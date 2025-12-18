Így válhatnak pénztemetőből a városfejlesztés motorjává az önkormányzati helyiségek

A megoldás kulcsa: az integrált ingatlangazdálkodás
A szemlélet alapvetése, hogy az önkormányzati helyiségek hasznosítása akkor válik fenntarthatóvá, ha az szervesen illeszkedik a városrész átfogó fizikai, gazdasági és társadalmi fejlesztéséhez.Az ingatlanok piaci értékét ugyanis a műszaki paramétereken túl alapvetően meghatározza az urbanisztikai és városfejlesztési kontextus: a közterületek minősége, az utcakép, a környék presztízse, valamint a kommunikált jövőkép és a térségben várható, bejelentett fejlesztések. Ennek köszönhető, hogy egy negyed megújulásának professzionális kommunikációja önmagában is képes keresletet generálni. Így egy hiteles városfejlesztési vízióba csomagolva az üzlethelyiségek a revitalizáció valódi motorjaivá válhatnak.
A sikeres modell hat beavatkozási területe
1. Stratégia: A dinamikus portfóliókelezés alapjai
A legtöbb önkormányzat ma legfeljebb leíró jellegű vagyongazdálkodási tervvel rendelkezik, amely ambiciózus fejlesztési irányok kijelölése helyett gyakran a meglévő portfólió statikus helyzetértékelésében merül ki.
Egy proaktív vagyongazdálkodási stratégia ezzel szemben a közép- és hosszú távú városfejlesztési vízióhoz igazított, mérhető célokat kitűző akcióterv. Központi eleme a portfóliószemlélet, amelyben az ingatlanok nem önmagukban álló tételek, hanem egymással összefüggő, dinamikusan kezelt vagyonelemek.
Egy ilyen megközelítés a nem lakáscélú helyiségeket a helyi gazdaság formáló eszközeként kezeli, világosan meghatározva, hogy az állomány egyes elemei milyen szerepet töltenek be a környék fejlődésében és a teljes portfólióban. A portfólió négy alapkategóriára osztható:
- Stratégiai „Core” vagyon (Törzsvagyon): Helyi főutcák, frekventált helyszínek üzletei. Szigorú profilkövetés és a bérlőkkel szemben támasztott magas minőségi elvárások szükségesek. Az önkormányzat itt long-term partnerekkel dolgozik, és a városfejlesztési céloknak megfelelő szolgáltatásmixet támogat.
- Fejlesztendő egységek: A cél itt a magántőke és egyéb források bevonásának ösztönzése értéknövelő beruházások megvalósítására. Ennek eszközei lehetnek a bérbeszámítási konstrukciók, a kedvezményes finanszírozási megoldások vagy a közterület-fejlesztések, amelyek az ingatlan értékét is növelik.
- Közösségi hasznosításra alkalmas ingatlanok: Egyes funkcióvesztett pincék vagy kevésbé frekventált helyiségek piaci alapon nem hasznosíthatók, viszont kulturális, civil vagy inkubációs célokra kiválóan alkalmasak. Ezek nem termelnek piaci bevételt, de társadalmi hozamuk (közösségépítés, kulturális szolgáltatások) indokolttá teszi a támogatásukat.
- Likvidálandó vagyon („Junk assets”): Tartósan veszteséges, stratégiai célt nem szolgáló, rossz elhelyezkedésű ingatlanok. Ezek megtartása évente milliókat von el az önkormányzati költségvetésből közös költség és őrzés-védés formájában. Csak ezeket javasolt értékesíteni, a bevételt pedig a folyó kiadások helyett, a portfólió fejlesztésébe szükséges visszaforgatni.
2. Adatvezérelt portfólió
A felelős vagyongazdálkodás alapja a megbízható adat, ám a legtöbb önkormányzatnál ma is hiányosak a nyilvántartások. A hatékony menedzsmenthez elengedhetetlen egy professzionális, digitálisan is elérhető vagyonkataszter felépítése, amely tartalmaz:
- alaprajzot, fotódokumentációt és műszaki állapotleírást;
- becsült felújítási költségeket (CAPEX-igény) és közműadatokat;
- pénzügyi mutatókat (aktuális hozam, rezsiterhek, kintlévőségek);
- és egy publikus keresőfelületet, amely térképes és szűrős keresést biztosít az érdeklődőknek.
3. Szabályozás és jogbiztonság
A jelenlegi rendszer egyik legnagyobb versenyhátránya a politikai-hivatali döntéshozatalból fakadó lassúság és a jogi bizonytalanság. Az aktív portfóliómenedzseléshez egy átlátható, a piaci logikát követő, de a közérdeket védő szabályozási keret szükséges:
- Proaktív helyiségrendelet: A szervezeti reform mellett jogszabályi innovációra is szükség van. Bár a nemzeti vagyontörvény főszabálya a versenyeztetés, egy jól megtervezett helyi rendelet jelentős mozgásteret biztosíthat a hatékony működéshez.
