Ingatlanbomba a szomszédban: máris egyre többen keresnek azon, ami Magyarországon szinte nem is létezik

Míg Magyarországon továbbra is a lakástulajdon áll az állami programok középpontjában, és szűk a bérbeadásra szánt, befektetői tulajdonban lévő lakóingatlanpiac is, addig a többi közép- és kelet európai országban ezen a területen látványos előretörés zajlik az utóbbi időben. Lengyelországban és Csehországban az intézményi bérlakás-állomány további növekedése és a bérleti piac tartós felértékelődése várható.

2024-ben és az idei év folyamán Lengyelországban és Csehországban érdemben erősödött a bérlakás-szegmens (Private Rent Sector, PRS), aminek általános oka az alacsony alapkamat inspirálta kedvező befektetési környezet, a fejlesztésbarát politika és az erősödő bérlői kereslet, amelyet a nagyvárosi koncentráció, a munkaerő‑mobilitás és a lakásvásárlás gyenge megfizethetősége táplál. Fontos faktor volt

az intézményi befektetők aktívabb megjelenése, a professzionális üzemeltetési platformok terjedése és a kiszámítható, átlátható szabályozói környezet.

Lengyelországban alacsony szintről indul az intézményi bérlakások állománya, a tavalyi év végére még csak 22 ezer lakás volt intézményi kezelésben a JLL adatai szerint. A fejlesztés alatti és a tervezett mennyiség viszont dinamikusan bővül: idén az első három negyedévben mintegy 4600 erre a célra épült lakást adtak bérbe, így szeptemberre az állomány nagyjából 27 300 egységre nőtt. Márciusban 9400 lakás állt kivitelezés alatt, a bejelentett középtávú beruházási tervek pedig további körülbelül 22 700 lakásról szólnak. Ennek oka a JLL szerint az, hogy az Európai Központi Bank kamatvágása javította a befektetési kedvet más európai országokban, és Lengyelországgal kapcsolatban is hasonló várakozások alakultak ki.

A befektetők egyre nagyobb érdeklődéssel fordulnak a növekedési lehetőségek és az olyan helyi partnerek iránt, akikkel hatékonyan bővíthetik tevékenységüket

– írta Patrick Pospiech, a JLL Living Investments igazgatója a cég legutóbbi elemzésében.

2026-ra Lengyelországban a CBRE nagyjából 3000 új bérlakás megépülését prognosztizálja, 2027 végére az állomány meghaladhatja majd a 37 000 egységet, 2029-re pedig az átadott teljes állomány akár az 50 000-et is túllépheti, köszönhetően az erős keresletnek és a befektetők érdeklődésének.

Prágában a kiadásra épült lakóingatlan-szegmens (Built-to-Rent, BTR) idén júniusban 4,598 egységet számlált a Savills adatai szerint, és Lengyelországhoz hasonlóan azóta további bővülés történt. Kivitelezés alatt nagyjából 2200 otthon állt a harmadik negyedévben, 2026-ban pedig legalább további 500 egység átadása várható, amit a rugalmas és megfelelően menedzselt bérlakások iránti növekvő kereslet hajt. Különösen Prágában számos modern BTR-program magas kihasználtsági szinten pörög, néhányuk pedig a bérlők kitartó érdeklődése miatt várólistákat is vezet.

Magyarországon ezekhez a számokhoz képest az intézményi bérlakások piaca lényegében kezdetleges állapotban van. A Gránit Alapkezelő 2024-ben 110 lakásos bérbeadási projektet jelentett be a XI. kerületben Grandit Homes néven, de tömeges intézményi jelenlétről egyelőre nem beszélhetünk. A piacon a magánbefektetők bérbeadásai dominálnak, sokszor kéz alatt, a fejlesztői oldalon pedig az értékesítésre építő modell a meghatározó, köszönhetően a támogatott hitelprogramoknak és a felpörgő keresletnek.

Uniós összevetésben hazánkban kimagasló a tulajdonosok lakta otthonok aránya (92%),

a tagállamok közül csak Romániában (95%) és Szlovákiában (93%) volt látható e fölötti mennyiség tavaly, a legutóbbi Eurostat adatok szerint. Magyarországot Lengyelország (87%) követi, míg Csehország a középmezőnyben van a maga 74%-ával. Ezzel szemben Németországban csupán az otthonok 47%-ában laknak a tulajdonosok, a többi lakóingatlan bérbeadott.

A bérlakások hátulütője bérlői szempontból a növekvő bérleti díj, de a bérbeadónak ez természetesen kedvező. A piaci lakbérek a 2010-es évek közepe óta – egy átmeneti, Covid‑miatti megtorpanástól eltekintve – kilőttek itthon és enyhébben, de szintén nőttek az egész régióban. Olyan országokban azonban, ahol stabil gazdasági növekedés van, magas a bérek vásárlóereje, a magasabb díj lakhatási szempontból nem okoz problémát, hiszen a lakhatás relatív költségeinek emelkedésével tartják a tempót a bérek.

A bérleti díjak emelkedésének lassítása, illetve a díjak csökkentése a magyar kormány kifejezett célja volt. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára azt írta nemrég egy Facebook-bejegyzésben, hogy az állami támogatási politika szeretné elkerülni a német példát, ahol a növekvő bérleti díjak lakhatási válságot okoznak

A mi stratégiánk: saját otthon, saját tulajdon – ennek eredményeképpen egyébként még a magyarországi bérleti piacon is pozitív változások indultak meg – írja Panyi.

