepet tölt be az ingatlantulajdonosok, az önkormányzati vagyonkezelők és a helyet kereső alkotók között. A város ösztönzőket – támogatásokat, garanciákat, dedikált alapokat – kínál a tulajdonosoknak, akik cserébe az épületek egy részét többéves, a piaci szintnél alacsonyabb bérleti díjért adják át a kreatív közösségeknek. A rendszer szakmai minőségét egy független bizottság garantálja a jelentkezők szűrésével. Budapesten ez a modell különösen a nehezen kiadható pincehelyiségek hasznosítására lehet releváns.

Összegzés

A hazai és nemzetközi példák azt mutatják, hogy az önkormányzati helyiségvagyon akkor válik valódi városfejlesztési erőforrássá, ha a város nem passzív vagyonelemként kezeli, hanem tudatosan, fejlesztői szemlélettel működteti. A siker feltétele az egymást erősítő beavatkozások összehangolása: a fizikai és szabályozási lépések, a gazdaságfejlesztési célok, valamint a kommunikáció és identitásépítés következetes egysége.

A működő modellek közös jellemzője, hogy átlátható, minőségalapú döntési rendszert, partnerségre építő piaci kapcsolatokat és professzionális hivatali folyamatokat feltételeznek. Ezek teremtik meg azt a stabil környezetet, amelyben a vállalkozások, a civil szereplők és a befektetők egyaránt képesek reagálni az önkormányzati jelzésekre.

Cikksorozatunk utolsó két részében ezt a szemléleti keretet gyakorlati reformjavaslattá formáljuk: bemutatjuk, hogyan épülhet fel egy átfogó, megvalósítható helyiség­gazdálkodási program.

Címlapkép: Jurányi Ház (Fotó: Lopez Benjamin)