Megérkeztek az első számok a vidéki otthonfelújítási programról

Már több mint 40 ezer igénylő nyújtotta be utólagos támogatási igényét összesen 76,4 milliárd forint értékben - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője kedden a Facebook-oldalán közzétett videójában, óriási sikernek nevezve ezzel a progamot.
Az igénylők közül több mint 18 ezer nyugdíjas ember.
Az igényelt támogatási összeg átlagosan 1,9 millió forint eddig, és több mint 31 500 esetben már megérkeztek a támogatási okiratok is; eddig 56 milliárd forintot fizettek ki, amiből 24,3 milliárd forintot nyugdíjas igénylők számára utaltak - tette hozzá.
