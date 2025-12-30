Óriási változás jön: 262 kilométeren vezet be korlátozást Lázár János

A jövőben a hazánkon áthaladó, 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom csak a minisztérium által meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet – írja a miniszter.

Új szabályokat hozunk, és átalakítjuk a vidéki, helyi forgalomszervezést: 56 helyszínen, összesen 262 kilométer hosszan vezetünk be súlykorlátozást országszerte

– tette hozzá Lázár.

Az ÉKM idén szeptemberben tett egy ehhez hasonló, első lépést, ekkor a Tokaj-Hegyalja környékén lévő utakon terjesztette ki az összes szereplőre a már meglévő, de könnyen kikerülhető korlátozást.

A miniszter mai bejegyzésében megerősítette azt az ígéretét is, hogy folytatja az egyeztetéseket a magyar fuvarozókkal. Ennek előzménye egyrészt egy ÉKM javaslat, amely szerint az autópályákon 4,3 százalékkal, míg a főutakon 35 százalékkal emelkednének a fuvarozók által fizetendő útdíjak, azzal a céllal, hogy a tranzitforgalmat az autópályákra tereljék. A fuvarozók tiltakoztak a döntés ellen, mert attól tartanak, hogy az emelés versenyképességi és működési problémákat okozhat az ágazatban.

Élni és élni hagyni: élhető feltételek a fuvarosoknak, de élhető települések az ott élőknek

– írta Lázár.