Részben az elsőlakás-vásárlók albérletből saját otthonba költözése miatt a KSH és az Ingatlan.com lakbérindexe szerint 2025 novemberben a bérleti díjak már harmadik hónapja csökkenő tendenciát mutattak: országosan 0,8% volt ekkor a csökkenés, míg az egy évvel korábbihoz képest még mindig nőtt, 6.2%-kal.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az 1000 háztartásos felmérésüket bemutató blogbejegyzésben a befektetői kereslet csökkenéséről számolt be. Azt írta, hogy a

lakásbefektetési hozam jelen pillanatban valóban egyértelmű romlást mutat.

A két összetevős mutató egyik tényezője az ingatlan értékének növekedése, a másik pedig a bérleti díj. Az első tényezőnél most épp eleve magasabbról indulnak az árak, amelyek növekedése a jövőben az emelkedő kínálat miatt várhatóan lassul, a másik összetevőben pedig most a fent leírt módon szintén csökkenést látunk.

Magyarországon tehát az állami programok miatt emelkedő bérleti díjakkal számolni befektetőként egyelőre nem érdemes, az ingatlan további értéknövekedése pedig a korábbi rali miatt nehezen kalkulálható, bár az Otthon Start, az Otthontámogatás, illetve az adómentességek kiterjesztése még táplálja a keresletet.

De mi a helyzet a régióban, miért éri meg további bérlakásokat fejleszteni amellett, hogy az alacsonyabb projektfinanszírozási költségek segítik a befektetési kedvet?

A régióban a keresleti alapok erősek, a kínálat ehhez képest szűk, és a bérleti termék jó infláció‑ és ciklusálló bevételt ad. Az alacsonyabb projektfinanszírozási költségeken túl ezek a legfontosabb érvek, a régióval foglalkozó elemzők és a helyi statisztikák szerint:

Tartós a keresleti nyomás, a gyorsuló urbanizáció és munkaerő‑mobilitás, az erős diák‑ és expat‑jelenlét elsősorban Varsóban, Krakkóban, Wrocławban, Prágában és Brnóban, illetve az orosz-ukrán háború miatti migráció menekültjeinek hatása alacsony üresedést és stabil keresletet eredményeznek.

A fejlesztésben nagy a kínálati hiány. 2022–2024 között estek az új engedélyek és fejlesztés-indítások főleg a költséginfláció és kivitelezői kapacitások szűkössége miatt. Mivel a készlet lassabban nő, mint a háztartások száma, az új, jó minőségű bérleti termék prémiumot tud kérni.

Nagyobb mennyiségű intézményi tőke áll rendelkezésre és nagy az exit‑likviditás, forognak a lakóingatlanok, hála a PRS/BTR befektetési alapoknak, biztosítóknak és nyugdíjalapoknak, amelyek aktívan befektetnek. Egy-egy projekt a bérbeadást követően után jól értékesíthető.

A legtöbb bérlemény inflációkövető bevétellel számol, a szerződések gyakran indexáltak, a bérleti díjak gyorsabban igazíthatók, mint az egyéb ingatlanszegmensek bérletei – ez részben inflációs fedezet.

Sok ilyen bérlakás-projektet professzionális üzemeltetőcég menedzsel, így magasabb nettó működési eredménnyel lehet számolni, illetve az így fenntartott ingatlan is jó eséllyel értékállóbb, mint a magánbérbeadás esetén.

Az új, építésű, energiahatékony épületek alacsony rezsije vonzó a bérlők számára, míg a zöld finanszírozás és ESG‑megfelelés csökkentheti a tőkeköltséget és növeli a befektetői keresletet.

Magyarországhoz hasonlóan ezekben az országokban is szigorodnak a rövid távú bérbeadások keretei, különösen a turisztikai gócpontokban, ami a hosszú távú bérleti piac felé tereli a kínálatot.

Diverzifikáció és ciklusállóság: a bérlakás szegmens kevésbé volatilis, mint az eladásra szánt fejlesztés; a kereslet rugalmasabb akkor is, amikor épp lassul a gazdasági növekedés.

Piaci érettség és növekedési tér: a PRS/BTR állomány aránya még alacsony mindkét országban, így van organikus növekedési potenciál és brand‑építési lehetőség.

Látványosak az egyes fővárosokban mért hozamkülönbségek. Prágában a nagyon magas négyzetméterárak és a bérleti díjak közötti eltérés miatt a bruttó hozam mindössze 3–3,2 százalék. Varsóban a bérleti szint erősebb az árhoz képest, így 5,5–6 százalék érhető el. Budapesten a használt lakásoknál 5–6 százalék a bruttó hozam, az új építésűeknél nagyjából 4 százalék.

Cash flow alapon az elemzések szerint Varsó a legvonzóbb célpont, ahol az az árakhoz viszonyított bérleti díj/négyzetméter arány a legkedvezőbb. Az intézményi menedzserek jelenléte a fenti felsorolásban említett módon ráadásul professzionalizálja a szolgáltatást és likvidebbé teszi a másodlagos PRS-tranzakciókat, tehát

a kiszállás és a profitrealizálás is könnyebb, mint egy adott esetben nem annyira pörgő piacon.

Tőkeérték-növekedésre Prága lehet megfelelő, bár a belépési küszöb magas és a bruttó hozam a legalacsonyabb. Budapesten pedig az intézményi PRS hiányában a bérbeadás jellemzően magánkézben marad, vegyes szolgáltatási szinttel és ha valami, akkor leginkább az Otthon Start Program segítségével bérbeadásra vásárolt lakás tud kedvező hozamot generálni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

