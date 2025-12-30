Óriási változás jön: 262 kilométeren vezet be korlátozást Lázár János

A jövőben a hazánkon áthaladó, 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom csak a minisztérium által meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet – írja a miniszter.
Új szabályokat hozunk, és átalakítjuk a vidéki, helyi forgalomszervezést: 56 helyszínen, összesen 262 kilométer hosszan vezetünk be súlykorlátozást országszerte
– tette hozzá Lázár.
Az ÉKM idén szeptemberben tett egy ehhez hasonló, első lépést, ekkor a Tokaj-Hegyalja környékén lévő utakon terjesztette ki az összes szereplőre a már meglévő, de könnyen kikerülhető korlátozást.
A miniszter mai bejegyzésében megerősítette azt az ígéretét is, hogy folytatja az egyeztetéseket a magyar fuvarozókkal. Ennek előzménye egyrészt egy ÉKM javaslat, amely szerint az autópályákon 4,3 százalékkal, míg a főutakon 35 százalékkal emelkednének a fuvarozók által fizetendő útdíjak, azzal a céllal, hogy a tranzitforgalmat az autópályákra tereljék. A fuvarozók tiltakoztak a döntés ellen, mert attól tartanak, hogy az emelés versenyképességi és működési problémákat okozhat az ágazatban.
Élni és élni hagyni: élhető feltételek a fuvarosoknak, de élhető települések az ott élőknek
– írta Lázár.
Címlapkép forrása: Portfolio
Figyelmeztette Trumpot saját szövetségese: Putyin mindenkit átver!
Nem szabad neki hinni egy ilyen fontos kérdésben.
Létfontosságú figyelmeztetés jött a NAV-tól
Ez mindenkit érint.
Durván bezuhant a magyar állampapírok kereslete
A bejglire koncentráltak a megtakarítók.
Oroszország ünnepel: azt mondják, megvalósult Medvegyev jóslata
Moszkva szerint áttörés történt.
Megindult, amitől sokan rettegtek: Amerika katonai csapást mért Putyin szövetségesére
A CIA aktivizálta magát.
Bóvliba vágta Budapest hitelminősítését a Moody's
Megnövekedett a főváros fizetésképtelenségi kockázata.
A gazdaság stagnál, az egyenlőtlenségek pedig nőnek
Viszontválasz a Századvég vezető makrogazdasági elemzőjének írására.
A dotkom után AI lufi is kipukkan? - Jöhet a kijózanodás a tőzsdéken
Lufi vagy forradalom? Mit áraztak be túl korán az AI-részvények?
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
A tapogatózások ideje lejárt: most már tényleg a béke a cél?
Mit hozhat 2026 az orosz-ukrán háborúban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.