- Hosszú távú biztonság: Az örökölt „határozatlan” idejű szerződések kivezetésével kiszámítható, 5-10-15 éves határozott idejű bérleti konstrukciókra érdemes átállni. A hosszú távú jogbiztonságot erősítheti az előbérleti jog biztosítása, vagyis, ha a szabálykövető, jól teljesítő bérlő szerződéses garanciát kap a hosszabbításra. Ez egyrészt biztosítja a bérlők számára a beruházások megtérülését, másrészt lehetővé teszi az önkormányzat számára a portfólió rendszeres felülvizsgálatát és az elavult szerződések felbontását.
- Gyorsítósáv: A rendeletnek lehetővé kell tennie, hogy sikertelen pályázat esetén a merev licit helyett gyorsított, tárgyalásos eljárással lehessen bérlőt találni. Hasonló gyorsítósáv javasolt a már bizonyított, megbízható partnerek számára, hogy ne kelljen minden egyes helyiségnél a nulláról indulva újra végigjárniuk a bürokratikus útvesztőt.
- Belépési küszöbök csökkentése: Az adminisztratív és pénzügyi terhek gyakran komoly akadályt jelentenek a kisvállalkozások számára. A kauciók és előre fizetendő díjak mérséklése, valamint az ügyintézési folyamatok egyszerűsítése versenyképesebbé teheti az önkormányzati kínálatot a piaci szereplőkkel szemben.
- Folyamatos, transzparens pályáztatás: A kiszámíthatatlanul és ritkán kiírt pályázatok helyett folyamatosan frissülő, online felületen könnyen elérhető kínálat szükséges.
- A „zombi bérlők” kezelése: A nem fizető vagy spekulatív módon zárva tartó bérlők a teljes utca megújulását fékezhetik. Ezért, ha a bérlő huzamosabb ideig nem fizet, nem nyit ki, vagy nem tartja a szerződés szerinti profilt, a bérleti jogot a közérdek védelmében meg kell szüntetni. Ehhez rendszeres, évenkénti átvilágítás szükséges.
- A politika és a szakma különválasztása: A politikai döntéshozatal tere a célkijelölés. A napi operatív menedzsmentből azonban a politikának ki kell vonulnia a hatékony, piacorientált működés érdekében.
A sikeres modell hat beavatkozási területének másik három elemét cikksorozatunk következő részében mutatjuk be. A hatékony önkormányzati ingatlangazdálkodás alapja – ahogy azt fentebb kifejtettük – a stratégiai tervezés, az adatvezérelt portfólió és a jogi keretrendszer újragondolása. Ezek teremtik meg azt a stabil alapot, amelyre valódi, gazdaságélénkítő portfólió épülhet. A siker azonban végső soron azon múlik, milyen operatív eszközöket alkalmazunk a mindennapi működésben.
A cikksorozat következő, egyben záró részében így az eszköztár gyakorlati oldalát mutatjuk be: a pénzügyi ösztönzők rendszerét, a hatékony napi működés kialakítását, valamint az önkormányzat, mint aktív értékesítő partner szerepét. Ezt követően lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan valósítható meg mindez egy jól felépített pilotprogramban.
A cikksorozat eddigi részei:
1. rész: Így vált kudarctörténetté az önkormányzatok ingatlangazdálkodása – Van ebből kiút?
2. rész: A bedeszkázott kirakatok mögötti valóság – Az önkormányzati helyiséggazdálkodás rendszerszintű problémái
3. rész: Milliárdok égnek el az üresen álló önkormányzati helyiségek fenntartásával
4. rész: Így válnak az önkormányzati ingatlanok a városfejlesztés motorjává – Hazai példák
5. rész: Városfejlesztés pénz nélkül - Kreatívoké a jövő az önkormányzati helyiséggazdálkodásban
Címlapkép: A helyi önkormányzat pénzügyi hozzájárulással közvetlenül segítette a budai Hadik Kávéház felújítását. (Fotó: Lopez Benjamin)
Kiszivárgott: hamarosan eldőlhet Ukrajna sorsa
Miamiban lesz a tárgyalás.
Gigantikus adatközpont-üzlet bukott meg az utolsó pillanatban
Nagyot esett az Oracle árfolyama.
MNB: egyre jobb a lakásbiztosítások ár-érték aránya Magyarországon, itt vannak a friss adatok
Egy év alatt 4,1 százalék volt a drágulás átlagos üteme.
Szép csendben összeomlik a szocializmus egykori fellegvára
Gazdasági vészhelyzetet hirdetett az elnök, kitört a pánik az utcákon.
Kezdődik az uniós csúcs – von der Leyen és Orbán kijelentései teljesen kiütik egymást
A Bizottság elnöke biztosnak tűnik az ukránoknak szánt jóvátételi hitelben.
Vezérigazgatót vált a Raiffeisen Bank International
Johann Strobl nyolc évig irányította az osztrák bankcsoportot.
Jó hangulatú nyitás a magyar tőzsdén
0,4 százalékos pluszban a BUX.
Elképesztő: ismét gyártósorra kerül a legendás szovjet BMP-1-es páncélos
60 éves dizájnt élesztenek újjá.
Személyi kölcsön: ezek most a legolcsóbb hitelek 3 és 10 millió forintra
Év végén sokan rendezik pénzügyeiket nagyobb összegű személyi kölcsönnel, az adósságrendezés mellett ugyanakkor más célok is előkelő helyen szerepelnek a személyi hitelek palettáján. A
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.